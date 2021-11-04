«Перелом обеих ног»: стало известно о пострадавшем в серьезном ДТП на трассе Новосибирской области

В НСО водитель получил страшные травмы в аварии с грузовиком
В Новосибирской области водитель Hyundai получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком. Авария произошла вчера, 3 ноября между рабочим поселком Мошково и станцией «Ояш».
— Автодорога Р-255 Сибирь, 76-й километр. Водитель 1963 года рождения управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска и в пути следования не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на встречную полосу. По ней двигался автомобиль Hyundai под управлением 37-летнего водителя. В результате происшествия он был госпитализирован в больницу, у него перелом обеих ног, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Для того, чтобы извлечь мужчину из иномарки потребовалась также помощь спасателей со специальным инструментом.
Как подчеркнул Константин Шкабарня, водитель грузовика, допустивший занос на встречную полосу, был трезв.
Как отмечают очевидцы аварии в паблике службы эвакуации «АСТ-54», грузовик-автовоз перевозил несколько минивэнов. Разбитые машины упали на трассу во время столкновения и осложнили передвижение по ней. Из-за этого на трассе образовалась большая пробка.
1 ноября в Новосибирске на улице Владимировской одна фура врезалась в другую попутную фуру — водитель умер за рулем.