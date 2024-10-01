«Много аварий»: мэр Новосибирска поручил дать отопление в дома сегодня — сотрудники будут работать круглые сутки

В некоторых домах до сих пор холодно из-за дефектов на теплосетях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска поручил подключить все дома к теплу сегодня, 1 октября. Особое внимание Максим Кудрявцев попросил обратить на Ленинский, Калининский и Дзержинский районы. Во всех зданиях отопление должно было появиться еще вчера.

Как рассказал во время оперативного совещания при мэре начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков, тепло во все дома должно было поступить 30 сентября, но некоторые до сих пор не подключили.

— Подобное произошло по разным причинам. Например, есть не готовые системы теплоснабжения в домах на капитальном ремонте, есть сети, которые принадлежат ТСЖ. Основная причина — наличие замечаний по тепловым сетям, — объяснил Дмитрий Зайков.

По словам начальника департамента, сейчас формируют полный список домов, в которых еще нет отопления, до вечера он будет готов. Проблемные здания планируют отработать с главами районов, тогда список станет меньше. Теплоснабжение постараются запустить до конца дня.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что сегодня необходимо максимально завершить работу по отоплению в домах, сотрудникам он поручил работать круглосуточно.

— При запуске системы теплоснабжения очень много аварий. Готовимся к таким ситуациям во время зимнего периода, чтобы все повреждения устраняли в нормативные сроки, — объяснил Максим Кудрявцев.

А у вас дома есть отопление? Да, все в порядке Нет, замерзаем