В Новосибирске отключат 20 федеральных телеканалов — объясняем, в чем дело

17 июля в Новосибирске, Куйбышеве и Черепанове отключат телевидение и радио на девять часов. В областном центре с — 09:00 до 16:00, в Куйбышеве — с 08:00 до 17:00, в Черепанове — с 09:00 до 15:00, сообщили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Трансляции телевидения и радио 17 июля на некоторое время также прервутся в Багане, Довольном, Карасуке, Куйбышеве, Линево, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Татарске, Тогучине и других населенных пунктах региона.
Предстоящее отключение связано с техническими работами на передатчиках сигнала