Дело о трех детях, погибших в огне: родители скрылись после пожара, но их нашли, а потом освободили в зале суда

Сегодня днем, 16 сентября, Новосибирский районный суд вынес приговор Марине и Андрею Аблизиным, родителям трех детей, которые погибли в пожаре в октябре прошлого года в СНТ «Звёздочка-2».



Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

— Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, — сообщили в пресс-службе Новосибирского районного суда.