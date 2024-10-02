«Позавчера дали, сегодня отключили»: новосибирцы продолжают замерзать в квартирах — новая карта холодных домов

Горожане боятся, что скоро на улице похолодает, а в их квартирах до сих пор нет тепла Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Новосибирцы продолжают замерзать в квартирах, отопление пообещали дать еще вчера, но в некоторых домах батареи по-прежнему холодные. Читатели НГС написали десятки обращений в редакцию со списком домов, мы составили карту с 50 домами. Батареи холодные, как на левом берегу, так и на правом.

— Проспект Дзержинского, 69 в половине квартир батареи ледяные, даже не теплели. Моя квартира выходит окнами на проспект Дзержинского, батареи лед и не теплели даже! Обещали первого перезапустить стояки, но нет, холод и сегодня, — рассказала читательница.

— На сегодня нет отопления по адресу Владимировский спуск, 9, рядом разрыта яма, рабочих нет. 30-го вечером 2 стояка потеплели, утром 1-го отключили. Дом был во втором этапе подключения, с 21-го числа, но отопления как не было, так и нет, — пишет сибирячка.

Источник: «Яндекс.Карты»

— Многострадальный дом Ватутина, 25, до сих пор проблемы. Отопление было 2 дня и только в дневное время, сегодня опять холодные батареи. Можно по пальцам пересчитать сколько дней была горячая вода с весны, чуть тепленькая бежит из крана и то крайне редко, — уверяет новосибирец.

— Нет ни отопления, ни горячей воды. Греемся обогревателями и постоянно работает бойлер. Плахотного, 53/1, все вокруг перерыто, невозможно к дому подъехать, глава района приезжал на встречу с жителями и заверил, что 30 сентября все проезды откроют и тепло дадут. В итоге ни того, ни другого, — рассказывает читатель.

Посмотрите, что стоит сделать, если у вас нет отопления Источник: Юрий Орлов / Сеть городских портал









