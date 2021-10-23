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СрочноВ страшном пожаре в НСО погиб ребенок
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В Новосибирской области загорелся частный дом, в котором находились дети. Один ребенок погиб

Страшный пожар вспыхнул в поселке Мирном. Публикуем фото и видео с места происшествия

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В момент возгорания в частном доме находились трое детей

В момент возгорания в частном доме находились трое детей

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В Новосибирской области при пожаре погиб ребенок

В Коченевском районе при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул в частном доме на два хозяина, который расположен в поселке Мирном на улице Молодежной. Вначале загорелась крыша, а затем надворные постройки.

— В 12:43 поступило сообщение от очевидца о возгорании в частном жилом двухквартирном доме. Предварительная общая площадь пожара — 232 кв. м. По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей, в том числе двоих — мальчика и девочку — эвакуировали соседи из квартиры, — отметили в пресс-службе.

В течение 30 минут пожарные пытались локализовать пожар

В течение 30 минут пожарные пытались локализовать пожар

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Еще 20 минут понадобилось для ликвидации открытого горения

Еще 20 минут понадобилось для ликвидации открытого горения

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Спасенный из дома ребенок скончался на руках у медиков в пути следования, а девочку в тяжелом состоянии удалось госпитализировать в ЦРБ.

По данным ГУ МЧС, на ликвидацию пожара реагировали 23 человека и 8 единиц техники.

Детей смогли вывести из дома соседи

Детей смогли вывести из дома соседи

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Корреспондент НГС обратился за комментарием в Следственный комитет, там обещали предоставить его позже.

Однако спасти удалось не всех

Однако спасти удалось не всех

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Всего из двухквартирного дома эвакуировались пятеро человек, в том числе трое детей

Всего из двухквартирного дома эвакуировались пятеро человек, в том числе трое детей

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В сентябре Новосибирский районный суд вынес приговор Марине и Андрею Аблизиным, родителям трех детей, которые погибли в пожаре в октябре прошлого года в СНТ «Звездочка-2». Их признали виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и вынесли наказание — 1 год и 10 месяцев лишения свободы. Однако суд решил освободить супругов Аблизиных от отбывания наказания, так как им зачли то время, что они были в СИЗО.

Напомним, пожар, в котором погибли трое детей Аблизиных, произошел в октябре прошлого года в Ленинском районе Новосибирска. Старшей девочке было 7 лет, младшему ребенку — 3 года. Как позже выяснилось, семья жила в помещении размером 3 на 5 метров. «Дом» находился на Хинганской улице, в поле за промзоной. Рядом, по словам местных активистов, располагается свалка. НГС тогда побывал на месте трагедии и узнал, почему семья могла жить в таких условиях.

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МЧСпожарсмерть ребенка
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