В Новосибирске отключат 20 федеральных телеканалов — объясняем, в чем дело

Под отключение подпадают следующие телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», Первый и Пятый каналы, НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», ОТР, ТВ-Центр, РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», «Суббота», «НСК 49» и «Маяк».



Отключат и радиостанции: «Вести ФМ», «МИР», «Новосибирская Городская Волна», «Радио 7», «Новое радио», «Ди FM» (DFM), «Ретро FM Новосибирск», «Ретро FM», «Европа Плюс Новосибирск», «Европа Плюс», «Бизнес ФМ Новосибирск», «Бизнес ФМ Москва», «Сто шесть и семь», «Радио Дача», «Радио Юнитон», «Наше Радио», радио «Комсомольская правда», «Серебряный дождь», «РАДИО-ЛЮБОВЬ», «Радио Вера», «Дорожное радио».



В Искитиме вышеуказанные телеканалы и радиостанции не будут работать 18 июля с 10:00 до 16:00.



В российских городах стартовал сезон планового отключения горячей воды. Здесь мы собрали карту отключений по районам города.