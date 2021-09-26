«Одежда под 50 кг весила»: новосибирцы помогали спасать замерзающих альпинистов на Эльбрусе

— Погода начала портиться, сильно мело, видимость была практически нулевая, и выход на скалы Пастухова был отложен нашим гидом по соображениям безопасности, — рассказал Евгений.



Тогда же стало известно, что погода на вершине Эльбруса начала портиться еще утром, а группа туристов из 20 человек с 4 гидами до сих пор не вернулась и не вышла на связь. Новосибирцы узнали, что на высоте уже ведут спасательные работы. Гид команды отправилась туда на ратраке для поиска пропавших альпинистов.

— В какой-то момент мы поняли, что наверху есть группа людей. Все за них волновались. В лагере было много народу, но в основном народ не подключался к помощи. А мы собрались и пошли. Мы максимально тепло оделись. Когда возвращался первый ратрак, мы даже не знали, живые там или мертвые, — просто пошли его встречать. Потому что, если бы его разгружали гиды или спасатели, они бы потратили на это очень много времени и вторую и третью группу спасти бы просто не успели. Вышли к ратраку и начали разгружать ребят, — рассказал Евгений.