В Новосибирске умерла старушка-кошатница: она сводила с ума соседей, а квартиру подарила экс-чиновнику

— 20 октября Эмма Вячеславовна умерла, недавно девять дней было, — рассказал 31 октября редакции НГС председатель ТСЖ «Луч» Иван Пляскин.



28 октября базе объявление о продаже недвижимости ЦИАН появилось объявление о продаже за 5,6 миллиона рублей квартиры на шестом этаже Вокзальной магистрали, 2 (Эмма Весчеславна жила как раз на шестом). В объявлении нет фотографий, по указанному в нем номеру не ответили на звонки НГС.



Отметим, что Эмма Весчеславна свою квартиру подарила при неизвестных обстоятельствах бывшему начальнику контрольного отдела минтруда Новосибирской области Константину Тыртышному.