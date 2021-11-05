В Новосибирске эвакуировали людей из здания крупного торгового центра

Сегодня днем, 5 ноября, посетителей вывели из ТРК «Ройял Парк». Причины эвакуации пока неизвестны.
По сообщению читателя НГС, людей попросили выйти около 13:40.
— Выгнали из кино, сказали, что пожар. Но пожарных нет, только полиция. Много полиции, — рассказал посетитель.
Позже сделал снимки на улице. На них видно, что на место приехали и сотрудники МЧС. Через несколько минут посетителям разрешили зайти в здание, а после снова попросили выйти. Около 14:05 внутрь стали запускать персонал.
Всех посетителей запустили внутрь в 14:12.
НГС обратился за комментарием пресс-службы и МВД по Новосибирской области, вопросы об эвакуации попросили переадресовать в администрацию ТРК. НГС направил запрос в пресс-службу ТРК «Ройял Парк», чтобы узнать подробности произошедшего.
В середине октября письма о лжеминировании двух крупных торговых центров отправили на почту УФСБ по Новосибирской области. Тогда место обследовали кинологи, а людей пришлось эвакуировать.