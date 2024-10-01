Потерпите два дня: в СГК объяснили, почему не во всех домах Новосибирска есть тепло

Сейчас специалисты занимаются оперативным ремонтом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отопление во все дома Новосибирска должны запустить в течение двух дней. Об этом 1 октября рассказал генеральный директор «Новосибирской теплосетевой компании» Максим Рябенко. По его словам, система отопления полностью развернута, но подключить все дома в Новосибирске не удалось.

— Сейчас запущены дома на уровне 97%. Связано это традиционно с тем, что при запуске образовываются дефекты как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах, которые в итоге требуется подремонтировать. Вот именно этим процессом сейчас заняты как и мы, так и управляющие компаниями, — отметил Максим Рябенко.

Новосибирская теплосетевая компания осуществляет эксплуатацию и оперативно-техническое обслуживание 3068 километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, 509 центральных тепловых пунктов, 11 перекачивающих насосных станций, 28 локальных котельных.

В основном сейчас активно ведут работы в Октябрьском и Ленинских районах, а также на улицах Бориса Богаткова и Авиастроителей. Кроме сил НТСК в этом году к устранению дефектов привлекаются и подрядные организации, когда они освобождаются с объектов по капитальному ремонту.

— Это новшество, и это безусловно позволит в ближайшие дни запустить все дома. У нас в работе около 50 домов. Я думаю, в ближайшие пару дней мы запустим теплоснабжение во всех домах, — подчеркнул эксперт. — Особой проблемы, когда весь жилой дом отключен именно по вине управляющей компании, мы не видим. В основном бывают именно проблемы по стоякам. Это завоздушивание стояков, где-то дефекты на отдельных стояках. Вот такие вещи есть, и по отдельным заявкам наши граждане, конечно, должны обращаться в управляющую компанию.