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В Новосибирске эвакуировали людей из здания крупного торгового центра

На месте работали машины МЧС

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Посетителей дважды попросили покинуть здание

Посетителей дважды попросили покинуть здание

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Сегодня днем, 5 ноября, посетителей вывели из ТРК «Ройял Парк». Причины эвакуации пока неизвестны.

По сообщению читателя НГС, людей попросили выйти около 13:40.

— Выгнали из кино, сказали, что пожар. Но пожарных нет, только полиция. Много полиции, — рассказал посетитель.

Эвакуация началась днем

Эвакуация началась днем

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Позже сделал снимки на улице. На них видно, что на место приехали и сотрудники МЧС. Через несколько минут посетителям разрешили зайти в здание, а после снова попросили выйти. Около 14:05 внутрь стали запускать персонал.

Сотрудникам разрешили войти внутрь

Сотрудникам разрешили войти внутрь

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Всех посетителей запустили внутрь в 14:12.

НГС обратился за комментарием пресс-службы и МВД по Новосибирской области, вопросы об эвакуации попросили переадресовать в администрацию ТРК. НГС направил запрос в пресс-службу ТРК «Ройял Парк», чтобы узнать подробности произошедшего.

В середине октября письма о лжеминировании двух крупных торговых центров отправили на почту УФСБ по Новосибирской области. Тогда место обследовали кинологи, а людей пришлось эвакуировать.

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ТРКТРЦ «Ройял Парк»эвакуация
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