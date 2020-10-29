Шпионивший для совладельца Traveler’s Coffee полицейский снова пойдет под суд. На этот раз за взятку

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего оперуполномоченного УМВД РФ по городу. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Новосибирский районный суд Новосибирской области, сообщает региональная прокуратура. Как пишет «Ъ», речь идет о бывшем оперуполномоченном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) городского УМВД Евгении Пушкареве.
Как уточнил изданию прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Вильгельм, полицейский собирал для совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева сведения о его оппонентах в корпоративном споре за торговый знак.
Как сообщают источники издания, в 2017–2018 годах полицейский по просьбе совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева собирал информацию о его оппонентах в корпоративном споре за торговый знак Traveler’s Coffee. Стоимость бренда оценили в $100 тысяч. Как полагает следствие, полицейский использовал служебные базы данных МВД и следил за нужными людьми.
За свои услуги Евгений Пушкарев получил от Пириева более 300 тысяч рублей. Деньги переводили частями на разные счета. Следующей взяткой должна была стать подержанная иномарка. Полицейский выбирал между кроссоверами BMW и Audi. Стоимость каждого — около 800 тысяч рублей.
Но оперуполномоченный так и не увидел новое авто, поскольку в сентябре 2018 года Анвара Пириева задержали в московском аэропорту Шереметьево, откуда конвоировали в Новосибирск. Совладельцу Traveler’s Coffee предъявили обвинение в вымогательстве у бывших деловых партнеров около 20 миллионов рублей под предлогом выдуманного долга. Также Пириев обвиняется в организации поджогов их имущества — автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и двух кофеен.
Поводом для задержания Пушкарева стала найденная в смартфоне бизнесмена переписка с полицейским.
В настоящий момент дело в отношении Анвара Пириева и четырех его предполагаемых сообщников рассматривает суд.
Первоначально полицейскому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и сборе информации о личной жизни граждан (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Эти эпизоды с декабря 2019 года рассматривает Центральный районный суд Новосибирска. Расследование эпизода со взяткой (по ч. 6 ст. 290 УК РФ) продолжается. Экс-полицейский сейчас находится под домашним арестом, свою вину он не признал. Помимо этого, он подал судебный иск к МВД РФ по НСО. Пушкарев требует признать незаконным приказ о его увольнении, восстановить на службе, заплатить ему почти 200 тысяч рублей за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред, который он оценил в 100 тысяч рублей. Ни одно из требований удовлетворено не было.
Сеть кофеен Traveler`s Сoffee была основана в конце 1990-х американцем Кристофером Тара-Брауном, который до этого успел поработать у своего соотечественника Эрика Шогрена (создателя сетей New York Pizza и Kuzina). Своих денег у Кристофера было немного, и он взял в бизнес-партнеры Анвара Пириева, который на тот момент торговал мясом на рынке.
15 июля бывший директор Traveler’s Coffee Евгений Михиенко устроил одиночный пикет у здания новосибирской областной прокуратуры. Он требовал возбуждения уголовного дела. На плакате было написано: «Следствие укрывает преступление КУСП 2028». Михиенко добивается возбуждения уголовного дело по факту хищений имущества из «Трэвэлерс Кофе» в период, когда компания проходила процедуру банкротства. Речь идет о помещениях в здании на Красном проспекте, 218/1, где ранее находился головной офис предприятия.