В Новосибирской области загорелся частный дом, в котором находились дети. Один ребенок погиб

В Коченевском районе при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул в частном доме на два хозяина, который расположен в поселке Мирном на улице Молодежной. Вначале загорелась крыша, а затем надворные постройки.



— В 12:43 поступило сообщение от очевидца о возгорании в частном жилом двухквартирном доме. Предварительная общая площадь пожара — 232 кв. м. По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей, в том числе двоих — мальчика и девочку — эвакуировали соседи из квартиры, — отметили в пресс-службе.