1 ноября понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
Все новости
Все новости

Дальнобойщик умер за рулем на Владимировской — его машина въехала в другую фуру

Скончавшегося мужчину из кабины доставали спасатели МАСС

934
8Обсудить

Поделиться

Тело мужчины передали врачам и полицейским

Тело мужчины передали врачам и полицейским

Поделиться

В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и попал в ДТП

В Новосибирске рядом с остановкой «Маслозавод» одна фура врезалась в другую попутную фуру. ДТП произошло сегодня, 1 ноября, в 11:14.

— Выяснилось, что 49-летний водитель одной из фур умер за рулем и его автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. Спасатели МАСС вытащили из кабины тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели напомнили, что если вы чувствуете недомогание, то лучше отказаться от любых поездок за рулем.

В мае в Новосибирске на Димитровском мосту умер мужчина, который находился в пробке за рулем автомобиля. Ранее 34-летнему водителю автобуса № 39 стало плохо за рулем — он потерял сознание, транспорт стал неуправляемым и выехал на встречку в районе остановки «Красина» в Новосибирске и врезался в троллейбус № 10. На место прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПумер за рулем
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...