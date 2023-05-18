«Сказали: нет, и не будет»: в одном из районов Новосибирска без предупреждения пропала горячая вода — что происходит

Жители Дзержинского района, проживающие у станции «Золотая Нива», в социальных сетях рассказали о том, что у них тоже пропала горячая вода. Люди утверждают, что звонили специалистам, но их проблему никак не решили.



— В районе «Золотая нива» нет горячей воды со вчерашнего вечера. На 051 сказали, что нет и не будет до 26.05, якобы упало давление. А теперь вопрос: зачем тогда во всех группах, в СМИ размещали график отключения горячей воды? — интересуются новосибирцы.

Одна из жительниц Елена отметила, что проблемы с горячей водой есть в домах №49, 51, 53 по улице Кошурникова. По ее словам, такие ситуации были не часто, но в мае отключение происходит не в первый раз. Также сибирячка добавила, что обычно жильцов об этом предупреждали, а в этот раз предупреждения не было.