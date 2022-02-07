7 февраля понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняОтменили голосование за символ Новогодней столицы
Все новости
Все новости

Старушка-кошатница подарила чиновнику квартиру в центре Новосибирска — соседи подозревают, что он ее обманул

Жители дома пошли в суд, чтобы из этой квартиры не воняло. Там и выяснился реальный собственник

375
Обсудить

Поделиться

Кошки в квартире гниют заживо. Летом они пытаются выпрыгнуть из окон

Кошки в квартире гниют заживо. Летом они пытаются выпрыгнуть из окон

Поделиться

В Железнодорожном районном суде Новосибирска 24 февраля начнут рассматривать иск жителей дома № 2 на ул. Вокзальной магистрали к бывшему сотруднику Министерства труда и социального развития Константину Тыртышному. Они устали годами терпеть неприятный запах из квартиры, где живет старушка с десятками кошек без воды и электричества. Но фактически собственником жилья Эмма Вячеславовна не является — она подарила Тыртышному квартиру в 2015 году. Каким образом чиновник получил квартиру и с чем приходится сталкиваться соседям — в материале корреспондента НГС.

«Кошки мрут и падают из окон»


Около 10 лет соседи 84-летней женщины, Эммы Вячеславовны, вынуждены терпеть неудобства из-за антисанитарии в ее квартире. Неприятный запах мочи, фекалий и гниющей пищи из квартиры старушки распространяется по всему подъезду. Просьбы и увещевания соседей ни к чему не приводят: кажется, что женщина не полностью отдает отчет своим действиям. Она живет с десятками кошек (в разное время их количество варьировалось от двух до семи десятков, говорят соседи), квартира невероятно захламлена. Смрад, как убедился корреспондент НГС, чувствуется уже на первом этаже, хотя живет старушка на шестом.

— Уже несколько лет у Эммы Вячеславовны отключена вода. Она систематически уходила, оставив включенными краны, соседей снизу топила, в итоге кран ей перекрыли совсем. Свет старушка не включает: боится пожара из-за плохой проводки. Наши просьбы и увещевания привести квартиру в порядок результата не приносят никакого: она что-то бормочет о том, что у нее хотят отобрать квартиру, и ничего не меняется, — описала для НГС ситуацию соседка Азиза Джуманкунова.

Супруги Неведровы говорят, что из-за зловонной квартиры тараканов приходится травить каждый месяц-два

Супруги Неведровы говорят, что из-за зловонной квартиры тараканов приходится травить каждый месяц-два

Поделиться

Другая соседка как-то попала в квартиру 84-летней старушки. Она ужаснулась состоянию здоровья кошек: вши, клещи и гниющие раны. Вряд ли можно найти подходящие слова для описания обстановки в жилище Эммы Вячеславовны: это нужно увидеть (слабонервным смотреть не рекомендуется).

— Из окон квартиры летом часто падают кошки — кто-то разбивается, кто-то выживает. Я видела, как дворник убирал пару трупов, а летом 2020 года ребятишки на детской площадке увидели падение двух котов. У детишек настоящая травма была: они потом несколько вечеров дежурили под окном с растянутым одеялом, чтобы спасти тех, кто выпадет, — вспоминает жительница дома Рита.

На операции выжившим после падения кошек неравнодушные соседи собрали 80 000 рублей. Двух из трех удалось спасти.

29 мая 2020 года эксперты исследовали пробы воздуха около двери вонючей квартиры: предельная концентрация аммиака на лестничной площадке превышена в 12,15 раза. Хозяйке квартиры чиновники мэрии вручили предупреждение о необходимости до 31 августа «прекратить бесхозяйственное обращение с жилым помещением». В случае его неисполнения ей пригрозили продажей недвижимости с торгов с выплатой вырученных средств, за исключением расходов на суд и подготовку документов, текущей собственнице (ответ мэрии есть в распоряжении НГС). Но женщина — уже не собственник.

Корреспондент НГС не менее пяти раз пытался попасть в квартиру Эммы Вячеславовны, но она не открывает дверь. Несколько раз при этом она наверняка была дома, так утверждали соседи

Корреспондент НГС не менее пяти раз пытался попасть в квартиру Эммы Вячеславовны, но она не открывает дверь. Несколько раз при этом она наверняка была дома, так утверждали соседи

Поделиться

Из родных у любительницы кошек осталась только сестра, они с мужем — люди «очень пьющие», по словам соседей Эммы Вячеславовны. С самой старушкой не общаются, ее судьба их не интересует.

