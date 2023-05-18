«Сказали: нет, и не будет»: в одном из районов Новосибирска без предупреждения пропала горячая вода — что происходит

Некоторым жителям Октябрьского района отключили горячую воду из-за плановых испытаний. В результате пострадали и жильцы соседнего Дзержинского. В УК и муниципалитете объяснили, что происходит.
Трубы холодные
В Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска сегодня, 18 мая, начались плановые отключения горячей воды. Они касаются части улиц. При этом жители Дзержинского района пожаловались, что у них тоже нет горячей воды.
Так, в Октябрьском районе горячую воду сегодня отключили на улицах Лазурной, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском плато. Но воды нет и на тех улицах, которые не входят список. Сергей Парфенов, живущий в доме № 192\3 по улице Бориса Богаткова отметил, что в его квартире горячая вода в трубах есть, напор нормальный, но бежит она еле теплая.
Жители Дзержинского района, проживающие у станции «Золотая Нива», в социальных сетях рассказали о том, что у них тоже пропала горячая вода. Люди утверждают, что звонили специалистам, но их проблему никак не решили.
— В районе «Золотая нива» нет горячей воды со вчерашнего вечера. На 051 сказали, что нет и не будет до 26.05, якобы упало давление. А теперь вопрос: зачем тогда во всех группах, в СМИ размещали график отключения горячей воды? — интересуются новосибирцы.
Одна из жительниц Елена отметила, что проблемы с горячей водой есть в домах №49, 51, 53 по улице Кошурникова. По ее словам, такие ситуации были не часто, но в мае отключение происходит не в первый раз. Также сибирячка добавила, что обычно жильцов об этом предупреждали, а в этот раз предупреждения не было.
На муниципальном портале Новосибирска информации о каких-либо отключениях в этих районах нет.
Что происходит
В жилищном кооперативе «Мелодия», к которому относится дом №53 по улице Кошурникова, отметили, что только сегодня узнали об отключении, и поэтому не расклеили объявления с предупреждением жителей.
— Только сейчас узнала, разговаривала с куратором, кто курирует наш дом от «Теплосетей». Сказал мне, что непредвиденная ситуация на ТЭЦ, параметры упали. Ребята выехали туда. Я сама сегодня лила-лила воду, а она холодная бежит. Поэтому не было объявлений. Вода вчера была, к вечеру ее отключили. Это не только в нашем доме — по всему массиву та же песня, — сообщили в кооперативе.
В управляющей компании «РЭУ 31 ООО», к которой относятся дома №49 и 51 по улице Кошурникова, сообщили, что горячей воды нет не во всех домах.
— Сегодня подали заявку на повышение параметров на Кошурникова, Лежена. Вчера понизили параметры из-за переключения на ТЭЦ-5. Полгорода стояло на «отключке», на пониженных параметрах. Обещали устранить проблему к сегодняшнему утру. В половине домов устранили, в половине работают сейчас, — сообщили в организации.
В службе 051 НГС рассказали, что к ним поступал один звонок с улицы Кошурникова, 51.
— Из-за работы на ТЭЦ-5 понижены параметры горячей воды до 18.05 включительно. Не до 26. То есть сейчас в каких-то квартирах горячая вода есть, в каких-то нет, где-то горячая вода не такой температуры, которая задана. Сейчас проводят массовые испытания, в том числе по зоне ТЭЦ-5. Когда идут испытания, а там большой объем домов, в Октябрьском районе вообще отключается вода, а в домах, которые соприкасаются с ним, снижаются параметры, — объяснили НГС в службе системы обеспечения города.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что отправят на ЦТП персонал для обследования параметров, а затем сообщат о результатах.
Ранее НГС писал о том, что почти 30 улиц города останутся без горячей воды. Отключения начались из-за испытаний.