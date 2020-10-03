Полностью в огне: в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом

Сегодня 3 октября в частном секторе Ленинского района Новосибирска на 4-м Экваторном переулке загорелись два дома под одной кровлей - сейчас на месте работают пожарные.

— В 8:55 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. К прибытию на место вызова первых пожарных подразделений было установлено, что горит частный жилой дом, двухэтажный дом: первый этаж кирпичный, второй — деревянный, кровля металлическая. Дом был полностью в огне Сейчас подана локализация, была угроза распространения огня на соседние дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

