«Одежда под 50 кг весила»: новосибирцы помогали спасать замерзающих альпинистов на Эльбрусе

Новосибирцы приняли участие в спасательной операции на Эльбрусе, где
Новосибирец Евгений Мироненко объяснил, что к Эльбрусу приехал с компанией друзей. Все они — предприниматели из сибирской столицы, которые создали свой профессиональный клуб «Опора». Евгений — один из его основателей. Всего в группу вошли 9 новосибирцев.
Сибиряк пояснил, что команда приехала сюда, просто чтобы хорошо провести время и покорить вершину Эльбруса.
— Погода начала портиться, сильно мело, видимость была практически нулевая, и выход на скалы Пастухова был отложен нашим гидом по соображениям безопасности, — рассказал Евгений.
Тогда же стало известно, что погода на вершине Эльбруса начала портиться еще утром, а группа туристов из 20 человек с 4 гидами до сих пор не вернулась и не вышла на связь. Новосибирцы узнали, что на высоте уже ведут спасательные работы. Гид команды отправилась туда на ратраке для поиска пропавших альпинистов.
— В какой-то момент мы поняли, что наверху есть группа людей. Все за них волновались. В лагере было много народу, но в основном народ не подключался к помощи. А мы собрались и пошли. Мы максимально тепло оделись. Когда возвращался первый ратрак, мы даже не знали, живые там или мертвые, — просто пошли его встречать. Потому что, если бы его разгружали гиды или спасатели, они бы потратили на это очень много времени и вторую и третью группу спасти бы просто не успели. Вышли к ратраку и начали разгружать ребят, — рассказал Евгений.
Первый ратрак с 6 выжившими спустили в 23:30, пояснил сибиряк. Пострадавших альпинистов, по его словам, выгружали с ратраков, транспортировали в домики, переодевали в сухую одежду, укутывали в одеяла и отпаивали чаем.
— Они в таком состоянии были, что там даже куртки не расстегивались — одежда под
Затем включили канатку — это позволило транспортировать пострадавших еще ниже. Людей начали аккуратно спускать к верхней станции подъемника, а оттуда передавали их сотрудникам МЧС.
— Несколько спусков и подъемов к канатке по 150–200 метров, и у всех начала болеть голова. Так как у нас был только первый день акклиматизации — было тяжеловато. Закинулись таблетками и побежали к следующему ратраку, — поделился новосибирец.
Евгений сообщил, что команда новосибирцев так и не взошла на вершину Эльбруса:
— Восхождение в этот раз не состоялось, но я уверен, что мы выполнили более важную миссию.
Редакция НГС приносит свои соболезнования семьям и близким тех, кто погиб при восхождении на Эльбрус.
В декабре минувшего года мы рассказали историю новосибирца, который спас альпинистку при восхождении на Эльбрус.