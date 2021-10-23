В Новосибирской области загорелся частный дом, в котором находились дети. Один ребенок погиб

В Новосибирской области при пожаре погиб ребенок
В Коченевском районе при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул в частном доме на два хозяина, который расположен в поселке Мирном на улице Молодежной. Вначале загорелась крыша, а затем надворные постройки.
— В 12:43 поступило сообщение от очевидца о возгорании в частном жилом двухквартирном доме. Предварительная общая площадь пожара — 232 кв. м. По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей, в том числе двоих — мальчика и девочку — эвакуировали соседи из квартиры, — отметили в пресс-службе.
Спасенный из дома ребенок скончался на руках у медиков в пути следования, а девочку в тяжелом состоянии удалось госпитализировать в ЦРБ.
По данным ГУ МЧС, на ликвидацию пожара реагировали 23 человека и 8 единиц техники.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в Следственный комитет, там обещали предоставить его позже.
В сентябре Новосибирский районный суд вынес приговор Марине и Андрею Аблизиным, родителям трех детей, которые погибли в пожаре в октябре прошлого года в СНТ «
Напомним, пожар, в котором погибли трое детей Аблизиных, произошел в октябре прошлого года в Ленинском районе Новосибирска. Старшей девочке было 7 лет, младшему ребенку — 3 года. Как позже выяснилось, семья жила в помещении размером 3 на 5 метров. «Дом» находился на Хинганской улице, в поле за промзоной. Рядом, по словам местных активистов, располагается свалка. НГС тогда побывал на месте трагедии и узнал, почему семья могла жить в таких условиях.