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ДТП с участием семи машин парализовало Большевистскую — есть пострадавший

Сейчас на месте работают скорая и ГИБДД

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Из-за массовой аварии на улице Большевистской собирается большая пробка

Из-за массовой аварии на улице Большевистской собирается большая пробка

В массовом ДТП на Большевистской пострадал человек

Сегодня, 26 сентября, на улице Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» произошло массовое ДТП. В результате столкновения движение на этом участке улицы парализовано в обоих направлениях — пробка растянулась на 3 километра и продолжает расти.

Как сообщила корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева, в аварии есть пострадавший. Точное число машин — участниц столкновения она не смогла назвать, пояснив, что на месте работает экипаж ГИБДД. В группе «АСТ-54» сообщают о семи автомобилях, самые серьёзные происшествия получила Toyota Carina.

В результате столкновения автомобили раскидало в разные стороны

В результате столкновения автомобили раскидало в разные стороны

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Пока известно об одном пострадавшем — его пол и возраст не сообщаются

Пока известно об одном пострадавшем — его пол и возраст не сообщаются

Судя по фотографиям с места происшествия, больше всего досталось этой бордовой «Тойоте»

Судя по фотографиям с места происшествия, больше всего досталось этой бордовой «Тойоте»

Вечером в пятницу, 25 сентября, на Бердском шоссе при движении из города водители встали в многокилометровую пробку из-за трёх аварий — на участке двухполосной дороги произошло два ДТП, а также сломался грузовик.

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