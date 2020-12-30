«Может, мама испугалась, что детей заберет опека?»: что известно о семье, погибшей в страшном пожаре

Пожилая женщина в наспех наброшенной спецовке не по размеру семенит от представителей одних структур к другим, заглядывает им в глаза и на повышенных тонах спрашивает: «Где я жить буду?» Пенсионерку зовут Ольга Васильевна, она соседка погибшей семьи. Огонь полностью уничтожил ее квартиру. Упоминает она и небольшие сбережения, а также ценные вещи, которые с мужем заработали «вот этими вот руками». Но это мелочь, еще заработают, они умеют. А вот как с квартирой быть?



— Меня сейчас интересует — где я буду жить? — переходит на крик Ольга Васильевна. — Соседи пили, пили, а из-за них мы пострадали. Они два года здесь живут. Я вызывала и милицию, и соцзащита приходила. Говорят, сегодня должны были прийти, забрать у них детей. Вот, забрали.