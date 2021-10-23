Следствие возбудило уголовное дело из-за смерти ребенка в пожаре в Новосибирской области

Следствие возбудило дело из-за смерти мальчика в пожаре в НСО
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в страшном пожаре, произошедшем в частном доме в поселке Мирном (Коченевский район).
— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очаг возгорания и причины пожара. Следователем территориального следственного органа назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области, погибшему мальчику было 3 года, его сестре, доставленной в ЦРБ, — 4 года. Сейчас девочка находится в больнице с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».
К расследованию обстоятельств трагического пожара также подключилась прокуратура.
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка, о пожарной безопасности, оценит действия должностных лиц, ответственных за проведение профилактических противопожарных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
В ГУ МЧС по Новосибирской области добавили, что на место пожара направлен психолог МЧС.
Напомним, мальчика и его сестру спасли из огня соседи.