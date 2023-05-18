26 улиц в Новосибирске останутся без горячей воды — публикуем список

Сегодня, 18 мая, в Новосибирске начался новый этап отключений горячей воды. Ее не будет на 26 улицах города в Октябрьском и Первомайском районах.



— Начинаем испытания на плотность и прочность тепловых сетей от ТЭЦ-5 . Температура воды под повышенным давлением — не более 40 градусов, — сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.

