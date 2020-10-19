Силовики задержали новосибирца, который 21 год назад застрелил друга

В Тюмени был задержан житель Новосибирска, который, по версии следствия, 21 год назад застрелил своего друга и сбежал. Мужчину уже этапировали в Новосибирскую область и поместили в СИЗО.
— В апреле 1999 года в центре Первомайского района города Новосибирска между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в потерпевшего 1978 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — После совершения преступления мужчина скрылся, был объявлен в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
В прошлый вторник, 13 октября, стало известно, что мужчина находится в Тюмени. Его задержали и перевезли в Новосибирск.
— В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал, — добавили следователи.
В начале октября следователи задержали 33-летнего новосибирца, который забил до смерти свою 36-летнюю жену в день свадьбы. Трагедия произошла в селе Чик под Новосибирском. Руководитель межрайонного Коченёвского межрайонного следственного отдела Кирилл Петрушин рассказал криминальному журналисту НГС жуткие подробности этого дела — из-за чего мужчина начал избивать жену спустя несколько часов после регистрации брака и почему никто из гостей не заступился за женщину.