«Может, мама испугалась, что детей заберет опека?»: что известно о семье, погибшей в страшном пожаре

Соседи рассказали о семье, погибшей при пожаре на Декабристов в Новосибирске
Утром 29 декабря загорелась квартира в доме на Декабристов, где жила многодетная семья. Их отец в это время выпивал по соседству — он первым заметил дым и пытался руками выбить стёкла, чтобы попасть внутрь. Но ни жену Веронику, ни сыновей ему спасти не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело, проверят и чиновников администрации района — оказалось, что семья жила в аварийном доме и считалась неблагополучной. Журналист НГС Алёна Истомина пообщалась с соседями и родственниками погибшей семьи — оказалось, что в день трагедии мальчиков должны были забрать у матери сотрудники соцзащиты. Подробности — в нашем репортаже.
На часах 11:40, открытый огонь уже потушен. Пожарные заливают водой одноэтажный жилой дом на восемь квартир. Рядом работают следователи СК, дознаватели МЧС и полицейские. Неуклюже передают папку из рук в руки представители администрации. Чиновники сразу отказываются представляться и отвечать на вопросы — мол, некогда, нам тут с людьми работать надо.
Пожилая женщина в наспех наброшенной спецовке не по размеру семенит от представителей одних структур к другим, заглядывает им в глаза и на повышенных тонах спрашивает: «Где я жить буду?» Пенсионерку зовут Ольга Васильевна, она соседка погибшей семьи. Огонь полностью уничтожил ее квартиру. Упоминает она и небольшие сбережения, а также ценные вещи, которые с мужем заработали «вот этими вот руками». Но это мелочь, еще заработают, они умеют. А вот как с квартирой быть?
— Меня сейчас интересует — где я буду жить? — переходит на крик Ольга Васильевна. — Соседи пили, пили, а из-за них мы пострадали. Они два года здесь живут. Я вызывала и милицию, и соцзащита приходила. Говорят, сегодня должны были прийти, забрать у них детей. Вот, забрали.
Ольга Васильевна крепко хватает чиновника за грудки, треплет его за куртку и повторяет свой вопрос, хрипит от досады и обиды. Ее заверяют, что проблему решат, на улице она не останется. Но, как оказалось, проблема появилась не сегодня — дом давно был признан аварийным и непригодным для жилья. В Следственном комитете не только возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), но и анонсировали проверку работы должностных лиц администрации Октябрьского района. И чиновнику, допустившему факт проживания многодетной семьи в аварийном доме, грозит уголовное дело по статье «Халатность».
Сообщение о пожаре в квартире № 7 поступило в МЧС в 9:30. Через девять минут пожарные уже были на месте. Им быстро удалось ликвидировать открытое пламя, но под завалами спасатели обнаружили тела женщины и троих детей.
— Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек — женщины 1992 года рождения, а также трех малолетних детей в возрасте семи, трех и полутора лет. Личности погибших установлены, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Сгоревший дом с крохотными квартирками больше напоминает обычное общежитие. Соседи о жизни друг друга прекрасно осведомлены, а квартира, где начался пожар, и раньше была в центре внимания. Жильцов дома возмущали частые гулянки взрослых в присутствии маленьких детей.
Как рассказывают знакомые семьи, погибшая Вероника родом из небольшого села Куйбышевского района. Постоянного места работы у нее не было, в основном подработки, дольше всего она простояла на кассе в магазине, да и то меньше года. Первый брак не заладился — муж попался «гулящий». После развода мужчина пропал и в воспитании сына никак не участвовал, алименты не платил.
— Лет пять в назад в Новосибирске познакомилась с Серёгой, начали встречаться, быстро съехались — а через месяц узнала, что беременна, — объясняет Анжелика, подруга погибшей многодетной матери.
Не успела выйти из декрета, сразу родила третьего сына. После началась послеродовая депрессия, женщина начала пить. С мужем постоянно ругались.
По словам соседей, Сергей и Вероника разошлись несколько дней назад, мужчина снял квартиру в этом же доме. Когда начался пожар, он пытался спасти семью. Выбил окно, но у него не получилось войти в дом. Очевидцы рассказывают, что он сильно порезал руки, приехавшие на вызов медики оказали ему первую помощь. А через несколько часов мужчину забрали в отдел полиции — для дачи показания.
Некоторые местные более лояльно относятся к главе семейства — да, выпивал, но не так часто, как жена.
