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В Новосибирске водитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

На месте работал экипаж ДПС

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Авария произошла утром

Авария произошла утром

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Девушка попала под колеса иномарки в Новосибирске

В субботу, 10 апреля, в Кировском районе водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе.

— Водитель 1996 года рождения, двигаясь на автомобиле «Дайхатсу-Пизар» по улице Громова со стороны улицы Петухова в сторону улицы Зорге, напротив дома 4 улицы Громова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В ДТП пострадала 17-летняя девушка. Она обратилась в больницу с травмами коленного сустава. По данному факту проводится проверка.

Ранее стало известно, что под колеса автомобилей сегодня угодили еще двое несовершеннолетних.

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ГИБДДДТП с пострадавшимипешеходный переход
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