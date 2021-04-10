В Новосибирске водитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Девушка попала под колеса иномарки в Новосибирске
В субботу, 10 апреля, в Кировском районе водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.
— Водитель 1996 года рождения, двигаясь на автомобиле «Дайхатсу-Пизар» по улице Громова со стороны улицы Петухова в сторону улицы Зорге, напротив дома 4 улицы Громова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В ДТП пострадала 17-летняя девушка. Она обратилась в больницу с травмами коленного сустава. По данному факту проводится проверка.
Ранее стало известно, что под колеса автомобилей сегодня угодили еще двое несовершеннолетних.