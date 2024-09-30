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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 «Что происходит в домах на самом деле?»: губернатор потребовал проверить жалобы новосибирцев из холодных квартир

«Что происходит в домах на самом деле?»: губернатор потребовал проверить жалобы новосибирцев из холодных квартир

Андрей Травников сомневается в качестве работ управляющих компаний

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4 комментария

На этой неделе должны подключить все дома к теплу

Губернатор Андрей Травников остался недоволен темпами подключения тепла в Новосибирске. Глава региона попросил проверить, что происходит в домах на самом деле. Отопительный сезон обсудили 30 сентября во время оперативного совещания в правительстве.

Отопительный период начали на всей территории Новосибирской области, рассказал заместитель министра ЖКХ и энергетики Евгений Назаров. По региону, не включая город, подключили все социальные объекты, жилые дома — 99,9%. В Новосибирске из 1415 соцобъектов подключено 1299, жилых домов пока подключили 7822, что составляет 94,2%. На этой неделе планируется подключить все здания.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, с 1 по 4 октября должны подключить здания, где зарегистрированы юридические лица. Ответ главы города губернатора не устроил.

— Вы меня не услышали, то что вы доложили — это информация от СГК. Мы знаем, что этой информации можно верить, а что происходит в домах на самом деле? Кто контролирует управляющие компании — это основные жалобы граждан, — заявил губернатор Андрей Травников.

Мэр Новосибирска отметил, что явных жалоб нет, есть недовольства тех жителей, кому тепло в принципе не дали. Информацию Максим Кудрявцев пообещал все проверить и предоставить доклад.

Ранее НГС составил список домов, где жильцы замерзают без отопления. Массовые жалобы поступают с левого берега.

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Комментарии
7
Жук
6 минут
Юридические лица более мерзлявые?
Гость
7 минут
Когда закончатся раскопки????
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