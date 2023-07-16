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СрочноЗакрылась последняя бургерная в Новосибирске
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В Новосибирске отключат 20 федеральных телеканалов — объясняем, в чем дело

Одновременно под отключение попадут более двух десятков радиостанций

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Масштабное отключение ТВ и радио анонсировали в Новосибирской области

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17 июля в Новосибирске, Куйбышеве и Черепанове отключат телевидение и радио на девять часов. В областном центре с — 09:00 до 16:00, в Куйбышеве — с 08:00 до 17:00, в Черепанове — с 09:00 до 15:00, сообщили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Трансляции телевидения и радио 17 июля на некоторое время также прервутся в Багане, Довольном, Карасуке, Куйбышеве, Линево, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Татарске, Тогучине и других населенных пунктах региона.

Предстоящее отключение связано с техническими работами на передатчиках сигнала

Под отключение подпадают следующие телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», Первый и Пятый каналы, НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», ОТР, ТВ-Центр, РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», «Суббота», «НСК 49» и «Маяк».

Отключат и радиостанции: «Вести ФМ», «МИР», «Новосибирская Городская Волна», «Радио 7», «Новое радио», «Ди FM» (DFM), «Ретро FM Новосибирск», «Ретро FM», «Европа Плюс Новосибирск», «Европа Плюс», «Бизнес ФМ Новосибирск», «Бизнес ФМ Москва», «Сто шесть и семь», «Радио Дача», «Радио Юнитон», «Наше Радио», радио «Комсомольская правда», «Серебряный дождь», «РАДИО-ЛЮБОВЬ», «Радио Вера», «Дорожное радио».

В Искитиме вышеуказанные телеканалы и радиостанции не будут работать 18 июля с 10:00 до 16:00.

В российских городах стартовал сезон планового отключения горячей воды. Здесь мы собрали карту отключений по районам города.

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