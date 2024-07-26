«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город

Настасья Медведева Журналист

Многие новосибирцы очень любят отгораживаться от других домов заборами Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мэрия Новосибирска провела опрос среди новосибирцев о том, нужны ли в городе заборы вдоль дорог. Позже бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в социальных сетях выразила идею о том, что облик города улучшится, если двигаться в направлении зеленых изгородей, а не железных заборов. И если улицы города готовы менять в этом направлении, то жители многоквартирных домов, кажется, только и мечтают отгородиться от всего мира высокими заборами. И людям все равно, что это, может быть, в какой-то мере безопасно, но не всегда удобно и выглядит не эстетично. Корреспондент НГС Настасья Медведева объясняет, почему ненавидит заборы вокруг многоквартирных домов в городе — публикуем ее мнение от первого лица.



«Выглядят убого»

По новым госстандартам, если между дорогой и тротуаром есть газон шириной более одного метра, дорожное ограждение можно убрать. Мэр Максим Кудрявцев поручил демонтировать подобные ограждения, и часть уже снесли. Мэрия Новосибирска же решила узнать мнение горожан о них — на «Госуслугах» с 8 по 21 июля проходил анонимный опрос, и большинство (1675 человек, 72,3%) признали, что они не нужны.



Люди считают, что они портят внешний вид города, мешают выходить с парковки на тротуар, переходить дорогу, убирать улицы, а также являются пустой тратой бюджетных средств. При этом пока на улицах города планируют что-то менять и призывают обратиться к зеленым ограждениям, то жители города, наоборот, только сильнее с каждым годом отгораживаются от всего и вся. Не исключено, что те же самые, что проголосовали против ограждений на дорогах.

Заборы, в основном, черного или коричневого цвета, но бывают и красные Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Когда я хожу по делам в своем районе (площадь Маркса, но, думаю, ситуация аналогичная и для других районов города), возникает ощущение, что количество огороженных многоквартирников растет как на дрожжах. Только за прошедший год обзавелись заборами пять ближайших домов.

И ладно новостройки — для большинства из них это «базовая настройка». Сильно раздражают замшелые «хрущевки» с убогими дворами без ремонта и нормального благоустройства. Кому, и, главное, что там воровать? Разве что самих жителей.

Но это не совсем то, к чему должен стремиться город. Заборы, как по мне, все типовые и выглядят убого — одинаковый красный или чаще черный «частокол» из квадратных железяк высотой под 2 метра. Что в этом эстетичного?

А тут мы видим наслоение забора на забор, и на заднем плане тоже забор. Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Более того, как по мне, заборы не спасут от критических ситуаций и недругов: если каким-то хулиганам приспичит забраться в тот или иной двор, они сделают это, позвонив кому-то в домофон или перемахнув через ограждение — бешеной собаке семь верст не крюк.



По дворам не пройти?

Зато простые люди регулярно страдают от всеобщего «озаборивания». К примеру, лично я несколько раз попадала в ситуацию, когда 2ГИС предлагал мне срезать часть пути по дворам. А внутри — забор на заборе, и забором погоняет. В итоге плутаешь по этой сплошной зоне дольше, чем шел бы в обход. А если ты с коляской, на велосипеде или электросамокате, то преодолеть эти квесты — вообще за гранью фантастики. Поэтому уже давно не рискую связываться с такой схемой сокращения пути.



Еще один момент, который дико раздражает: когда приходится идти к кому-то, у кого дом обнесен железным «частоколом». В одном многоквартирнике камеры стоят, в другом их нет, но работает домофон, в третьем вход только по ключу — и попадай туда, как хочешь. Зачем люди придумывают себе и другим столько сложностей, лично мне не понятно.

Тут забором без калитки отгородились жители одного двора от другого. Выглядит странно и глупо Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Также выводит из себя это дикое у наших граждан желание обособиться. У нас и так люди друг с другом не общаются и стараются максимально отделиться ото всех, а с этими заборами и подавно разучатся находить общий язык с соседями из других домов, с окружающим миром. И я уже молчу про конфликтные ситуации, которых сейчас не мало: когда один дом, отгораживаясь от другого, перекрывает соседям путь к дороге или проход.

Самое обидное — когда очередные любители «городушек» придумывают в своей голове, что им срочно надо отгородиться ото всех, а мнение жильцов, которые против, никто из них не учитывает. И, на мой взгляд, очень часто выступают за заборы владельцы машин — чтобы, не дай бог, на их машиноместо никто ничего не ставил.

Такой неполноценный забор на Сибиряков-Гвардейцев не несет никакого смысла Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











У моего приятеля во дворе поступили похожим образом: отгородились без учета мнения тех, кто был против, а платить требуют со всех наравне. И вроде как тем, кто с машинами, стало хорошо: заезд теперь через ворота, чужаки машин своих не паркуют. А вот калитка для пешеходов как была не оборудована замком, так и осталась. И где тогда хваленая безопасность?



Новосибирск стремительно превращается в город заборов и ограждений — я уже называю его Заборосибирском. Хочется надеяться, что когда-нибудь люди все же поймут, что это колхоз, и посмотрят таки в сторону живой изгороди, а пока терпим бесконечные решетки. Хорошо, хоть небо пока не в клетку.

Согласны с автором? Да, ни к чему так огораживаться Нет, заборы добавляют безопасности Напишу свой ответ в комментариях

Опрос о том, нужны ли городу заборы между дорогой и тротуаром, провели корреспонденты НГС. Новосибирцы по-разному воспринимают эти элементы в городе.

