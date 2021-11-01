Дальнобойщик умер за рулем на Владимировской — его машина въехала в другую фуру

В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и попал в ДТП
В Новосибирске рядом с остановкой «Маслозавод» одна фура врезалась в другую попутную фуру. ДТП произошло сегодня, 1 ноября, в 11:14.
— Выяснилось, что 49-летний водитель одной из фур умер за рулем и его автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. Спасатели МАСС вытащили из кабины тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Спасатели напомнили, что если вы чувствуете недомогание, то лучше отказаться от любых поездок за рулем.
В мае в Новосибирске на Димитровском мосту умер мужчина, который находился в пробке за рулем автомобиля. Ранее 34-летнему водителю автобуса