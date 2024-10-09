Забор поставили на лестницу: соседи переругались из-за баррикад на пути к одному из домов в Новосибирске

По словам жителей, забор появился возле дома давно, а лестницу заварили недавно Источник: читатель НГС Сергей











В Новосибирске возле дома на Толстого, 5 лестницу заварили решеткой — выход с улицы к зданию оказался перекрыт, что мешает жителям соседних домов ходить в магазин. Фото с места в редакцию прислал читатель НГС, проживающий в соседнем доме. Ранее собственники дома на Толстого обнесли здание забором и поставили ворота, которые теперь закрыли.

История заборов

Из-за всех преград жители дома на Белинского, 6 не могут напрямик проезжать от станции метро «Октябрьская» — им приходится искать объездные пути.

Их соседи из дома № 5 по улице Толстого в 2021 году обнеслись заборами проездные пути, а пару месяцев назад взялись и за пешеходов. Соседи жалуются, что сначала закрыли ворота с двух сторон своего дома: через них можно было пройти на улицу Маковского. А затем и вовсе заварили решеткой лестницу в середине дома.

— Жители дома по улице Толстого, 5 перегородили улицу Маковского с обеих сторон от своего дома воротами давно, но им не разрешали закрывать их для пешеходов. Где-то месяца два назад они закрыли ворота под предлогом спила деревьев. В итоге деревья спилили и увезли, а ворота так и не открыли. Мало того, заварили решеткой лестницу для прохода, которая находилась посредине их дома, — отметил местный житель Сергей.

Через эту лестницу их соседи из дома на Белинского ходили в магазина на территории Толстого, 5. Пользовались лестницей и жители частного сектора. В итоге попасть на территорию, по словам очевидцев, без ключей можно, но в обход через тропу из частного сектора.

«Зачем мы тратили деньги?»

Еще одна читательница НГС Ксения отмечает, что к дому на Белинского уже давно не подъехать. В 2021 году возле Толстого, 5, появился забор и ворота. Тогда выяснилось, что эта дорога оказалась частью придомовой территории дома на Толстого. Этот дом со всех сторон обнесен забором, и если пешеходы там проходят, то автомобилисты вынуждены делать серьезные крюки для объезда через улицу Шевченко. При этом, по словам очевидцев, попасть на территорию без ключей можно, но в обход через тропу из частного сектора.

— А если человек нетранспортабелен? А если у него большие чемоданы? Потом вроде нам в ТСН (товарищество собственников недвижимости) дома на Толстого поставили условия: если мы сами поставим шлагбаум возле подъезда №8 у нашего дома, они не будут закрывать эти ворота, и такси сможет подъезжать хотя бы к углу Белинского, 6. Мы скинулись, поставили, но дом все равно закрыт со всех сторон. Зачем мы тратили деньги, непонятно, — сетует сибирячка.

Девушка отметила, что на большом пустыре среди частного сектора панельки на Белинского появились в 90-е годы. Затем территорию постепенно застраивали. Дом на Толстого, 5 появился в начале нулевых годов. Дорога, ведущая к Белинского, 6, и проходящая возле Толстого 5, всю жизнь была общей, а затем стала собственностью.

Кругом отмечено место, где установлена калитка, квадратом — где заварили проход по лестнице. Со стороны метро людям пройти и проехать к Белинского, 6 проблематично Источник: 2ГИС











«Всё это — враньё»

Корреспондент НГС дозвонилась управляющему ТСН «Оазис» которое обслуживает дом на Толстого, 5. Управляющий Геннадий Горелов отметил, что решение об обнесении дома забором было коллективным, а проход для людей остается открытым.

— Все это вранье — люди как ходили там, так и ходят. Доступ людям свободен, так как там размещены магазины и сфера обслуживания. Лестница закрыта в связи с тем, что она аварийная. Территория закрыта, потому что это территория собственников дома, и все закрыто на основании решения общего собрания членов ТСН и собственников, — отметил Геннадий Горелов.

Управляющий добавил, что постановление мэра о введении сервитута на участок дороги по улице Маковского в июне отменил суд, признав его незаконным. Также управляющий посоветовал НГС позвонить председателю ТСН. Дозвониться до него на момент публикации корреспонденту не удалось.

Сервитут — это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Может быть установлен, например, для прохода и проезда к земельному участку через участок соседей или для проведения инженерных коммуникаций через территорию соседнего участка.

Мы обратились с запросом по ситуации в мэрию. Ответ мы опубликуем, как только его получим.