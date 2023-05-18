26 улиц в Новосибирске останутся без горячей воды — публикуем список

Сегодня, 18 мая, в Новосибирске начался новый этап отключений горячей воды. Ее не будет на 26 улицах города в Октябрьском и Первомайском районах.
— Начинаем испытания на плотность и прочность тепловых сетей от
В Октябрьском районе горячую воду отключат на улицах Лазурной, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на улицах
Максимальный срок отсутствия горячей воды — до
Горожан просят быть внимательными и осторожными, потому что во время испытаний возможен размыв грунта. Если вы заметили повреждения на теплосетях, то сообщайте об этом по телефонам:
Испытания на теплосетях начались на этой неделе,
Накануне синоптики предупредили о том, что в Новосибирской области продолжаются заморозки до