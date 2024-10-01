«Довели город до полной разрухи»: тысячи новосибирцев сидят без отопления — карта и реакция властей

В СГК уверяют, что подключили все дома и сейчас идет регулировка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тысячи новосибирцев замерзают в домах без отопления. Тепла, по данным муниципальной карты на 1 октября, нет в 255 жилых строениях. Горожане в ярости — сотни людей обратились с жалобами в НГС и забили аварийную линию 051 звонками. Мы составили свою карту замерзших домов, а также узнали, как власти и СГК реагируют на ситуацию. Подключиться пришлось даже Александру Бастрыкину.

«Плесень на стенах появилась от холода и сырости»

Жалобы на холод в квартирах поступают в редакцию с прошлой недели, а вместе с похолоданием их количество увеличилось. В последние три дня горожане сообщают о том, что замерзают ежечасно.

— Началась декада пожилого человека в России. «Башня» проснулась в ледяных квартирах и отсутствием горячей воды в кранах. Как бы остаться в живых до конца декады! — написала читательница НГС Ирина, проживающая в районе метро на Маркса.

— Тополевая, 1 — нет отопления, и так, в принципе, каждый год. Дом — памятник истории, видимо, хотят, чтобы он быстрее развалился, — отметил житель города Денис.

— Вообще, весь отопительный сезон по всему городу начали поздно, дождались, пока все дома промерзнут совсем! У людей плесень на стенах появилась от холода и сырости. Ночные температуры были низкие. Люди начали заболевать. Кто за это ответит? Весной, когда жара стоит, они всё никак не отключат отопление, а осенью никак не включат. Похоже, что пора во всём городе счетчики на батареи ставить, тогда у них всё сразу заработает как надо, — уверена читательница НГС.

Всё это только малая часть из сотен жалоб.

Мы составили карту замерзающих домов по сообщениям читателей. И будем обновлять ее сегодня в течение дня. На ней уже больше 100 домов.

Всего за несколько минут в редакцию НГС поступил шквал информации о десятках домов без тепла Источник: читатели НГС

— Представляю, что зимой будет. Сплошные прорывы и рывки. Трубы 80-х годов тоже имеют свой ресурс. В морозы, как прошлой зимой, без отопления посидим. Полная деградация, — недоволен пользователь.

— Покрышкина, 1 — нет отопления. Но у нас еще нет горячей воды уже три месяца и никаких объяснений, хотя кругом во всех домах вода есть, — возмущена читательница НГС Мария.

— Такого бардака не видела за 60 лет жизни в Новосибирске ни разу. Хоть Локоть, хоть Кудрявцев, всё хуже и хуже. На Горском, 41 до сих пор нет отопления, в управляющей или не берут трубку, или всё время занято. Никакой информации. Просто издеваются над людьми. Хуже всего старикам, квартиры уже остыли, они маломобильны, и никому нет дела. Довели город до полной разрухи. Мосты, дороги, метро, ЖКХ — всё в полном упадке, — пишет в ярости читательница НГС Наталья.

По карте отключений видно, что без тепла 255 домов Источник: map.novo-sibirsk.ru











Карта «Отключение систем жизнеобеспечения в Новосибирске» показывает, что сейчас без отопления в городе 255 домов. При этом только 3 отключили из-за аварии. На левом берегу холодных домов больше — 195, на правом — 55. В Советском районе нет тепла в 5 домах.

Что говорят власти и СГК

Недовольные жители оборвали звонками линию 051 Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Отопительный сезон 30 сентября обсуждали на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области. Андрей Травников ситуацией остался недоволен и попросил проверить, что происходит в домах на самом деле.

В Новосибирске из 1415 соцобъектов подключено 1299, жилых домов пока подключили 7822, что составляет 94,2%, отчитался заместитель министра ЖКХ и энергетики Евгений Назаров.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, с 1 по 4 октября должны подключить здания, где зарегистрированы юридические лица. Ответ главы города губернатора не устроил.

— Вы меня не услышали, то что вы доложили — это информация от СГК. А что происходит в домах на самом деле? Кто контролирует управляющие компании? Это основные жалобы граждан, — заявил губернатор Андрей Травников.

Жители Первомайского района реакции властей ждать устали и обратились к главе СК России Александру Бастрыкину. Он на их жалобы уже отреагировал и потребовал доклад о ситуации.

— По словам жителей, горячей воды в их квартирах нет с 10 сентября, а начавшийся отопительный сезон не соответствует нормативным требованиям, поскольку у большинства потребителей радиаторы отопления остаются холодными, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

Новосибирские следователи начали проверку по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В СГК корреспонденту НГС ответили, что по Первомайскому району нужно задавать вопросы в мэрию Новосибирска, так как эти теплосети не находятся на обслуживании компании.

— В целом все дома подключены, по отдельным направлениям еще идет регулировка режимов. Управляющие компанией со своей стороны ведут наладку внутри домов, — ответили по ситуации в городе в пресс-службе СГК.

Более подробную информацию в компании обещали предоставить во второй половине дня.

Что делать, если не дают отопление

Жаловаться можно не только по 051, но даже в прокуратуру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Если отопление не поступает в дома вовремя, жильцам нужно позвонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 051 и узнать, из-за чего произошла задержка. Читатели НГС сообщают, что сейчас линия уже перегружена и им приходится очень долго ждать своей очереди. Корреспондент НГС также не смогла дозвониться до диспетчера. После нескольких гудков вызов просто сбрасывается.

Управляющая компания должна предупреждать собственников жилья о понижении температуры отопления или горячей воды в течение суток. Если отопление не поступило в дом вовремя, а получить информацию от управляющей компании или ТСЖ не получается, то можно позвонить в call-центр «Новосибирской теплосетевой компании» по номеру 8 383 289-01-45. В СГК заверили, что будут стараться решить все проблемы как можно быстрее.

Нормативная температура воздуха в квартирах составляет +20 градусов, в угловых комнатах — +22 градуса. По ночам допустимо понижение на три градуса. Если в квартире температура опускается ниже, то нужно обратиться в УК, чтобы специалисты составили акт о нарушении качества услуги — на его основании можно получить перерасчет.

Пожаловаться на действия УК можно в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.