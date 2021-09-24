На вершине Эльбруса пропала группа альпинистов
На Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек попала в сильную пургу. Они обратились за помощью в МЧС. Семерых нашли, по данным ТАСС, трое альпинистов погибли. Остальных сейчас ищут.
Группа попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Изначально сообщалось, что у одного человека из группы травма ноги. Поиски идут на высоте 5000 метров и выше, видимость составляет не больше 1 метра.
— Поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м. с., температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра, — сообщили в МЧС России. — Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружено 4 человека, к сожалению, из них 1 без признаков жизни. К поисково-спасательной операции привлечено более 20 спасателей и 7 единиц техники.
Позднее в экстренных службах ТАСС сообщили, что число погибших возросло до трех.
Mash опубликовал полный состав пропавшей группы:
- Чуйков Илья (старший группы);
- Никифоров Антон (старший группы);
- Макарова Анна, 36 лет, Якутск;
- Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва;
- Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва;
- Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Салоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург;
- Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург;
- Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург;
- Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти;
- Порохин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург;
- Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск;
- Антипов Виталий, Новороссийск;
- Попов Сергей, 44 года, Пермь;
- Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень;
- Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург;
- Кипкеев Таулан;
- Попова Ольга, 43 года, Пермь;
- Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск;
- Беликова Марина, Челябинск.
В 2019 году в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов попали под лавину — 7 человек погибли.