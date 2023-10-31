В Новосибирске умерла старушка-кошатница: она сводила с ума соседей, а квартиру подарила экс-чиновнику

В Новосибирске печально известная старушка-кошатница из шестиэтажки на Вокзальной магистрали, 2 скончалась на 85-ом году жизни. Последние десять лет Эмма Весчеславна провела наедине с десятками кошек — она практически не покидала свою захламленную квартиру, вонь от которой распространялась по всему подъезду. В этом убедился журналист НГС год назад: соседи, хоть и жаловались на дурнопахнущее жилье, но заступались за ее обитательницу, считая, что ее оставили без собственности на недвижимость.
— 20 октября Эмма Вячеславовна умерла, недавно девять дней было, — рассказал 31 октября редакции НГС председатель ТСЖ «Луч» Иван Пляскин.
28 октября базе объявление о продаже недвижимости ЦИАН появилось объявление о продаже за 5,6 миллиона рублей квартиры на шестом этаже Вокзальной магистрали, 2 (Эмма Весчеславна жила как раз на шестом). В объявлении нет фотографий, по указанному в нем номеру не ответили на звонки НГС.
Отметим, что Эмма Весчеславна свою квартиру подарила при неизвестных обстоятельствах бывшему начальнику контрольного отдела минтруда Новосибирской области Константину Тыртышному.
До 2017 года Константин Тыртышный занимал должность начальника контрольного отдела в Министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. В его декларации за 2016 год значится квартира той же площади, что и на Вокзальной магистрали, 2. Как сообщали ранее в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, Тыртышный К. Н. был уволен из указанного Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области в связи с его упразднением.
Ранее он отказался отвечать на вопросы журналиста о том, каким образом он получил квартиру.
— Попрошу вас задавать эти вопросы непосредственно Эмме Весчеславне, я на них отвечать не буду. Мы с ней недавно разговаривали, она готова предоставить пояснения, — так год назад ответил Константин Тыртышный, предоставив мобильный телефон обитательницы зловонной квартиры.
Год назад Эмма Весчеславна заявила НГС, что квартиру подарила добровольно. Она не помнила, когда точно познакомилась с молодым чиновником, но говорила: «Много лет назад Костя снимал у меня комнату».
31 октября Константин Тыртышный не ответил на звонок журналиста на сотовый: выставлял ли он квартиру на продажу неизвестно.
Весной 2022 года ТСЖ «Луч» подавало заявление в полицию о возможном мошенничестве с жильём Эммы Весчеславны.
— Полномочия ТСЖ ограничены: мы сообщили о возможном нарушении жилищных прав. В ходе проверки родственники Эммы Весчеславны вообще не изъявили желание общаться в полицейскими, — рассказал НГС представитель ТСЖ «Луч» Захар Глушков.
НГС направил запрос в МВД Новосибирской области с целью ознакомиться с результатами проверки по заявлению о мошенничестве с жильем Эммы Вячеславовны. После получения ответа материал будет дополнен.
В апреле 2023 года НГС рассказывал о другой жительнице Новосибирска, которая завела в квартире 20 кошек и натаскала мусора. Зооволонтеры искали животным новый дом, так как соседи грозились их усыпить.