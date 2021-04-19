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Гибель 6-летнего Максима — халатность или несчастный случай? Юристы сказали, что грозит родителям и чиновникам

Должностных лиц могут привлечь к уголовной ответственности, а родителей — к административной. Но не всё так просто

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Мальчик упал в реку и его долго не могли найти. Местные жители предполагали, что ребенка могло засосать в коллектор

Мальчик упал в реку и его долго не могли найти. Местные жители предполагали, что ребенка могло засосать в коллектор

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Чиновникам грозит уголовная ответственность за смерть 6-летнего ребенка в Оби

Трагедия, которая произошла в городе Обь под Новосибирском, потрясла всю область. 6-летний мальчик на прогулке с друзьями потянулся за мячиком и упал в воду. Спасти ребенка не удалось. Спасатели нашли тело ребенка только через несколько дней — в 70 метрах от того места, где его видели в последний раз.

Что случилось?

По версии СК, мальчик пошел за мячом, который оставил у воды, и утонул. В день трагедии, 15 апреля, прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка, соблюдения мер безопасности на сооружении и действий должностных лиц. А 16 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

НГС поговорил с юристом Константином Зиновьевым и адвокатом Александром Баляном о юридических последствиях этой трагедии. Они объяснили, какую ответственность могут понести родители мальчика или работники, отвечающие за содержание водоема.

Что грозит родителям? А властям?

Мнение адвоката Александра Баляна

— Правовые последствия для родителей зависят от совокупности обстоятельств трагедии, которые будут установлены в итоге. Судя по описанию, родители не отправляли ребенка в опасное место и не оставляли его там. Если так, норма статьи 125 УК (за оставление в опасности) к ним, скорее всего, не применима. При этом статья 63 Семейного кодекса указывает на обязанности родителей в целом, а его статья 65 говорит о том, за что они несут ответственность. Проще говоря, если их способ воспитания причиняет ущерб, то они должны отвечать по закону. Есть общая норма закона для таких случаев — статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, и здесь, похоже, могут быть основания для ее применения (как бы жестоко не казалось наказание безутешных родителей).

Уголовный кодекс РФ наказания за само по себе оставление ребенка без присмотра не предусматривает. Пока по текстам новостей не видно признаков, которые могли бы повлечь за собой уголовную ответственность родителей. Есть три статьи, по которым это обычно происходит: 156 УК РФ — там жестокое обращение — его здесь точно нет. 125 УК РФ — оставление в опасности, тоже не видно таких признаков, потому что родители не приходили с ним на этот берег, не знали об опасности. Есть еще общая норма — статья 109 — причинение смерти по неосторожности. Формально я не увидел пока ничего похожего и на это. Возможна административная ответственность — безусловно, за таким маленьким ребенком нужно смотреть тщательнее. Но по 109 УК привлекать при таких обстоятельствах судебная практика считает чрезмерным.

Что касается органов местного самоуправления. Есть общая норма, которая предусматривает ответственность в таких случаях, но все зависит от того, какие обстоятельства выяснит следствие. Пока уголовное дело возбуждено по признакам убийства малолетнего, и следователи будут особо тщательно собирать и оценивать сведения по делу. Важный вопрос — правильно ли был огорожен водоем и какие меры для предотвращения таких трагедий приняли ответственные за его эксплуатацию. И если шестилетний ребёнок смог проникнуть через ограждение — к ним есть серьёзные вопросы.

Статья 293 УК РФ (халатность) предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей. Если это повлекло последствия, то от них и зависит мера наказания. Часть 2 статьи 293 предусматривает, что если халатность привела к тяжкому вреду или смерти человека, возможно лишение свободы на срок до пяти лет. По практике, такую ответственность должностные лица, чаще всего, несут условно. Безусловно, необходима проверка тех, кто занимается содержанием этого водного объекта.

Мнение юриста Константина Зиновьева

— Я думаю, что, скорее всего, родителям ничего нельзя предъявить. Есть два состава в Уголовном кодексе — причинение смерти по неосторожности и оставление в опасности. Первого здесь быть не может, поскольку никаких действий родителей, которые поставили ребенка в опасное положение, здесь не было. Оставление в опасности, как уголовный состав, здесь тоже не подходит, потому что никакой опасной ситуации не было. Ребенок пошел гулять с друзьями. Думаю, здесь максимум, как это можно квалифицировать — несчастный случай.

В отношении ответственных лиц наказание может быть вплоть до уголовного. Если по нормативам речка должна быть огорожена, тогда возможно привлечь за причинение смерти по неосторожности. Потому что невыполнение обязанности привело к такой трагедии. В данной ситуации наказание может привести к лишению свободы на срок до трех лет.

В начале года в Новосибирске погибла 9-летняя девочка. Она ехала на «ватрушке» с горки и врезалась в ограждение. После этого следователи начали проверку в отношении родственников ребенка. Девочка находилась под опекой.

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