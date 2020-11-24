Подрался с владельцем клуба в Калининграде: появились подробности избиения Павла Прилучного

Известный актер из Новосибирска Павел Прилучный попал в больницу с серьезными травмами. Как сообщает телеграм-канал Baza, накануне он ввязался в драку в Калининграде.

— Прилучный оказался в Калининграде не просто так — он снимается там в сериале. На выходных Павел решил отдохнуть от работы в клубе «Завод» который, как это ни странно, был открыт и после 23:00 (в этом уже разбираются местные власти). На месте у актера возник внезапный конфликт с владельцем заведения — парни поднялись разобраться на второй этаж, там располагался спортзал. Там же Прилучного и нашли позже, уже сильно избитого, — сообщает Baza.