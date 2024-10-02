«Город сидит на мине»: сотни домов в Новосибирске остаются без тепла — почему нас накрыла волна проблем и кто за них ответит

Терпение новосибирцев на пределе — они перегрузили линию аварийки и непрерывно присылают жалобы в редакцию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске отопительный сезон в этом году начался очень неспокойно — с огромного потока жалоб, тысяч мерзнущих горожан и громких заявлений чиновников. Пока новосибирцы из более чем 300 домов без тепла атакуют единую диспетчерскую службу, а управляющие компании в мыле ищут слесарей, ситуация в городе накаляется и в политическом поле. Если страсти не начнут угасать как можно скорее, то часть чиновников может остаться без своих кресел. Почему этот отопительный сезон начался со столь серьезных проблем, когда всё-таки батареи станут теплыми и кому грозит отставка и даже уголовное дело, выяснила журналистка НГС Александра Бруня.

«Вообще гнать в шею всех с должностей»

Недовольство новосибирцев нарастало по мере разворачивания системы отопления. Первый этап стартовал еще 18 сентября, а к 30 сентября, как заверяли в СГК, тепло должно было появиться во всех домах. Но к концу месяца у новосибирцев лопнуло терпение. Они завалили редакцию жалобами. Только 1 октября их поступило под сотню — вместе с адресами замерзающих домов.

— Вчера случилось-таки чудо — включили (ул. 1905 года), сегодня пришла телефонограмма. Завтра отключают в связи с ремонтом. Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?! Не хватило им лета для ремонта, издевательство чистой воды! Гнать в шею этих бездельников и вредителей! — в ярости написала читательница НГС.

— Вообще гнать в шею всех с должностей. Всё лето везде стояло раскопано, пальцем не пошевелили. Теперь технику признали, стоит. Рабочие рядом в телефонах развлекаются, — уверяет читательница НГС Виктория.

— Если руководство не справляется со своими обязанностями, его нужно менять. Если ситуация не изменилась, нужно менять следующих по нисходящей в иерархии. И на каком-то этапе всё наладится, — уверен новосибирец Андрей.

По жалобам мы составили карту. Утром 1 октября в ней уже было под сотню домов, а сообщения всё продолжали поступать.

Сообщения о домах без отопления поступают в редакцию буквально ежеминутно Источник: НГС

По муниципальной карте «Отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска» на 15:00 1 октября без тепла были 304 дома: 232 на левом берегу, 67 на правом, и еще 5 — в Советском районе. Среди них плановые отключения были на 260 домах, еще 44 — аварийные.

В СГК попытались успокоить новосибирцев: на аварийных объектах работают 40 бригад и еще 5 пришли к ним на подмогу после завершения работ на объектах капитального ремонта.

— Сейчас запущены дома на уровне 97%. Связано это традиционно с тем, что при запуске образовываются дефекты как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах, которые в итоге требуется подремонтировать. Вот именно этим процессом сейчас заняты как мы, так и управляющие компаниями, — заявил генеральный директор «Новосибирской теплосетевой компании» Максим Рябенко.

Он заверил, что в течение ближайших двух дней компания подаст тепло в абсолютно все дома Новосибирска.

«Новосибирская теплосетевая компания» осуществляет эксплуатацию и оперативно-техническое обслуживание 3068 километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, 509 центральных тепловых пунктов, 11 перекачивающих насосных станций, 28 локальных котельных.

Но это поставщик тепла. Важным звеном между горожанином и СГК являются управляющие компании. Часть новосибирцев сталкивается с тем, что у них не работают отдельные стояки или отопление то включают, то отключают.

— Улица Связистов, 113, подъезд 9. В двух комнатах и кухне отопление есть третий день, еще в двух комнатах нет. Причем это повторяется из года в год. В диспетчерской даже слушать не стали, бросили трубку, — возмущена читательница НГС Наталья.

И таких жалоб не меньше, чем сообщений о полном отсутствии тепла.

