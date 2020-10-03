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Полностью в огне: в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом

Информации о пострадавших пока не поступало

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В частном секторе загорелись два частных дома под одной кровлей&nbsp;

В частном секторе загорелись два частных дома под одной кровлей 

В Ленинском районе Новосибирска загорелся дом

Сегодня 3 октября в частном секторе Ленинского района Новосибирска на 4-м Экваторном переулке загорелись два дома под одной кровлей - сейчас на месте работают пожарные.

— В 8:55 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. К прибытию на место вызова первых пожарных подразделений было установлено, что горит частный жилой дом, двухэтажный дом: первый этаж кирпичный, второй — деревянный, кровля металлическая. Дом был полностью в огне Сейчас подана локализация, была угроза распространения огня на соседние дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Вы стали очевидцем пожара, у вас есть фото или видео? Или в этих домах жили вы или ваши знакомые? Расскажите нам!

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Недавно в Центральном районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное здание, в котором находится гостиница «Император». На место выехали сотрудники МЧС. В течение часа они смогли локализовать возгорание. Ещё 45 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении принимали участие 80 пожарных. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте ЧП. Показываем, как это было.

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