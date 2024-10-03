«Труба прям разорвана»: жители двухэтажек на Стофато остались без отопления — они подозревают стройку рядом

За двухэтажками, которые признали аварийными, сейчас возводят новый 18-этажный дом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Двухэтажные дома на улице Стофато в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления. Оказалось, что в тепловом узле, который идет к двум зданиям оборвана труба. Местные подозревают строителей соседней высотки, но застройщик уверяет, что коммуникациям еще не притрагивался.

Как рассказывают местные, живут на Стофато, 20 и 24 они хорошо, отопление в дома поступало всегда быстро, да и сами здания, построенные в 50-м и 60-м годах теплые. С проблемами из-за тепла жители до этого года не сталкивались, а в этот раз отопление так и не подключили.

— Строители отключали коммуникации, залезли в колодец и оторвали нашу трубу, — настаивает одна из жительниц Любовь. — Звонили в 051 нам сказали, что случай не аварийный, ждать ответ на запрос от мэрии — 30 дней. Труба прям разорвана, мы залезли туда только из-за любопытства, раньше не видели.

Труба в тепловой камере за домами оборвана Источник: читатель НГС











В управляющей компании «МКС», которая обслуживает дома на улице Стофато, объяснили, что за домами в теплокамере произошел порыв, телефонограммы уже отправили, инспекторы в курсе случившегося. Из-за чего именно произошел порыв в управляющей компании не знают.

Местные рассказывают, что их дома теплые, за ними следят, и переезжать из своего тихого района они бы точно не хотели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам жителей, в их дома отопление поступало всегда рано, потому что рядом подключали детские сады и сразу же их здания. Но территорию частного детского сада продали, после начали возводить дом — «Мичурин» от компании Nova. Стройка идет совсем недалеко от еще одного существующего детского сада и как раз за домами на Стофато, 20 и 24.

Возводит дом «Мичурин» ООО СЗ «КМ». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2007 году. Директором числится Марина Диброва, а конечными владельцами — бывший депутат Госдумы Александр Абалаков (87%), Екатерина Бахмутова (12%) и Марина Диброва (1%). Баланс организации на конец 2023 года составил 118,2 миллиона рублей. Nova уже построила дом на Кирова, 242, ЖК «Столичный» на Кирова, 225, занимается КРТ по соседству (в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной) и строит ЖК «Ньютон», для школы рядом компания обустроила стадион.

Как объяснил НГС директор по развитию строительного направления, ГК F1, Алексей Матвеев, со стройкой дома «Мичурин» порыв не связан.

— Все работы, которые связаны с коммуникациями, запланированы на следующий год, — отметил Алексей Матвеев.

В будущем Nova планирует застроить территорию по улице Стофато по КРТ, расселить аварийные дома и построить новый детский сад.

Строить дом начали весной этого года, ввести в эксплуатацию объект планируют в 2026 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пресс-службе СГК сообщили, что дефект образовался при запуске теплоснабжения. Все работы закончат сегодня вечером.