— Да и вы бы не лезли со своими вопросами, это дела семейные. Не звоните сюда больше никогда, — заявил журналисту супруг сестры Эммы Вячеславовны.

Кому и зачем подарили квартиру


Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, в 2015 году квартиру Эмма Вячеславовна подарила некоему Константину Тыртышному. Бухгалтер ТСЖ «Луч» припоминает обаятельного молодого человека, который несколько лет назад приходил вместе со старушкой оформлять какие-то документы.

До 2017 года Константин Тыртышный занимал должность начальника контрольного отдела в Министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. В его декларации за 2016 год значится квартира той же площади, что и на Вокзальной магистрали, 2.

Тыртышный К. Н. был уволен из указанного министерства в связи с его упразднением, — сообщили НГС в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Дом на Вокзальной магистрали входит в округ депутата горсовета Новосибирска Антона Тыртышного. Он заверил НГС, что не знаком с однофамильцем по имени Константин.

— У меня в городе Новосибирске нет родственников, кроме жены и детей, только однофамильцы, — заявил депутат Тыртышный.

НГС удалось связаться с собственником квартиры Константином Тыртышным по телефону, однако тот отказался отвечать на вопросы журналиста о том, каким образом он заполучил квартиру старушки.

— Попрошу вас задавать эти вопросы непосредственно Эмме Вячеславовне, я на них отвечать не буду. Мы с ней недавно разговаривали, она готова предоставить пояснения, — ушел от разговора Константин Тыртышный, предоставив мобильный телефон обитательницы зловонной квартиры.

Старушка заявила НГС, что квартиру подарила добровольно. Она не помнит, когда точно познакомилась с молодым чиновником, говорит: «Много лет назад Костя снимал у меня комнату».

— Я сама предложила Косте переписать на него квартиру, когда поняла, что мне не по силам квартплата, теперь она на нём. Моя сестра и ее муж — алкаши, они меня обворовали вместе с соседкой из первого подъезда. Кошек я держу по двум причинам: во-первых, мои соседи (называет квартиру Азизы Джуманкуновой) обворовывают Россию и еще претендуют на мою квартиру. Вот и пусть нюхают! Также кошки меня лечат и спасают от депрессии, когда мне плохо, они прижимаются, это помогает. Никуда я их не дену, — заявила Эмма Вячеславовна, зачем-то добавив, что раньше она работала в КГБ.

Соседям, в том числе и Азизе Джуманкуновой (на фото) по-человечески жаль старушку и ее кошек. Когда женщина заболела коронавирусом и ее госпитализировали, они подкармливали животных. Также они позволяют Эмме Вячеславовне набирать воду (в зловонной квартире подача воды перекрыта)

Соседям, в том числе и Азизе Джуманкуновой (на фото) по-человечески жаль старушку и ее кошек. Когда женщина заболела коронавирусом и ее госпитализировали, они подкармливали животных. Также они позволяют Эмме Вячеславовне набирать воду (в зловонной квартире подача воды перекрыта)

Поделиться

Если раньше соседи замечали у старушки серьезные проблемы с коммуникацией и пониманием окружающей действительности, то чуть больше года назад ситуация заметно усугубилась.

Что дальше?

Уладить ситуацию со зловонием в подъезде полюбовно у соседей не выходит: внимать просьбам и аргументам Эмма Вячеславовна не готова. Товарищество собственников жилья обратилось в суд с требованием обязать собственника привести квартиру в соответствие с санитарными нормами и требованиями. Если иск удовлетворят, квартиру могут продать с торгов и вернуть собственнику вырученные средства за вычетом судебных расходов и затрат на приведение жилища в нормальное состояние.

— Честно говоря, нам не особо верится в историю о добровольном дарении квартиры. Понимаете, состоянием этой женщины можно воспользоваться для своих целей и убедить впоследствии рассказывать нужную легенду. В любом случае окончательную правовую оценку дадут правоохранительные органы, от нее и будем отталкиваться, — заявил НГС юрист Захар Глушков, к которому члены ТСЖ обратились за помощью.

По признакам мошенничества с квартирой старушки члены товарищества собственников жилья подали заявление в полицию. Уголовно-процессуальная проверка на момент публикации этого материала не завершена.

Как ранее объясняли НГС в полиции, комментируя жалобы на жительницу Новосибирска из другого дома, при подозрении на психическое заболевание принудительно поместить человека в больницу можно, только если его признают недееспособным. Юрист Константин Зиновьев добавлял, что в таких случаях стоит обращаться в отдел опеки и попечительства, где могут поставить вопрос о признании человека недееспособным в суде.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

деменциякошкиспасение кошкиодинокие старики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter