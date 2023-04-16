Размером с кухню: сибирячка превратила крошечную студию в стильное жилье — смотрим на удивительный ремонт

Студию площадью 23 квадрата фотограф из Новосибирска Лена Петрова купила в 2015 году . Накопления девушки тогда составляли 100 тысяч рублей — ровно столько потребовалось на первоначальный взнос на новостройку «Сибири» на улице Фадеева.



— Это моя первая квартира, я мечтала о ней — как, наверное, любой студент, приехавший в Новосибирск, который потом скитался по съемным квартирам, — рассказала Лена журналисту НГС. — Когда я получила ключи и первый раз зашла в квартиру, я подумала: «Господи, это же просто чья-то кухня».

