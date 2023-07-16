Испытание тазиками. Рассказываем, почему летом до сих пор отключают горячую воду и когда это закончится

Проверка и ремонт труб — изначально процесс небыстрый. Чтобы выявить проблемные места, специалисты снижают температуру воды до 40 °C . Этот процесс занимает 12–15 часов. Затем в трубах повышают давление и удерживают его в течение двух часов. Параллельно проводятся замеры параметров по контрольным точкам. Если они в пределах нормы, то испытания считаются успешными.

Если же параметры выходят за пределы нормы, то специалисты осматривают трубы на предмет дефектов. Поврежденный участок отключают от сети, вырезают, вставляют новый и заваривают. Затем испытания проводятся еще раз.

В среднем на проверку труб требуется от трех дней до двух недель в зависимости от состояния коммунальной и жилищной инфраструктуры.



— Сейчас 14 дней — это та норма, которая принята в СанПиНе. Есть новые дома, где трубы еще в хорошем состоянии и проверить их можно за пару дней. Но есть и малые города, сельская местность, где трубы изношены, котельные в ужасном состоянии, и ремонтировать такие коммуникации приходится долго, — отметила Разворотнева.