«А что происходит в домах на самом деле?»

Ситуацией недовольны и мэр, и губернатор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Непростая ситуация с отоплением дошла даже до губернатора. Отопительный сезон 30 сентября обсуждали на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области. Андрей Травников ситуацией остался недоволен и попросил проверить, что происходит в домах. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заверил, что всё под контролем, а с 1 по 4 октября должны подключить здания, где зарегистрированы юридические лица. Ответ главы города губернатора не устроил.

— Вы меня не услышали: то, что вы доложили, это информация от СГК. А что происходит в домах на самом деле? Кто контролирует управляющие компании? Это основные жалобы граждан, — уточнил Андрей Травников.

Видимо, не желая больше слушать такую критику, Максим Кудрявцев на следующий день, 1 октября, поручил за один день доподключить все дома. Он отметил, что во вторник необходимо максимально завершить работу по отоплению в домах, и поручил сотрудникам работать круглосуточно.

— При запуске системы теплоснабжения очень много аварий. Готовимся к таким ситуациям во время зимнего периода, чтобы все повреждения устраняли в нормативные сроки, — объяснил Максим Кудрявцев.

Жители Первомайского района реакции властей ждать устали и обратились к главе СК России Александру Бастрыкину. Он на их жалобы уже отреагировал и тоже потребовал доклад о ситуации.

— По словам жителей, горячей воды в их квартирах нет с 10 сентября, а начавшийся отопительный сезон не соответствует нормативным требованиям, поскольку у большинства потребителей радиаторы отопления остаются холодными, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

Новосибирские следователи начали проверку по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оксана Царапкина, судебный эксперт в сфере ЖКХ и энергетики, отметила, что привлечь по этой статье к ответственности можно, только если действительно возникает угроза жизни.

— Я думаю, что очень сложно ее будет применить, — считает эксперт. — Если, например, подавалась горячая вода не 75 градусов, а 90 градусов, не работал терморегулятор у управляющей компании и кто-то получил ожоги. Тогда да, можно применить статью и привлечь к ответственности управляющую компанию.

«Одна чаша терпения — это условного Кремля, вторая — населения»

Повторение ситуации с коммунальной аварией, как в прошлом году, власть позволить себе не может Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Алексей Мазур, политолог, член Общественного экспертного совета объяснил, что такая реакция власти на напряжение в обществе вполне объяснима. Он образно назвал две чаши, которые если переполнятся — точно могут привести к громким отставкам.

— Одна чаша терпения — это условного Кремля, который мониторит ситуацию. Когда они начинают считать, что губернатор не справляется, то они его меняют. Другая чаша терпения — это население. Она больше по размеру, нужно больше времени, чтобы что-то произошло. Но когда люди начинают массово протестовать и даже выходят на улицу, то опять же идет реакция, — отметил эксперт. — Так было при протестах из-за резкого повышения тарифов на ЖКХ. Было несколько митингов, после которых вдруг губернатор Городецкий ушел в отставку, хотя за три часа до этого заявлял, что никуда не уйдет.

При этом Алексей Мазур считает, что сейчас ждать каких-то серьезных проблем не стоит — не настолько тяжелая ситуация в городе с отоплением. Хотя предсказать поведение замерзших и обозленных на это горожан очень сложно. Эксперт подчеркнул, что в прошлом году город столкнулся с серьезной коммунальной аварией, и повторение подобного сценария власть позволить себе не может.

— Если в этом году ситуация повторится либо распространится на правый берег, то, конечно, недовольство будет массовое, и оно будет зафиксировано, — уверен Алексей Мазур. — Проблема со старыми трубами копилась даже не годами, а десятилетиями. Ее невозможно исправить за один год и даже за пять лет. Многое зависит еще от того, какая зима будет. Город находится на мине замедленного действия, которая, может, рванет, а может, нет. И грань очень тонкая. К сожалению, тех средств, что сейчас вкладывают, не хватает. И нужно еще минимум 10 лет ударного труда и больших средств, чтобы переломить ситуацию.

