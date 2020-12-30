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«Может, мама испугалась, что детей заберет опека?»: что известно о семье, погибшей в страшном пожаре

Репортаж с места трагедии на улице Декабристов, где погибли мать и трое сыновей

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Мать и трое сыновей погибли во время пожара в собственной квартире

Мать и трое сыновей погибли во время пожара в собственной квартире

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Соседи рассказали о семье, погибшей при пожаре на Декабристов в Новосибирске

Утром 29 декабря загорелась квартира в доме на Декабристов, где жила многодетная семья. Их отец в это время выпивал по соседству — он первым заметил дым и пытался руками выбить стёкла, чтобы попасть внутрь. Но ни жену Веронику, ни сыновей ему спасти не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело, проверят и чиновников администрации района — оказалось, что семья жила в аварийном доме и считалась неблагополучной. Журналист НГС Алёна Истомина пообщалась с соседями и родственниками погибшей семьи — оказалось, что в день трагедии мальчиков должны были забрать у матери сотрудники соцзащиты. Подробности — в нашем репортаже.

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На часах 11:40, открытый огонь уже потушен. Пожарные заливают водой одноэтажный жилой дом на восемь квартир. Рядом работают следователи СК, дознаватели МЧС и полицейские. Неуклюже передают папку из рук в руки представители администрации. Чиновники сразу отказываются представляться и отвечать на вопросы — мол, некогда, нам тут с людьми работать надо.

Сообщение о пожаре поступило в 9:30 — через 9 минут пожарные уже прибыли на место

Сообщение о пожаре поступило в 9:30 — через 9 минут пожарные уже прибыли на место

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Пожилая женщина в наспех наброшенной спецовке не по размеру семенит от представителей одних структур к другим, заглядывает им в глаза и на повышенных тонах спрашивает: «Где я жить буду?» Пенсионерку зовут Ольга Васильевна, она соседка погибшей семьи. Огонь полностью уничтожил ее квартиру. Упоминает она и небольшие сбережения, а также ценные вещи, которые с мужем заработали «вот этими вот руками». Но это мелочь, еще заработают, они умеют. А вот как с квартирой быть?

— Меня сейчас интересует — где я буду жить? — переходит на крик Ольга Васильевна. — Соседи пили, пили, а из-за них мы пострадали. Они два года здесь живут. Я вызывала и милицию, и соцзащита приходила. Говорят, сегодня должны были прийти, забрать у них детей. Вот, забрали.

Ольга Васильевна крепко хватает чиновника за грудки, треплет его за куртку и повторяет свой вопрос, хрипит от досады и обиды. Ее заверяют, что проблему решат, на улице она не останется. Но, как оказалось, проблема появилась не сегодня — дом давно был признан аварийным и непригодным для жилья. В Следственном комитете не только возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), но и анонсировали проверку работы должностных лиц администрации Октябрьского района. И чиновнику, допустившему факт проживания многодетной семьи в аварийном доме, грозит уголовное дело по статье «Халатность».

Огнем повреждена квартира № 7&nbsp;и задеты соседние — представители администрации Октябрьского района на месте обещали помочь всем пострадавшим собственникам с расселением&nbsp;

Огнем повреждена квартира № 7 и задеты соседние — представители администрации Октябрьского района на месте обещали помочь всем пострадавшим собственникам с расселением 

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Сообщение о пожаре в квартире № 7 поступило в МЧС в 9:30. Через девять минут пожарные уже были на месте. Им быстро удалось ликвидировать открытое пламя, но под завалами спасатели обнаружили тела женщины и троих детей.

— Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек — женщины 1992 года рождения, а также трех малолетних детей в возрасте семи, трех и полутора лет. Личности погибших установлены, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Сгоревший дом с крохотными квартирками больше напоминает обычное общежитие. Соседи о жизни друг друга прекрасно осведомлены, а квартира, где начался пожар, и раньше была в центре внимания. Жильцов дома возмущали частые гулянки взрослых в присутствии маленьких детей.

Из-за гибели детей следователи возбудили уголовное дело&nbsp;

Из-за гибели детей следователи возбудили уголовное дело 

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Как рассказывают знакомые семьи, погибшая Вероника родом из небольшого села Куйбышевского района. Постоянного места работы у нее не было, в основном подработки, дольше всего она простояла на кассе в магазине, да и то меньше года. Первый брак не заладился — муж попался «гулящий». После развода мужчина пропал и в воспитании сына никак не участвовал, алименты не платил.

— Лет пять в назад в Новосибирске познакомилась с Серёгой, начали встречаться, быстро съехались — а через месяц узнала, что беременна, — объясняет Анжелика, подруга погибшей многодетной матери.

Не успела выйти из декрета, сразу родила третьего сына. После началась послеродовая депрессия, женщина начала пить. С мужем постоянно ругались.

Пожарные обнаружили тела женщины и троих детей, когда разбирали завалы

Пожарные обнаружили тела женщины и троих детей, когда разбирали завалы

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По словам соседей, Сергей и Вероника разошлись несколько дней назад, мужчина снял квартиру в этом же доме. Когда начался пожар, он пытался спасти семью. Выбил окно, но у него не получилось войти в дом. Очевидцы рассказывают, что он сильно порезал руки, приехавшие на вызов медики оказали ему первую помощь. А через несколько часов мужчину забрали в отдел полиции — для дачи показания.

Отец детей жил по соседству — он пытался спасти семью, но не смог попасть в квартиру&nbsp;

Отец детей жил по соседству — он пытался спасти семью, но не смог попасть в квартиру 

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Некоторые местные более лояльно относятся к главе семейства — да, выпивал, но не так часто, как жена.

