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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 «Много аварий»: мэр Новосибирска поручил дать отопление в дома сегодня — сотрудники будут работать круглые сутки

«Много аварий»: мэр Новосибирска поручил дать отопление в дома сегодня — сотрудники будут работать круглые сутки

Особое внимание Максим Кудрявцев приказал обратить на три района города

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25 комментариев

В некоторых домах до сих пор холодно из-за дефектов на теплосетях

Мэр Новосибирска поручил подключить все дома к теплу сегодня, 1 октября. Особое внимание Максим Кудрявцев попросил обратить на Ленинский, Калининский и Дзержинский районы. Во всех зданиях отопление должно было появиться еще вчера.

Как рассказал во время оперативного совещания при мэре начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков, тепло во все дома должно было поступить 30 сентября, но некоторые до сих пор не подключили.

— Подобное произошло по разным причинам. Например, есть не готовые системы теплоснабжения в домах на капитальном ремонте, есть сети, которые принадлежат ТСЖ. Основная причина — наличие замечаний по тепловым сетям, — объяснил Дмитрий Зайков.

По словам начальника департамента, сейчас формируют полный список домов, в которых еще нет отопления, до вечера он будет готов. Проблемные здания планируют отработать с главами районов, тогда список станет меньше. Теплоснабжение постараются запустить до конца дня.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что сегодня необходимо максимально завершить работу по отоплению в домах, сотрудникам он поручил работать круглосуточно.

— При запуске системы теплоснабжения очень много аварий. Готовимся к таким ситуациям во время зимнего периода, чтобы все повреждения устраняли в нормативные сроки, — объяснил Максим Кудрявцев.

А у вас дома есть отопление?

Да, все в порядке
Нет, замерзаем

НГС писал, что тысячи новосибирцев замерзают в домах без отопления. Мы составили свою карту замерзших домов, а также узнали, как власти и СГК реагируют на ситуацию.

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Комментарии
32
Мегахряк
15 минут
Это заявление чем то отличается от заявлений Толяна? Мэр только сегодня узнал про то что куча домов не подключена к отоплению? Помнится он обещал держать это на личном контроле - не получилось как всегда?
Жук
13 минут
Какие ещё аварии? ЛЕТО прошло, ЛЕТО!!! И половина осени. У нас дом всегда вовремя подключали, первый раз такое в этом году, что до сих пор тепла нет и как сказали в УК: «копать трубу ещё даже не начинали».
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