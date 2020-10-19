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Силовики задержали новосибирца, который 21 год назад застрелил друга

Подозреваемого этапировали и поместили в СИЗО

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Мужчина скрывался от следователей долгие годы

Мужчина скрывался от следователей долгие годы

В Тюмени был задержан житель Новосибирска, который, по версии следствия, 21 год назад застрелил своего друга и сбежал. Мужчину уже этапировали в Новосибирскую область и поместили в СИЗО.

— В апреле 1999 года в центре Первомайского района города Новосибирска между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в потерпевшего 1978 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — После совершения преступления мужчина скрылся, был объявлен в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

В прошлый вторник, 13 октября, стало известно, что мужчина находится в Тюмени. Его задержали и перевезли в Новосибирск.

— В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал, — добавили следователи.

В начале октября следователи задержали 33-летнего новосибирца, который забил до смерти свою 36-летнюю жену в день свадьбы. Трагедия произошла в селе Чик под Новосибирском. Руководитель межрайонного Коченёвского межрайонного следственного отдела Кирилл Петрушин рассказал криминальному журналисту НГС жуткие подробности этого дела — из-за чего мужчина начал избивать жену спустя несколько часов после регистрации брака и почему никто из гостей не заступился за женщину.

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