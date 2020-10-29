Шпионивший для совладельца Traveler’s Coffee полицейский снова пойдет под суд. На этот раз за взятку

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего оперуполномоченного УМВД РФ по городу. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Новосибирский районный суд Новосибирской области, сообщает региональная прокуратура. Как пишет «Ъ», речь идет о бывшем оперуполномоченном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) городского УМВД Евгении Пушкареве.

Как уточнил изданию прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Вильгельм, полицейский собирал для совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева сведения о его оппонентах в корпоративном споре за торговый знак.

