23 октября суббота
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 70.86
eur 82.50
СрочноВ страшном пожаре в НСО погиб ребенок
Все новости
Все новости

Следствие возбудило уголовное дело из-за смерти ребенка в пожаре в Новосибирской области

Также трагическим инцидентом занялась прокуратура

149
1Обсудить

Поделиться

Сильный пожар вспыхнул в двухквартирном доме сегодня, 23 октября.

Сильный пожар вспыхнул в двухквартирном доме сегодня, 23 октября.

Поделиться

Следствие возбудило дело из-за смерти мальчика в пожаре в НСО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в страшном пожаре, произошедшем в частном доме в поселке Мирном (Коченевский район).

— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очаг возгорания и причины пожара. Следователем территориального следственного органа назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Ликвидировать возгорание, как уточнили в ГУ МЧС по региону, мешал порывистый ветер

Ликвидировать возгорание, как уточнили в ГУ МЧС по региону, мешал порывистый ветер

Поделиться

На месте продолжают работать службы и следователи

На месте продолжают работать службы и следователи

Поделиться

Пятеро жильцам дома удалось эвакуироваться самостоятельно, трое из них дети. Маленьких мальчика и девочку вывели из дома соседи

Пятеро жильцам дома удалось эвакуироваться самостоятельно, трое из них дети. Маленьких мальчика и девочку вывели из дома соседи

Поделиться

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области, погибшему мальчику было 3 года, его сестре, доставленной в ЦРБ, — 4 года. Сейчас девочка находится в больнице с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

К расследованию обстоятельств трагического пожара также подключилась прокуратура.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка, о пожарной безопасности, оценит действия должностных лиц, ответственных за проведение профилактических противопожарных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В ГУ МЧС по Новосибирской области добавили, что на место пожара направлен психолог МЧС.

Напомним, мальчика и его сестру спасли из огня соседи.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарсмерть ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...