«Пусть сейчас рвется, а не в –30 градусов»

Погода позволяет пока отключать тепло без серьезного вреда для жителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С тем, что город в этом году столкнулся с серьезными проблемами в начале отопительного сезона, согласен Сергей Бухаров, независимый эксперт в сфере энергетики.

— Да, мы дождались, что в Новосибирске настолько износились тепловые сети, что запуск отопления идет с такими сбоями. Но думаю и надеюсь, что этот год — именно пик ситуации, а дальше она будет улучшаться, — с оптимизмом смотрит в будущее эксперт.

Мнение свое он подкрепляет фактами: за последние годы в разы увеличились объемы ремонта и перекладывания тепловых сетей, проведена полномасштабная современная диагностика, которая была сделана после январских событий. Объем работ был определен, и проблема, по словам специалиста, оказалась даже не в поиске денег, а в подрядчиках.

— Некому перекладывать трубы качественно. И это проблема всей страны, — подчеркнул Сергей Бухаров. — Ребята сейчас упахиваются. Объем работы огромный, а подрядчиков нет.

Он добавил, что заявить на 100% о том, что зимой не повторится ситуация прошлого года, нельзя. Всегда остается вероятность серьезной аварии.

— Хорошо, что у нас сейчас порывы на сетях происходят именно во время разворота системы, пока тепло еще на улице. Пусть оно сейчас рвется, пусть сейчас выявляются дефекты и сейчас их устраняют, чем в –30 градусов. Зимой последствия будут совершенно катастрофические. Сейчас нужно набраться терпения, — отметил Сергей Бухаров.

Разрытия дороги — одна из самых нелюбимых картин новосибирцев. Увидел рядом с домом — значит, будет холодно Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В свою очередь Оксана Царапкина, судебный эксперт в сфере ЖКХ и энергетики, отметила, что в этом году ситуация усугубилась именно из-за работы управляющих компаний.

— В этом году много жалоб, что не все управляющие компании добросовестно исполняют свои обязательства. Иными словами, есть дома, где на вводе тепловая энергия имеется, а управляющая компания не торопится подключать дом, — подчеркнула специалист. — И начинаются отговорки: платите нам больше, средств нет, персонала. Говорят, что все в блогеры пошли, нет инженеров.

Если УК не хочет выполнять свои обязательства, то с жалобой нужно обратиться в ГЖИ. По статье 14.1.3 за «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей. А если ГЖИ не хочет реагировать на ситуацию, то в этом случае нужно обращаться за помощью в прокуратуру.

Директор УК «Аркада» Светлана Шадрова в разговоре с корреспондентом НГС заверила, что все их дома уже получили тепло, но при этом добавила: на рынке действительно есть дефицит кадров. Не хватает около 30% специалистов.

— В основном не хватает сотрудников рабочих специальностей: технички, дворники, разнорабочие, строители, электрики, — согласился гендиректор УК «Краснообск» Евгений Головин.

Сергей Бухаров в числе причин отметил, что в стране в течение почти 30 лет готовили эффективных менеджеров, юристов да экономистов.

— Попробуйте сегодня найти грамотного сварщика. Представьте, вот на Петропавловской рванула труба, у которой стенка 10 миллиметров. Это сантиметр! Чтобы ее проварить, нужен профессионал — шов в три слоя варится и несколько часов, — объяснил специалист. — Сегодня такой специалист получать может и 150, и даже 200 тысяч рублей. И их просто единицы или совсем нет.

Что делать, если дома холодно

Памятка может пригодиться любому новосибирцу Источник: Юрий Орлов / Сеть городских портал











Если в доме холодные батареи, жителям нужно обратиться с жалобой в свою УК, которая должна разобраться в причине. Обязательно нужно составить со специалистом акт — на его основании можно будет подать заявление о перерасчете начислений.