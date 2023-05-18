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26 улиц в Новосибирске останутся без горячей воды — публикуем список

Отключения затронут дома в Октябрьском и Первомайском районах

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Испытания теплосетей проводят в зоне ТЭЦ-5

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Сегодня, 18 мая, в Новосибирске начался новый этап отключений горячей воды. Ее не будет на 26 улицах города в Октябрьском и Первомайском районах.

— Начинаем испытания на плотность и прочность тепловых сетей от ТЭЦ-5. Температура воды под повышенным давлением — не более 40 градусов, — сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.

В Октябрьском районе горячую воду отключат на улицах Лазурной, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на улицах 2-й Марата, Заречной, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 25 мая включительно.

Горожан просят быть внимательными и осторожными, потому что во время испытаний возможен размыв грунта. Если вы заметили повреждения на теплосетях, то сообщайте об этом по телефонам: 289-01-45, 289-01-47 — диспетчер теплосетей СГК, 347-16-96 — диспетчерский пункт 6-го района тепловых сетей, 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Испытания на теплосетях начались на этой неделе, 16 мая. Первыми без горячей воды остались дома в зоне работы ТЭЦ-4.

Накануне синоптики предупредили о том, что в Новосибирской области продолжаются заморозки до -6 градусов. Ожидается, что они закончатся на этой неделе.

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