«Перелом обеих ног»: стало известно о пострадавшем в серьезном ДТП на трассе Новосибирской области

В Новосибирской области водитель Hyundai получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком. Авария произошла вчера, 3 ноября между рабочим поселком Мошково и станцией «Ояш».

— Автодорога Р-255 Сибирь, 76-й километр. Водитель 1963 года рождения управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска и в пути следования не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на встречную полосу. По ней двигался автомобиль Hyundai под управлением 37-летнего водителя. В результате происшествия он был госпитализирован в больницу, у него перелом обеих ног, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.