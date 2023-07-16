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Испытание тазиками. Рассказываем, почему летом до сих пор отключают горячую воду и когда это закончится
Карточки

Испытание тазиками. Рассказываем, почему летом до сих пор отключают горячую воду и когда это закончится

Ответы на самые распространенные вопросы — в карточках

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По словам эксперта, существуют альтернативные способы проверки и ремонта труб, однако они не распространены

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В российских городах стартовал сезон планового отключения горячей воды. Этот процесс происходит каждый год, однако многие до сих пор не могут смириться с тем, что людям приходится мыться под холодным душем в век развития искусственного интеллекта и освоения космоса.

А здесь мы собрали карту отключений по районам города.

Почему всё так же отключают горячую воду и нельзя ли этого избежать? Наши коллеги из MSK1.RU задали самые распространtнные вопросы председателю комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлане Разворотневой. Подробнее — в наших карточках.

1

Зачем отключают горячую воду?

Традиция отключения горячей воды появилась в СССР, когда в стране повсеместно внедрили систему централизованного теплоснабжения. Подача горячей воды стала напрямую связана с отопительной системой. Поэтому отключения происходят летом, когда на улице достаточно тепло, чтобы находиться в квартире и без отопления.

Чтобы из крана текла горячая вода, ей нужно пройти огромный путь по трубам от ТЭЦ вплоть до жилого дома. Зимой температура за пределами труб может доходить до -30 °C. Чтобы сохранить воду горячей, ее подают под большим давлением. Из-за этого трубы деформируются и начинают протекать.

— Соответственно, вся система требует проверки, ремонта и модернизации. Кроме того, во время отключения горячей воды проводятся сезонные осмотры и плановый ремонт труб, — объяснила Светлана Разворотнева.

Специалисты не могут предсказать, на каком именно участке износ будет критическим, поэтому им приходится проверять сразу все сети.

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2

Почему на проверку труб уходит так много времени? Нельзя сделать это за пару дней? 

Проверка и ремонт труб — изначально процесс небыстрый. Чтобы выявить проблемные места, специалисты снижают температуру воды до 40 °C. Этот процесс занимает 12–15 часов. Затем в трубах повышают давление и удерживают его в течение двух часов. Параллельно проводятся замеры параметров по контрольным точкам. Если они в пределах нормы, то испытания считаются успешными.

Если же параметры выходят за пределы нормы, то специалисты осматривают трубы на предмет дефектов. Поврежденный участок отключают от сети, вырезают, вставляют новый и заваривают. Затем испытания проводятся еще раз.

В среднем на проверку труб требуется от трех дней до двух недель в зависимости от состояния коммунальной и жилищной инфраструктуры.

— Сейчас 14 дней — это та норма, которая принята в СанПиНе. Есть новые дома, где трубы еще в хорошем состоянии и проверить их можно за пару дней. Но есть и малые города, сельская местность, где трубы изношены, котельные в ужасном состоянии, и ремонтировать такие коммуникации приходится долго, — отметила Разворотнева.

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3

А нельзя проверить трубы без отключения горячей воды? 

По словам эксперта, сейчас появляются новые способы проверки труб, которые не требуют отключения горячей воды.

— В новых домах есть альтернативные источники поступления тепла. То есть когда отключается одна ветка, может действовать вторая. Недавно появились специальные роботы, которых запускаются в трубу. При таком методе проверки воду тоже не нужно отключать.

Что еще можно сделать, чтобы не отключать горячую воду для ремонта инфраструктуры?

  • Заменить металлические трубы на пластиковые. Они не подвержены коррозии и прослужат дольше. В случае их установки ремонт будет необходим раз в пять-десять лет;
  • отказаться от полностью централизованной системы. В некоторых новостройках уже изменили принцип теплоснабжения, установив резервные источники тепла в подвалах или на крыше. Однако этот процесс долгий и трудоемкий;
  • разделить горячую воду и систему отопления. Тогда воду придется нагревать в бройлере с помощью газа или электричества. Но есть и минус: для такой системы требуется дорогое оборудование.

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4

Нормально ли, что после планового отключения из крана идет ржавая вода?

Да, это нормально. Дело в том, что, когда из труб сливают воду, внутри образуется контакт с воздухом и появляется гидроокись. Когда вода вновь поступает в трубу, вещества смешиваются и появляется ржавчина.

Обычно вся ржавчина вымывается через пять-десять минут слива воды. Если же процесс длится дольше, нужно обратиться в управляющую компанию. Как правило, после отключения горячей воды сотрудники УК должны проверить воду на соответствие СанПиН.

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5

Что делать, если две недели прошло, а горячую воду так и не дали?

В России запрещено отключать горячее водоснабжение более чем на 14 дней. Уведомлять о работах по проверке и замене труб должны за десять дней до начала.

Если горячая вода не появилась на 15-й день, Светлана Разворотнева рекомендует в первую очередь позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и управляющую компанию.

В Новосибирске можно позвонить по номеру единой дежурной диспетчерской службы 051, либо диспетчеру теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске — 8 (383) 289-01-45.

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Горячая водаОтключение горячей водыРемонт трубИнфраструктура
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