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На вершине Эльбруса пропала группа альпинистов. Три человека погибли

Из девятнадцати человек спасатели нашли только семерых

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Из 19 пропавших альпинистов нашли только 7, трое погибли

Из 19 пропавших альпинистов нашли только 7, трое погибли

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На вершине Эльбруса пропала группа альпинистов

На Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек попала в сильную пургу. Они обратились за помощью в МЧС. Семерых нашли, по данным ТАСС, трое альпинистов погибли. Остальных сейчас ищут.

Группа попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Изначально сообщалось, что у одного человека из группы травма ноги. Поиски идут на высоте 5000 метров и выше, видимость составляет не больше 1 метра.

— Поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м. с., температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра, — сообщили в МЧС России. — Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружено 4 человека, к сожалению, из них 1 без признаков жизни. К поисково-спасательной операции привлечено более 20 спасателей и 7 единиц техники.

Позднее в экстренных службах ТАСС сообщили, что число погибших возросло до трех.

Mash опубликовал полный состав пропавшей группы:

  • Чуйков Илья (старший группы);
  • Никифоров Антон (старший группы);
  • Макарова Анна, 36 лет, Якутск;
  • Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва;
  • Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва;
  • Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург;
  • Салоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург;
  • Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург;
  • Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург;
  • Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург;
  • Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург;
  • Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти;
  • Порохин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург;
  • Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск;
  • Антипов Виталий, Новороссийск;
  • Попов Сергей, 44 года, Пермь;
  • Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень;
  • Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург;
  • Кипкеев Таулан;
  • Попова Ольга, 43 года, Пермь;
  • Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск;
  • Беликова Марина, Челябинск.

В 2019 году в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов попали под лавину — 7 человек погибли.

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МЧСЭльбруспропал на Эльбрусе
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