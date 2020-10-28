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Тема дняКто владеет необычным домом в Заельцовском бору

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В Заельцовском районе силовики в масках ворвались в частный дом, который должны снести по решению суда

Хозяевам предъявили требование о сносе

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Судебные приставы (на фото слева — мужчина в красном) пришли в сопровождении собственной службы безопасности

Судебные приставы (на фото слева — мужчина в красном) пришли в сопровождении собственной службы безопасности

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В частный дом в Новосибирске нагрянули силовики

Люди в масках и камуфляжной форме нагрянули в частный дом на улице 3 Сентября в Новосибирске рано утром 28 октября. Владельцам здания предъявили требование о сносе.

— Приехали приставы со спецназом и выламывают окна, — сообщила читательница НГС.

По словам женщины, силовики приехали из-за постановления суда о сносе частного дома. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении НГС, владелец получил требование снести здание до 21 октября 2020 года.

Приставы рассказали корреспонденту НГС, что решение о сносе было принято еще в 2015 году, но владельцы до сих пор не снесли незаконную постройку. По закону на этой земле не должно быть строений.

На форме у силовиков было написано «спецназ», но они пояснили, что входят в службу безопасности ФССП.

Ранее в Тюмени силовики задержали жителя Новосибирска, который, по версии следствия, 21 год назад застрелил своего друга и сбежал.

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