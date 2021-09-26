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«Одежда под 50 кг весила»: новосибирцы помогали спасать замерзающих альпинистов на Эльбрусе

Один из группы сибиряков рассказал, что происходило на высоте в несколько тысяч метров

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В состав новосибирской группы, которая помогала спускать пострадавших альпинистов, вошли Евгений Мироненко, Янис Кайшев, Иван Григорьев, Василий Рахвалов, Денис Хмелевский, Владимир Бессонов, Александр Линейцев, Михаил Безваритный и Андрей Чувашов

В состав новосибирской группы, которая помогала спускать пострадавших альпинистов, вошли Евгений Мироненко, Янис Кайшев, Иван Григорьев, Василий Рахвалов, Денис Хмелевский, Владимир Бессонов, Александр Линейцев, Михаил Безваритный и Андрей Чувашов

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Новосибирцы приняли участие в спасательной операции на Эльбрусе, где 23 сентября в пурге пропала группа альпинистов. Сибиряки тоже планировали совершить восхождение на вершину, но непогода и трагедия поменяли планы. Один из наших земляков рассказал, как всё происходило.

Новосибирец Евгений Мироненко объяснил, что к Эльбрусу приехал с компанией друзей. Все они — предприниматели из сибирской столицы, которые создали свой профессиональный клуб «Опора». Евгений — один из его основателей. Всего в группу вошли 9 новосибирцев.

Сибиряк пояснил, что команда приехала сюда, просто чтобы хорошо провести время и покорить вершину Эльбруса. 23 сентября их группа забросилась на высоту 3800 метров в приют «Нацпарк» на акклиматизацию, чтобы затем выйти на скалы Пастухова и вершину горы. Но погода стала меняться.

Группа новосибирцев отложила восхождение на вершину Эльбруса из-за резкой смены погоды

Группа новосибирцев отложила восхождение на вершину Эльбруса из-за резкой смены погоды

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— Погода начала портиться, сильно мело, видимость была практически нулевая, и выход на скалы Пастухова был отложен нашим гидом по соображениям безопасности, — рассказал Евгений.

Тогда же стало известно, что погода на вершине Эльбруса начала портиться еще утром, а группа туристов из 20 человек с 4 гидами до сих пор не вернулась и не вышла на связь. Новосибирцы узнали, что на высоте уже ведут спасательные работы. Гид команды отправилась туда на ратраке для поиска пропавших альпинистов.

— В какой-то момент мы поняли, что наверху есть группа людей. Все за них волновались. В лагере было много народу, но в основном народ не подключался к помощи. А мы собрались и пошли. Мы максимально тепло оделись. Когда возвращался первый ратрак, мы даже не знали, живые там или мертвые, — просто пошли его встречать. Потому что, если бы его разгружали гиды или спасатели, они бы потратили на это очень много времени и вторую и третью группу спасти бы просто не успели. Вышли к ратраку и начали разгружать ребят, — рассказал Евгений.

Первый ратрак с 6 выжившими спустили в 23:30, пояснил сибиряк. Пострадавших альпинистов, по его словам, выгружали с ратраков, транспортировали в домики, переодевали в сухую одежду, укутывали в одеяла и отпаивали чаем.

Пострадавших отводили в домики, чтобы отогреть

Пострадавших отводили в домики, чтобы отогреть

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— Они в таком состоянии были, что там даже куртки не расстегивались — одежда под 50 кг весила. Я даже не знаю, как они шли. Всё было насквозь промокшее. Были редкие погодные условия — когда на улице -20 градусов, ветер до 30 метров в секунду доходил, при этом еще и какой-то мокрый снег. Когда я вел под руки одного мужчину, он сказал, что ему нужно ехать на работу и он не может идти с нами. Пришлось объяснить, что после домика мы отвезем его на работу и всё будет хорошо. После каждого такого разговора самому было не по себе, пробегали мурашки по коже, — добавил Евгений Мироненко.

Людей было сложно раздеть, рассказывает Евгений, их одежда весила под <nobr class="_">50 килограммов</nobr>

Людей было сложно раздеть, рассказывает Евгений, их одежда весила под 50 килограммов

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Затем включили канатку — это позволило транспортировать пострадавших еще ниже. Людей начали аккуратно спускать к верхней станции подъемника, а оттуда передавали их сотрудникам МЧС.

— Несколько спусков и подъемов к канатке по 150–200 метров, и у всех начала болеть голова. Так как у нас был только первый день акклиматизации — было тяжеловато. Закинулись таблетками и побежали к следующему ратраку, — поделился новосибирец.

Весь процесс спасения людей с вершины закончился около <nobr class="_">3 часов</nobr> ночи. Вещи пострадавшей группы спустили уже на следующий день

Весь процесс спасения людей с вершины закончился около 3 часов ночи. Вещи пострадавшей группы спустили уже на следующий день

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Евгений сообщил, что команда новосибирцев так и не взошла на вершину Эльбруса:

— Восхождение в этот раз не состоялось, но я уверен, что мы выполнили более важную миссию.

Редакция НГС приносит свои соболезнования семьям и близким тех, кто погиб при восхождении на Эльбрус.

В декабре минувшего года мы рассказали историю новосибирца, который спас альпинистку при восхождении на Эльбрус.

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Эльбрусспасательная операциявосхождение на Эльбрус
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