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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Потерпите два дня: в СГК объяснили, почему не во всех домах Новосибирска есть тепло

Потерпите два дня: в СГК объяснили, почему не во всех домах Новосибирска есть тепло

Над устранением дефектов работает больше 40 бригад

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28 комментариев

Сейчас специалисты занимаются оперативным ремонтом

Отопление во все дома Новосибирска должны запустить в течение двух дней. Об этом 1 октября рассказал генеральный директор «Новосибирской теплосетевой компании» Максим Рябенко. По его словам, система отопления полностью развернута, но подключить все дома в Новосибирске не удалось.

— Сейчас запущены дома на уровне 97%. Связано это традиционно с тем, что при запуске образовываются дефекты как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах, которые в итоге требуется подремонтировать. Вот именно этим процессом сейчас заняты как и мы, так и управляющие компаниями, — отметил Максим Рябенко.

Новосибирская теплосетевая компания осуществляет эксплуатацию и оперативно-техническое обслуживание 3068 километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, 509 центральных тепловых пунктов, 11 перекачивающих насосных станций, 28 локальных котельных.

В основном сейчас активно ведут работы в Октябрьском и Ленинских районах, а также на улицах Бориса Богаткова и Авиастроителей. Кроме сил НТСК в этом году к устранению дефектов привлекаются и подрядные организации, когда они освобождаются с объектов по капитальному ремонту.

— Это новшество, и это безусловно позволит в ближайшие дни запустить все дома. У нас в работе около 50 домов. Я думаю, в ближайшие пару дней мы запустим теплоснабжение во всех домах, — подчеркнул эксперт. — Особой проблемы, когда весь жилой дом отключен именно по вине управляющей компании, мы не видим. В основном бывают именно проблемы по стоякам. Это завоздушивание стояков, где-то дефекты на отдельных стояках. Вот такие вещи есть, и по отдельным заявкам наши граждане, конечно, должны обращаться в управляющую компанию.

Около 40 бригад устраняют возникшие дефекты и еще дополнительных 5 бригад. В городе по карте «Отключение систем жизнеобеспечения в Новосибирске» без тепла остаются более 300 домов. Мы составили карту замерзающего Новосибирска.

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Комментарии
28
Мрр
28 минут
Опять потерпите? А СГК потерпит с оплатой их услуг? Как они паспорта готовности оформляли, интересно и чем занимались все лето, когда испытания проводили?
С левого берега
23 минуты
Вот такие вещи есть, и по отдельным заявкам наши граждане, конечно, должны обращаться в управляющую компанию. 1. В УК не дозвониться 2. Если дозвонился тебя выслушают и скажут что людей не хватает и когда нибудь до вас дойдут. 3. Остается надеяться что теплая погода будет подольше.
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