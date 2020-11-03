Сотрудник пресс-центра мэрии Бердска ворвался в редакцию газеты «Свидетель» и избил журналиста

Вечером в понедельник, 2 ноября, стало известно, что мужчина ворвался в редакцию газеты «Свидетель» и избил журналиста Сергея Болдырева. Об этом сообщила сама редакция газеты.
— Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» несколько раз со всей силы ударил его по лицу, — написали на сайте газеты «Свидетель».
Сам пострадавший подробно рассказал корреспонденту НГС, как всё произошло, и сообщил, что знает нападавшего. По его словам, это некий представитель пресс-центра бердской горадминистрации и админ ее группы во «ВКонтакте».
— Он обиделся на мой саркастический комментарий к его посту в его группе, который я репостнул в один из своих пабликов. Спустя 6 часов он пришел в редакцию «Свидетеля», где я сидел за компом и работал над материалом о вручении Бердску почетной грамоты от губернатора. Было это примерно в 16:30. В зале собрался практически весь журналистский состав.
— После случившегося мы вызвали полицию, я написал заявление. Завтра иду к судмедэксперту. Разбита губа, болит голова, давление — 140, что нехорошо для 68-летнего мужчины после перенесенного в январе этого года инфаркта. Не плачусь, просто констатирую состояние. Судмедэксперт, думаю, скажет точнее, — подытожил Сергей Болдырев.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщает, что в мэрии Бердска прокомментировали ситуацию:
— Уважаемые коллеги, о случае узнали из СМИ. У сотрудника сегодня официальный день отдыха. Если данный инцидент имел место быть, то разбираться с этим будут органы полиции, по итогам чего уже будут приняты меры.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт поступления заявления об инциденте, сейчас проводится проверка по делу.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с предполагаемым нападавшим в социальной сети «ВКонтакте». Админ группы «Администрация города Бердска» также не ответила на сообщение журналиста.
НГС отправил запрос в мэрию города Бердска с просьбой ответить, знают ли городской администрации что-либо о нападении на журналиста и могут ли в мэрии подтвердить, что нападавший — сотрудник её пресс-службы.
В качестве последних аргументов новосибирцы часто применяют силу. В октябре мужчина избил соседскую 10-летнюю девочку за то, что она обидела его сыновей.