— Он один в семье работал, — рассказывает местный житель Роман. — Водителем был, с такой работой же не будешь пить каждый день, не получится. Ну, так, выпивал, но не постоянно.
До квартиры семейной пары Лидии и Николая огонь не дошел. Супруги рассказывают, что в их доме практически нет равнодушных людей. И многие жаловались на неблагополучную семью, но результата не было.
— Сами пили, детей не кормили, дети голодные ходили, — говорит Лидия. — Между собой они жили плохо, ссорились постоянно. Как деньги получали, так пили. Вместе пили.
— Вот он говорил всем: «Бросил ее, потому что она пьет». Может, конечно, это и так, может, он и поменьше пьет, мы его хотя бы трезвым видели. Но Вероника, мне кажется, постоянно была подшофе. За ребятишками не смотрела, детки всегда были грязненькие, — добавляет Николай.
Соседи добавляют, что Сергей на самом деле был не таким плохим отцом и детей любил. За день до трагедии он забирал мальчиков к себе, но жена увела их обратно.
— Я видела сама, как она курила и просто бросала окурки на пол. Я к ней пришла, а она: «Я окурок потушила. Ну и пусть горит». А еще в опеке говорили, что должно быть три обращения, чтобы ребенка забрали. Мы слышали, что сегодня соцопека должна была прийти и забрать детей. Может, она испугалась, что детей заберет опека?
— Мы же ей говорили: «Отдай детей, чтобы они не мучились», — вспоминает Николай. — Маленькому садик должны были вот-вот дать. Получается, не успели. А если бы она их отдала?
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила НГС информацию о том, что семья находилась «в поле зрения социальной защиты». И аккурат перед новогодними праздниками соцработники должны были прийти в семью и проверить состояние пожарной безопасности в квартире.
Николай присаживается на корточки возле печки, чиркает спичкой, слышен треск пламени. Мужчина вздыхает и рассказывает — несколько лет назад в соседнем доме был пожар, сгорели его бабушка и дедушка троюродные.
— Это не первый и не последний пожар. Тут несколько таких домов. Есть постоянно пьяные элементы, у кого «козлы» еще дома стоят, обогреватели эти, — объясняет мужчина. — Дом сухой, старый, покурит пьяный, полыхнет — и будет всё то же самое.
После того пожара в соседнем доме соседи переживали, что подобное может произойти и в квартире у Вероники. Люди собрались и отремонтировали печь, всё проверили. После трагедии Сергей рассказал соседям, что в 8 утра сам протопил печку в квартире, где жили его дети.
— Просто раньше постоянно по осени приходили пожарные, всё обследовали, — продолжает Николай. — А уже 10 лет никто не ходит, никому ничего не надо. Ходить начали после того, как тот дом сгорел. Они мазали печки, проверяли трубы везде. А потом опять всё затихло.
Поддержать Сергея приехал его брат. Мужчина отрешенно наблюдает за тем, во что превратилась квартира, где еще вчера жили его племянники. В то, что детей больше нет, он пока поверить не может.
— Они поругались, и он снял квартиру. Они снимали квартиру. Где-то за 6–7 тысяч рублей. Брат работает водителем-экспедитором. Самому младшему ребенку было полтора года. Они были в официальном браке, — объясняет Андрей.
Мужчина не скрывает: бывало, что в семье пили, «не без греха люди». Но сам он пока не знает, что произошло в этот день на самом деле. Единственное — ему сейчас тревожно за брата:
— Брат разговаривать не может. Главное, чтобы он с собой что-нибудь не сделал. Детей любил. Он мне практически ничего не сказал, голос заикался. Трагедия была в голосе.
Пожарные находятся на крыше — им надо пролить весь дом, чтобы пожар не начался заново. Заходить в квартиры сейчас опасно, очередной кусок крыши может обвалиться в любую секунду. Но Ольга Васильевна вместе со своим мужем вытаскивают из квартиры мусор, подметают. Механические быстрые движения, совершаемые будто на автомате.
— Пока ничего мне в администрации не сказали, только чтобы мы завтра пришли. Ничего не обещали, — чеканит Ольга Васильевна. — К дочери поеду, она снимает квартиру на Панфиловцев. Там ночь переночую.
Что делать дальше — женщина не знает, чиновникам она уже не верит. Только понимает, что жить в ее собственной квартире больше нельзя. Но всё равно прибирается, несмотря на опасность.