В Заельцовском районе силовики в масках ворвались в частный дом, который должны снести по решению суда

В частный дом в Новосибирске нагрянули силовики
Люди в масках и камуфляжной форме нагрянули в частный дом на улице 3 Сентября в Новосибирске рано утром 28 октября. Владельцам здания предъявили требование о сносе.
— Приехали приставы со спецназом и выламывают окна, — сообщила читательница НГС.
По словам женщины, силовики приехали из-за постановления суда о сносе частного дома. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении НГС, владелец получил требование снести здание до
Приставы рассказали корреспонденту НГС, что решение о сносе было принято еще в 2015 году, но владельцы до сих пор не снесли незаконную постройку. По закону на этой земле не должно быть строений.
На форме у силовиков было написано «спецназ», но они пояснили, что входят в службу безопасности ФССП.
Ранее в Тюмени силовики задержали жителя Новосибирска, который, по версии следствия, 21 год назад застрелил своего друга и сбежал.