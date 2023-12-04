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«Так уже было в ноябре»: 10 домов в центре Новосибирска остались без света и горячей воды — в городе резко холодает

Аварию планируют устранить до 15:00

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Авария на Фрунзенской подстанции произошла ранним утром 4 декабря

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Утром 4 декабря в десятке домов на улице Фрунзе в Новосибирске отключили горячую воду и электричество. Об этом редакции НГС рассказал читатель Сергей из дома №232

— В нашем доме и близлежащих нет света и горячей воды с 7 утра. Авария на городской подстанции произошла со слов диспетчера номера 051. В середине ноября у нас тоже самое было, — посетовал Сергей.

Представитель ТСН «Созвездие» (управляет домом Фрунзе, 232) подтвердил НГС отключение горячей воды и света. По телефону 051 диспетчер уточнил, что перебои на Фрунзе носят аварийный характер и затронули около 10 домов.

— Последствия аварии сейчас устраняют. Ориентировочное время окончания работ — 15:00, сегодня, — заверил диспетчер.

На сайте системы жизнеобеспечения города Новосибирска сообщается об аварийном отключении Фрунзенской подстанции. Перечисляются и оставшиеся без света дома по Фрунзе: №226, 226/1, 228, 230, 230/1, 232, 234, 234/1, 236, 240. Поставщиком электричества значится Филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС». НГС обратился за комментарием к энергетикам, при получении ответа материал будет дополнен.

19 ноября в нескольких новосибирских районах отключили свет — линии оборвали падающие деревья и крыши.

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