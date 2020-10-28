В Заельцовском районе силовики в масках ворвались в частный дом, который должны снести по решению суда

Люди в масках и камуфляжной форме нагрянули в частный дом на улице 3 Сентября в Новосибирске рано утром 28 октября. Владельцам здания предъявили требование о сносе.

— Приехали приставы со спецназом и выламывают окна, — сообщила читательница НГС.

По словам женщины, силовики приехали из-за постановления суда о сносе частного дома. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении НГС, владелец получил требование снести здание до 21 октября 2020 года.

Приставы рассказали корреспонденту НГС, что решение о сносе было принято еще в 2015 году, но владельцы до сих пор не снесли незаконную постройку. По закону на этой земле не должно быть строений.