Подрался с владельцем клуба в Калининграде: появились подробности избиения Павла Прилучного

Актера из Новосибирска Павла Прилучного избил владелец клуба в Калининграде
Известный актер из Новосибирска Павел Прилучный попал в больницу с серьезными травмами. Как сообщает телеграм-канал Baza, накануне он ввязался в драку в Калининграде.
— Прилучный оказался в Калининграде не просто так — он снимается там в сериале. На выходных Павел решил отдохнуть от работы в клубе «Завод» который, как это ни странно, был открыт и после 23:00 (в этом уже разбираются местные власти). На месте у актера возник внезапный конфликт с владельцем заведения — парни поднялись разобраться на второй этаж, там располагался спортзал. Там же Прилучного и нашли позже, уже сильно избитого, — сообщает Baza.
Сначала актер отправился в местную больницу, где его обследовали под чужим именем. Затем Павел срочно полетел в Москву, и врачи Городской клинической больницы
В мае этого года жена Павла Прилучного Агата Муцениеце подала на развод, которому предшествовал громкий скандал — женщина обвинила известного супруга в том, что тот поднимал на нее руку.