Старушка-кошатница подарила чиновнику квартиру в центре Новосибирска — соседи подозревают, что он ее обманул

В Железнодорожном районном суде Новосибирска 24 февраля начнут рассматривать иск жителей дома
«Кошки мрут и падают из окон»
Около 10 лет соседи 84-летней женщины, Эммы Вячеславовны, вынуждены терпеть неудобства из-за антисанитарии в ее квартире. Неприятный запах мочи, фекалий и гниющей пищи из квартиры старушки распространяется по всему подъезду. Просьбы и увещевания соседей ни к чему не приводят: кажется, что женщина не полностью отдает отчет своим действиям. Она живет с десятками кошек (в разное время их количество варьировалось от двух до семи десятков, говорят соседи), квартира невероятно захламлена. Смрад, как убедился корреспондент НГС, чувствуется уже на первом этаже, хотя живет старушка на шестом.
— Уже несколько лет у Эммы Вячеславовны отключена вода. Она систематически уходила, оставив включенными краны, соседей снизу топила, в итоге кран ей перекрыли совсем. Свет старушка не включает: боится пожара из-за плохой проводки. Наши просьбы и увещевания привести квартиру в порядок результата не приносят никакого: она что-то бормочет о том, что у нее хотят отобрать квартиру, и ничего не меняется, — описала для НГС ситуацию соседка Азиза Джуманкунова.
Другая соседка как-то попала в квартиру
— Из окон квартиры летом часто падают кошки — кто-то разбивается, кто-то выживает. Я видела, как дворник убирал пару трупов, а летом 2020 года ребятишки на детской площадке увидели падение двух котов. У детишек настоящая травма была: они потом несколько вечеров дежурили под окном с растянутым одеялом, чтобы спасти тех, кто выпадет, — вспоминает жительница дома Рита.
На операции выжившим после падения кошек неравнодушные соседи собрали
29 мая 2020 года эксперты исследовали пробы воздуха около двери вонючей квартиры: предельная концентрация аммиака на лестничной площадке превышена в
Из родных у любительницы кошек осталась только сестра, они с мужем — люди «очень пьющие», по словам соседей Эммы Вячеславовны. С самой старушкой не общаются, ее судьба их не интересует.
— Да и вы бы не лезли со своими вопросами, это дела семейные. Не звоните сюда больше никогда, — заявил журналисту супруг сестры Эммы Вячеславовны.
Кому и зачем подарили квартиру
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, в 2015 году квартиру Эмма Вячеславовна подарила некоему Константину Тыртышному. Бухгалтер ТСЖ «Луч» припоминает обаятельного молодого человека, который несколько лет назад приходил вместе со старушкой оформлять какие-то документы.
До 2017 года Константин Тыртышный занимал должность начальника контрольного отдела в Министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. В его декларации за 2016 год значится квартира той же площади, что и на Вокзальной магистрали, 2.
—
Дом на Вокзальной магистрали входит в округ депутата горсовета Новосибирска Антона Тыртышного. Он заверил НГС, что не знаком с однофамильцем по имени Константин.
— У меня в городе Новосибирске нет родственников, кроме жены и детей, только однофамильцы, — заявил депутат Тыртышный.
НГС удалось связаться с собственником квартиры Константином Тыртышным по телефону, однако тот отказался отвечать на вопросы журналиста о том, каким образом он заполучил квартиру старушки.
— Попрошу вас задавать эти вопросы непосредственно Эмме Вячеславовне, я на них отвечать не буду. Мы с ней недавно разговаривали, она готова предоставить пояснения, — ушел от разговора Константин Тыртышный, предоставив мобильный телефон обитательницы зловонной квартиры.
Старушка заявила НГС, что квартиру подарила добровольно. Она не помнит, когда точно познакомилась с молодым чиновником, говорит: «Много лет назад Костя снимал у меня комнату».
— Я сама предложила Косте переписать на него квартиру, когда поняла, что мне не по силам квартплата, теперь она на нём. Моя сестра и ее муж — алкаши, они меня обворовали вместе с соседкой из первого подъезда. Кошек я держу по двум причинам: во-первых, мои соседи (называет квартиру Азизы Джуманкуновой) обворовывают Россию и еще претендуют на мою квартиру. Вот и пусть нюхают! Также кошки меня лечат и спасают от депрессии, когда мне плохо, они прижимаются, это помогает. Никуда я их не дену, — заявила Эмма Вячеславовна, зачем-то добавив, что раньше она работала в КГБ.
Если раньше соседи замечали у старушки серьезные проблемы с коммуникацией и пониманием окружающей действительности, то чуть больше года назад ситуация заметно усугубилась.
Что дальше?
Уладить ситуацию со зловонием в подъезде полюбовно у соседей не выходит: внимать просьбам и аргументам Эмма Вячеславовна не готова. Товарищество собственников жилья обратилось в суд с требованием обязать собственника привести квартиру в соответствие с санитарными нормами и требованиями. Если иск удовлетворят, квартиру могут продать с торгов и вернуть собственнику вырученные средства за вычетом судебных расходов и затрат на приведение жилища в нормальное состояние.
— Честно говоря, нам не особо верится в историю о добровольном дарении квартиры. Понимаете, состоянием этой женщины можно воспользоваться для своих целей и убедить впоследствии рассказывать нужную легенду. В любом случае окончательную правовую оценку дадут правоохранительные органы, от нее и будем отталкиваться, — заявил НГС юрист Захар Глушков, к которому члены ТСЖ обратились за помощью.
По признакам мошенничества с квартирой старушки члены товарищества собственников жилья подали заявление в полицию. Уголовно-процессуальная проверка на момент публикации этого материала не завершена.
Как ранее объясняли НГС в полиции, комментируя жалобы на жительницу Новосибирска из другого дома, при подозрении на психическое заболевание принудительно поместить человека в больницу можно, только если его признают недееспособным. Юрист Константин Зиновьев добавлял, что в таких случаях стоит обращаться в отдел опеки и попечительства, где могут поставить вопрос о признании человека недееспособным в суде.