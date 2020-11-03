Сотрудник пресс-центра мэрии Бердска ворвался в редакцию газеты «Свидетель» и избил журналиста

Вечером в понедельник, 2 ноября, стало известно, что мужчина ворвался в редакцию газеты «Свидетель» и избил журналиста Сергея Болдырева. Об этом сообщила сама редакция газеты.



— Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» несколько раз со всей силы ударил его по лицу, — написали на сайте газеты «Свидетель».

Сам пострадавший подробно рассказал корреспонденту НГС, как всё произошло, и сообщил, что знает нападавшего. По его словам, это некий представитель пресс-центра бердской горадминистрации и админ ее группы во «ВКонтакте».