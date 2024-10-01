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Криминал Проблемами с отоплением в Новосибирске заинтересовался даже Бастрыкин

Проблемами с отоплением в Новосибирске заинтересовался даже Бастрыкин

К нему обратились жители Первомайского района

1 596
25 комментариев

Жители Первомайского района не единственные, кто жалуется на холод в квартирах. А зима совсем близко

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с подключением горячей воды и отопления в домах Первомайского района.

—  По словам жителей, горячей воды в их квартирах нет с 10 сентября, а начавшийся отопительный сезон не соответствует нормативным требованиям, поскольку у большинства потребителей радиаторы отопления остаются холодными, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

Новосибирские следователи начали проверку по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

У вас нет дома тепла? Напишите в редакцию адрес дома. Составим карту самых холодных домов Новосибирска!

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
25
Гость
45 минут
Почему только первомайский район? Практически весь город разрыт, а сегодня уже 1 октября! Батареи дома холодные(ленинский район) в отчётах всё гладко, дом запущен!
Гость
55 минут
Только в Первомайском нет? Или они просто уже устали терпеть?
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