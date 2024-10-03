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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 «Труба прям разорвана»: жители двухэтажек на Стофато остались без отопления — они подозревают стройку рядом

«Труба прям разорвана»: жители двухэтажек на Стофато остались без отопления — они подозревают стройку рядом

Но застройщик при этом отмечает, что к коммуникациям еще не прикасался

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18 комментариев

За двухэтажками, которые признали аварийными, сейчас возводят новый 18-этажный дом

Двухэтажные дома на улице Стофато в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления. Оказалось, что в тепловом узле, который идет к двум зданиям оборвана труба. Местные подозревают строителей соседней высотки, но застройщик уверяет, что коммуникациям еще не притрагивался.

Как рассказывают местные, живут на Стофато, 20 и 24 они хорошо, отопление в дома поступало всегда быстро, да и сами здания, построенные в 50-м и 60-м годах теплые. С проблемами из-за тепла жители до этого года не сталкивались, а в этот раз отопление так и не подключили.

— Строители отключали коммуникации, залезли в колодец и оторвали нашу трубу, — настаивает одна из жительниц Любовь. — Звонили в 051 нам сказали, что случай не аварийный, ждать ответ на запрос от мэрии — 30 дней. Труба прям разорвана, мы залезли туда только из-за любопытства, раньше не видели.

Труба в тепловой камере за домами оборвана

В управляющей компании «МКС», которая обслуживает дома на улице Стофато, объяснили, что за домами в теплокамере произошел порыв, телефонограммы уже отправили, инспекторы в курсе случившегося. Из-за чего именно произошел порыв в управляющей компании не знают.

Местные рассказывают, что их дома теплые, за ними следят, и переезжать из своего тихого района они бы точно не хотели

По словам жителей, в их дома отопление поступало всегда рано, потому что рядом подключали детские сады и сразу же их здания. Но территорию частного детского сада продали, после начали возводить дом — «Мичурин» от компании Nova. Стройка идет совсем недалеко от еще одного существующего детского сада и как раз за домами на Стофато, 20 и 24.

Возводит дом «Мичурин» ООО СЗ «КМ». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2007 году. Директором числится Марина Диброва, а конечными владельцами — бывший депутат Госдумы Александр Абалаков (87%), Екатерина Бахмутова (12%) и Марина Диброва (1%). Баланс организации на конец 2023 года составил 118,2 миллиона рублей. Nova уже построила дом на Кирова, 242, ЖК «Столичный» на Кирова, 225, занимается КРТ по соседству (в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной) и строит ЖК «Ньютон», для школы рядом компания обустроила стадион.

Как объяснил НГС директор по развитию строительного направления, ГК F1, Алексей Матвеев, со стройкой дома «Мичурин» порыв не связан.

— Все работы, которые связаны с коммуникациями, запланированы на следующий год, — отметил Алексей Матвеев.

В будущем Nova планирует застроить территорию по улице Стофато по КРТ, расселить аварийные дома и построить новый детский сад.

Строить дом начали весной этого года, ввести в эксплуатацию объект планируют в 2026 году

В пресс-службе СГК сообщили, что дефект образовался при запуске теплоснабжения. Все работы закончат сегодня вечером.

Редакции НГС приходят десятки сообщений о том, что в домах до сих пор нет отопления. Вчера мы собрали карту холодных домов, и спросили у экспертов, почему этот отопительный сезон начался неспокойно.

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Комментарии
18
Yumare
1 час
И это ещё зима не пришла... А что будет, когда начнутся морозы?
Zemb
39 минут
я бы сказал отгнившая. а почему жители за своим подвалом не следят. чё бардак такой.... у нас дом 80х годов постройки. в подвалах чисто, трубы покрашены.
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