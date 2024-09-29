«Такого бардака давно не наблюдала»: новосибирцы замерзают в квартирах без отопления — список холодных улиц

У многих горожан нет не только отопления, но и горячей воды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Левобережья замерзают в квартирах без отопления. Массовые жалобы на это поступают в редакцию НГС. При этом одна из управляющих компаний даже назвала причину, по которой батареи пока не теплые.

— В связи с тем, что СГК не подает необходимых параметров для полноценного запуска отопления, на сегодняшний момент перезапустить систему или предпринять другие действия для скорейшего включения тепла нет возможности. Данная ситуация по большей части Ленинского района. Просим с пониманием отнестись и не звонить диспетчеру в УК, так как от них это не зависит. Как только СГК даст необходимые параметры УК будет осуществлять наладку системы тепла в доме, — говорится в сообщении КЖЭК «Горский» жилмассив Горский.

Помимо жителей Горского микрорайона, замерзают на улице Станиславского, Ватутина, Блюхера, Пархоменко, Плахотного, Широкой, Юго-Западного и Северо-Чемского жилмассивов, Немировича-Данченко, Петухова, Троллейной.

— Ватутина, 75/1. И в мэрию звонила и в СГК. По 30 минут ожидания оператора и каждый раз один ответ: мэрия говорит, что у вас не плановое отключение, а в СГК говорят вот только что прям пришла телеграмма, у вас продление, каждый раз продление не понятно на сколько, — возмущена читательница НГС Ксения.

С ней солидарна и другая жительница улицы Ватутина:

— Ватутина, 53 отопления нет, горячей воды нет! С августа с горячей водой проблемы, дадут на пару дней и на неделю отключают! Устали уже, водонагреватель нет возможности поставить. В крошечный ванной не стали монтировать водонагрев, а сейчас такая проблема и без отопления попробуйте помыться из тазика при 15 градусах в ванной! — недовольна читательница Галина. — В мэрии уже неделю назад была жара, а вода горячая такая, что если не разбавить, ожог получишь!

— Да уж, такого бардака в городе давно не наблюдала. Город безхозный совершенно, — отметила читательница Анастасия.

— С такими темпами им надо было начинать запускать в конце июля это несчастное отопление. Дай, Господи, дождаться! — рассуждает пользователь.

— Лазарева, 34, 34а, Республиканская, 28 и вся округа рядом с этими домами, отопление 24 сентября должны были запустить, потом сказали 27 запустят, потом 30-го запустят. Вчера информация проскочила, что уже на 4 октября перенесли. У людей уже в квартирах обои на стенах пузырями пошли. Скоро квакать начнем от сырости и в анабиоз впадем от холода, — недоволен читатель НГС Василий.

В СГК корреспонденту НГС ответили, что по Ленинскому району продолжается запуск отопления, а большинство домов уже подключены.

— Сейчас продолжаем регулировку и разворот системы теплоснабжения, запуск абонентов, которые будут завершены 29–30 сентября, — ответили на запрос корреспондента НГС в СГК.

Но на отсутствие тепла жалуются жители и правого берега. Среди них владельцы квартир на улицах: Зорге, Танкистов, Толбухина, Бориса Богаткова, Лежена, Авиастроителей, Челюскинцев, Красный проспект.