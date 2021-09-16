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Дело о трех детях, погибших в огне: родители скрылись после пожара, но их нашли, а потом освободили в зале суда

Трагедия произошла в октябре 2020 года

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При пожаре в Новосибирске погибли трое детей

При пожаре в Новосибирске погибли трое детей

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В Новосибирске выпустили из зала суда родителей погибших в пожаре детей

Сегодня днем, 16 сентября, Новосибирский районный суд вынес приговор Марине и Андрею Аблизиным, родителям трех детей, которые погибли в пожаре в октябре прошлого года в СНТ «Звёздочка-2».

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

— Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, — сообщили в пресс-службе Новосибирского районного суда.

Также в пресс-службе суда добавили, на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ суд решил освободить Марину и Андрея Аблизиных от отбывания наказания, так как им зачли то время, что они были в СИЗО.

— Меру пресечения в виде заключения под стражу Марины и Андрея Аблизиных отменить, освободить из-под стражи в зале суда — немедленно, до вступления приговора в законную силу меру пресечения не избирать, — добавили в пресс-службе суда.

Страшная трагедия в СНТ «Звёздочка-2» произошла 15 октября 2020 года. Судом установлено, что родители оставили без присмотра детей во временной пристройке, расположенной на Хинганской улице. Старшей девочке было 7 лет, среднему ребенку — 5 лет, младшему ребенку — 3 года. Пока взрослых не было, в доме произошел пожар, в огне погибли трое детей.

Обнаружив пожар, родители, находясь на месте происшествия, не предприняли попытки спасти детей. Опасаясь уголовной ответственности, родители скрылись с места происшествия. Вечером родителей погибших детей задержали оперативные службы. В ходе допросов мать не подтвердила свою причастность к совершению преступления, а отец сознался полностью.

Как выяснил после инцидента корреспондент НГС, у семьи не было официального места жительства. А сарай, в котором они жили, находился в промзоне недалеко от поля. Вокруг стоял невыносимый запах свалки.

Вчера, 15 сентября, в Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор рабочему завода Чкалова — 37-летний Владимир Кожекин в октябре 2019 года застрелил замначальника цеха на остановке.

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