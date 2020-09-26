ДТП с участием семи машин парализовало Большевистскую — есть пострадавший

Сегодня, 26 сентября, на улице Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» произошло массовое ДТП. В результате столкновения движение на этом участке улицы парализовано в обоих направлениях — пробка растянулась на 3 километра и продолжает расти.



Как сообщила корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева, в аварии есть пострадавший. Точное число машин — участниц столкновения она не смогла назвать, пояснив, что на месте работает экипаж ГИБДД. В группе «АСТ-54» сообщают о семи автомобилях, самые серьёзные происшествия получила Toyota Carina.

