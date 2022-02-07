Старушка-кошатница подарила чиновнику квартиру в центре Новосибирска — соседи подозревают, что он ее обманул

«Кошки мрут и падают из окон»



Около 10 лет соседи 84-летней женщины, Эммы Вячеславовны, вынуждены терпеть неудобства из-за антисанитарии в ее квартире. Неприятный запах мочи, фекалий и гниющей пищи из квартиры старушки распространяется по всему подъезду. Просьбы и увещевания соседей ни к чему не приводят: кажется, что женщина не полностью отдает отчет своим действиям. Она живет с десятками кошек (в разное время их количество варьировалось от двух до семи десятков, говорят соседи), квартира невероятно захламлена. Смрад, как убедился корреспондент НГС, чувствуется уже на первом этаже, хотя живет старушка на шестом.

— Уже несколько лет у Эммы Вячеславовны отключена вода. Она систематически уходила, оставив включенными краны, соседей снизу топила, в итоге кран ей перекрыли совсем. Свет старушка не включает: боится пожара из-за плохой проводки. Наши просьбы и увещевания привести квартиру в порядок результата не приносят никакого: она что-то бормочет о том, что у нее хотят отобрать квартиру, и ничего не меняется, — описала для НГС ситуацию соседка Азиза Джуманкунова.