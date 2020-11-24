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Подрался с владельцем клуба в Калининграде: появились подробности избиения Павла Прилучного

Актер приехал в город на съемки сериала

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Актер сообщил, что уже поправляется

Актер сообщил, что уже поправляется

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Актера из Новосибирска Павла Прилучного избил владелец клуба в Калининграде

Известный актер из Новосибирска Павел Прилучный попал в больницу с серьезными травмами. Как сообщает телеграм-канал Baza, накануне он ввязался в драку в Калининграде.

— Прилучный оказался в Калининграде не просто так — он снимается там в сериале. На выходных Павел решил отдохнуть от работы в клубе «Завод» который, как это ни странно, был открыт и после 23:00 (в этом уже разбираются местные власти). На месте у актера возник внезапный конфликт с владельцем заведения — парни поднялись разобраться на второй этаж, там располагался спортзал. Там же Прилучного и нашли позже, уже сильно избитого, — сообщает Baza.

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Сначала актер отправился в местную больницу, где его обследовали под чужим именем. Затем Павел срочно полетел в Москву, и врачи Городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова диагностировали ему очаговую травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, а также переломы лицевых костей и ушибы. Ему провели операцию, и теперь Прилучный пишет в своем Instagram, что идет на поправку. Также сообщается, что в момент избиения рядом с актером были водитель съемочной группы и тренер по боксу.

В мае этого года жена Павла Прилучного Агата Муцениеце подала на развод, которому предшествовал громкий скандал — женщина обвинила известного супруга в том, что тот поднимал на нее руку.

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Павел Прилучныйдракатравмы
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