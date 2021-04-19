Гибель 6-летнего Максима — халатность или несчастный случай? Юристы сказали, что грозит родителям и чиновникам

Уголовный кодекс РФ наказания за само по себе оставление ребенка без присмотра не предусматривает. Пока по текстам новостей не видно признаков, которые могли бы повлечь за собой уголовную ответственность родителей. Есть три статьи, по которым это обычно происходит: 156 УК РФ — там жестокое обращение — его здесь точно нет. 125 УК РФ — оставление в опасности, тоже не видно таких признаков, потому что родители не приходили с ним на этот берег, не знали об опасности. Есть еще общая норма — статья 109 — причинение смерти по неосторожности. Формально я не увидел пока ничего похожего и на это. Возможна административная ответственность — безусловно, за таким маленьким ребенком нужно смотреть тщательнее. Но по 109 УК привлекать при таких обстоятельствах судебная практика считает чрезмерным.

Что касается органов местного самоуправления. Есть общая норма, которая предусматривает ответственность в таких случаях, но все зависит от того, какие обстоятельства выяснит следствие. Пока уголовное дело возбуждено по признакам убийства малолетнего, и следователи будут особо тщательно собирать и оценивать сведения по делу. Важный вопрос — правильно ли был огорожен водоем и какие меры для предотвращения таких трагедий приняли ответственные за его эксплуатацию. И если шестилетний ребёнок смог проникнуть через ограждение — к ним есть серьёзные вопросы.