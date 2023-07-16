Испытание тазиками. Рассказываем, почему летом до сих пор отключают горячую воду и когда это закончится

1
Зачем отключают горячую воду?
Традиция отключения горячей воды появилась в СССР, когда в стране повсеместно внедрили систему централизованного теплоснабжения. Подача горячей воды стала напрямую связана с отопительной системой. Поэтому отключения происходят летом, когда на улице достаточно тепло, чтобы находиться в квартире и без отопления.
Чтобы из крана текла горячая вода, ей нужно пройти огромный путь по трубам от ТЭЦ вплоть до жилого дома. Зимой температура за пределами труб может доходить до
— Соответственно, вся система требует проверки, ремонта и модернизации. Кроме того, во время отключения горячей воды проводятся сезонные осмотры и плановый ремонт труб, — объяснила Светлана Разворотнева.
Специалисты не могут предсказать, на каком именно участке износ будет критическим, поэтому им приходится проверять сразу все сети.
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2
Почему на проверку труб уходит так много времени? Нельзя сделать это за пару дней?
Проверка и ремонт труб — изначально процесс небыстрый. Чтобы выявить проблемные места, специалисты снижают температуру воды до
Если же параметры выходят за пределы нормы, то специалисты осматривают трубы на предмет дефектов. Поврежденный участок отключают от сети, вырезают, вставляют новый и заваривают. Затем испытания проводятся еще раз.
В среднем на проверку труб требуется от трех дней до двух недель в зависимости от состояния коммунальной и жилищной инфраструктуры.
— Сейчас 14 дней — это та норма, которая принята в СанПиНе. Есть новые дома, где трубы еще в хорошем состоянии и проверить их можно за пару дней. Но есть и малые города, сельская местность, где трубы изношены, котельные в ужасном состоянии, и ремонтировать такие коммуникации приходится долго, — отметила Разворотнева.
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3
А нельзя проверить трубы без отключения горячей воды?
По словам эксперта, сейчас появляются новые способы проверки труб, которые не требуют отключения горячей воды.
— В новых домах есть альтернативные источники поступления тепла. То есть когда отключается одна ветка, может действовать вторая. Недавно появились специальные роботы, которых запускаются в трубу. При таком методе проверки воду тоже не нужно отключать.
Что еще можно сделать, чтобы не отключать горячую воду для ремонта инфраструктуры?
- Заменить металлические трубы на пластиковые. Они не подвержены коррозии и прослужат дольше. В случае их установки ремонт будет необходим раз в пять-десять лет;
- отказаться от полностью централизованной системы. В некоторых новостройках уже изменили принцип теплоснабжения, установив резервные источники тепла в подвалах или на крыше. Однако этот процесс долгий и трудоемкий;
- разделить горячую воду и систему отопления. Тогда воду придется нагревать в бройлере с помощью газа или электричества. Но есть и минус: для такой системы требуется дорогое оборудование.
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4
Нормально ли, что после планового отключения из крана идет ржавая вода?
Да, это нормально. Дело в том, что, когда из труб сливают воду, внутри образуется контакт с воздухом и появляется гидроокись. Когда вода вновь поступает в трубу, вещества смешиваются и появляется ржавчина.
Обычно вся ржавчина вымывается через пять-десять минут слива воды. Если же процесс длится дольше, нужно обратиться в управляющую компанию. Как правило, после отключения горячей воды сотрудники УК должны проверить воду на соответствие СанПиН.
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5
Что делать, если две недели прошло, а горячую воду так и не дали?
В России запрещено отключать горячее водоснабжение более чем на 14 дней. Уведомлять о работах по проверке и замене труб должны за десять дней до начала.
Если горячая вода не появилась на
В Новосибирске можно позвонить по номеру единой дежурной диспетчерской службы 051, либо диспетчеру теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске — 8 (383) 289-01-45.
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