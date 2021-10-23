Следствие возбудило уголовное дело из-за смерти ребенка в пожаре в Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в страшном пожаре, произошедшем в частном доме в поселке Мирном (Коченевский район).

— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очаг возгорания и причины пожара. Следователем территориального следственного органа назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

