Проблемами с отоплением в Новосибирске заинтересовался даже Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с подключением горячей воды и отопления в домах Первомайского района.
— По словам жителей, горячей воды в их квартирах нет с 10 сентября, а начавшийся отопительный сезон не соответствует нормативным требованиям, поскольку у большинства потребителей радиаторы отопления остаются холодными, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.
Новосибирские следователи начали проверку по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».