— Он один в семье работал, — рассказывает местный житель Роман. — Водителем был, с такой работой же не будешь пить каждый день, не получится. Ну, так, выпивал, но не постоянно.

Соседи заявляют, что жаловались на неблагополучную семью, но результатов это не принесло

Соседи заявляют, что жаловались на неблагополучную семью, но результатов это не принесло

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До квартиры семейной пары Лидии и Николая огонь не дошел. Супруги рассказывают, что в их доме практически нет равнодушных людей. И многие жаловались на неблагополучную семью, но результата не было.

— Сами пили, детей не кормили, дети голодные ходили, — говорит Лидия. — Между собой они жили плохо, ссорились постоянно. Как деньги получали, так пили. Вместе пили.

— Вот он говорил всем: «Бросил ее, потому что она пьет». Может, конечно, это и так, может, он и поменьше пьет, мы его хотя бы трезвым видели. Но Вероника, мне кажется, постоянно была подшофе. За ребятишками не смотрела, детки всегда были грязненькие, — добавляет Николай.

Жители дома рассказывают, что часто жаловались на многодетную семью по соседству

Жители дома рассказывают, что часто жаловались на многодетную семью по соседству

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Соседи добавляют, что Сергей на самом деле был не таким плохим отцом и детей любил. За день до трагедии он забирал мальчиков к себе, но жена увела их обратно.

— Я видела сама, как она курила и просто бросала окурки на пол. Я к ней пришла, а она: «Я окурок потушила. Ну и пусть горит». А еще в опеке говорили, что должно быть три обращения, чтобы ребенка забрали. Мы слышали, что сегодня соцопека должна была прийти и забрать детей. Может, она испугалась, что детей заберет опека?

— Мы же ей говорили: «Отдай детей, чтобы они не мучились», — вспоминает Николай. — Маленькому садик должны были вот-вот дать. Получается, не успели. А если бы она их отдала?

Семья снимала сгоревшую квартиру за 6 тысяч рублей в месяц

Семья снимала сгоревшую квартиру за 6 тысяч рублей в месяц

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Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила НГС информацию о том, что семья находилась «в поле зрения социальной защиты». И аккурат перед новогодними праздниками соцработники должны были прийти в семью и проверить состояние пожарной безопасности в квартире.

Всего в доме было 8 квартир, в которых жили 15 человек

Всего в доме было 8 квартир, в которых жили 15 человек

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Николай присаживается на корточки возле печки, чиркает спичкой, слышен треск пламени. Мужчина вздыхает и рассказывает — несколько лет назад в соседнем доме был пожар, сгорели его бабушка и дедушка троюродные.

— Это не первый и не последний пожар. Тут несколько таких домов. Есть постоянно пьяные элементы, у кого «козлы» еще дома стоят, обогреватели эти, — объясняет мужчина. — Дом сухой, старый, покурит пьяный, полыхнет — и будет всё то же самое.

Мужчина считает, что старые и ветхие дома с печным отоплением опасны для жизни&nbsp;

Мужчина считает, что старые и ветхие дома с печным отоплением опасны для жизни 

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После того пожара в соседнем доме соседи переживали, что подобное может произойти и в квартире у Вероники. Люди собрались и отремонтировали печь, всё проверили. После трагедии Сергей рассказал соседям, что в 8 утра сам протопил печку в квартире, где жили его дети.

— Просто раньше постоянно по осени приходили пожарные, всё обследовали, — продолжает Николай. — А уже 10 лет никто не ходит, никому ничего не надо. Ходить начали после того, как тот дом сгорел. Они мазали печки, проверяли трубы везде. А потом опять всё затихло.

Пожарные пролили деревянный дом, чтобы в конструкциях не осталось тлеющих балок

Пожарные пролили деревянный дом, чтобы в конструкциях не осталось тлеющих балок

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Поддержать Сергея приехал его брат. Мужчина отрешенно наблюдает за тем, во что превратилась квартира, где еще вчера жили его племянники. В то, что детей больше нет, он пока поверить не может.

— Они поругались, и он снял квартиру. Они снимали квартиру. Где-то за 6–7 тысяч рублей. Брат работает водителем-экспедитором. Самому младшему ребенку было полтора года. Они были в официальном браке, — объясняет Андрей.

Мужчина не скрывает: бывало, что в семье пили, «не без греха люди». Но сам он пока не знает, что произошло в этот день на самом деле. Единственное — ему сейчас тревожно за брата:

— Брат разговаривать не может. Главное, чтобы он с собой что-нибудь не сделал. Детей любил. Он мне практически ничего не сказал, голос заикался. Трагедия была в голосе.

Причина пожара пока устанавливается&nbsp;

Причина пожара пока устанавливается 

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Пожарные находятся на крыше — им надо пролить весь дом, чтобы пожар не начался заново. Заходить в квартиры сейчас опасно, очередной кусок крыши может обвалиться в любую секунду. Но Ольга Васильевна вместе со своим мужем вытаскивают из квартиры мусор, подметают. Механические быстрые движения, совершаемые будто на автомате.

Погорельцы убираются в квартирах, несмотря на опасность

Погорельцы убираются в квартирах, несмотря на опасность

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— Пока ничего мне в администрации не сказали, только чтобы мы завтра пришли. Ничего не обещали, — чеканит Ольга Васильевна. — К дочери поеду, она снимает квартиру на Панфиловцев. Там ночь переночую.

Что делать дальше — женщина не знает, чиновникам она уже не верит. Только понимает, что жить в ее собственной квартире больше нельзя. Но всё равно прибирается, несмотря на опасность.

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