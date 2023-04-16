Размером с кухню: сибирячка превратила крошечную студию в стильное жилье — смотрим на удивительный ремонт

Крошечные студии были трендом в новосибирских новостройках в середине
Студию площадью 23 квадрата фотограф из Новосибирска Лена Петрова купила в
— Это моя первая квартира, я мечтала о ней — как, наверное, любой студент, приехавший в Новосибирск, который потом скитался по съемным квартирам, — рассказала Лена журналисту НГС. — Когда я получила ключи и первый раз зашла в квартиру, я подумала: «Господи, это же просто чья-то кухня».
Впрочем, фотограф сразу понимала, что студия крошечная, так что еще до сдачи дома готовила «план-капкан», как будет ее обустраивать. Лена ведет активный образ жизни, и в
— Я знала, что если поставлю диван или кровать, то все передвижения будут вокруг кровати или вокруг дивана, — объяснила девушка.
Сейчас в квартирке ничего не нужно обходить, и до всего необходимого можно легко дотянуться. Окно заменили на необычное, которое Лена фактически придумала сама. Предполагалось, что подоконник станет полноценной зоной и ничего там не должно мешать, в том числе смотреть вниз, на улицу.
Фотограф вспоминает, когда пришла в компанию по производству и установке окон, над ней даже смеялись: окно, которое она придумала, было «неправильное». Створки его верхней части открываются, как в пассажирских поездах, сверху. Их можно открыть целиком или зафиксировать в одном из двух положений для проветривания.
На подоконнике можно сидеть, а можно даже спать — он раскладывается в основание для спального места, для которого девушка заказала матрас.
— Я люблю гостей, и я понимала, что если у меня будет одно спальное место — мне что, всё время спать с гостями, если кто-то приедет и останется ночевать? Такое мне не очень нравилось, — объяснила она.
Всю стену вокруг окна занимает огромный шкаф, который по эскизам Лены (как и всю остальную корпусную мебель в квартире) отрисовал и сделал ее друг Миша Полыгалов — художник по декоративной штукатурке и мастер-столяр.
— Денег не было, но была куча энтузиазма, — вспоминает Лена. — Когда я Мише говорила про свои безумные идеи: «А вот тут будет огромный шкаф, у которого будет низ раскладываться», — он отвечал: «О, прикольно, делаем!»
Внизу — секция для хранения велосипеда, наверху — для сноуборда, по бокам — для вещей. Там же встроена небольшая рабочая зона и есть светильник для чтения.
Каркас небольшой кухни построен из дерева, фасады позже заказали уже у профессиональных мебельщиков. У столешницы тоже деревянная основа, которая покрыта фанерой и специальным покрытием — такими делают барные стойки в барах и ресторанах.
Черная стена кухни — единственная, которую выровняли, потому что на нее предстояло смонтировать навесные шкафы. Все остальные стены и потолок решили не выравнивать, а обыграть — декоративной штукатуркой.
— Мы решили, раз уж будет штукатурка, то хорошая и дорогая. Потратили на нее в районе
Часть стен в прихожей вместо штукатурки покрыли фактурными ОСБ-плитами: до этого прочитали, что это не самый экологичный материал, поэтому выбирали дорогой и качественный и покрыли лаком, старались не экономить.
Высота потолка — чуть больше
В зону спальни ведет деревянная лесенка — ее, как и многие другие деревянные элементы в квартире, сделали самостоятельно из старого дерева. Например, вешалка для одежды в прихожей — обмытая Обским морем ветка, вешалка-ключница — найденные на берегу сосновые веточки.
Большую дверь в ванную Лена тоже хотела собрать из старых досок. Но ремонт делали весной, и доски на берегу Обского моря еще не оттаяли, улыбаясь, объясняет она.
Крепление двери — амбарное, она ходит между стеной и каркасом кровати-антресоли. Такое решение было самым подходящим: распашную дверь пришлось бы делать ниже из-за кровати, а проем чем-то зашивать — этого делать не хотелось.
Ванная в квартире нетипично просторная. Расширить за ее счет комнату не получалось — в стене между ванной и комнатой расположена вентиляционная шахта, так что в ванной разместили часть хранения в гардеробной системе. Отделку и зеркало Лена делала сама.
— Мы делали всё быстрее, чтобы я могла скорее переехать: у меня была параллельно съемная квартира, плюс ипотека, плюс на ремонт нужно было где-то деньги брать — было сложно, — говорит девушка. — Я помню, у меня в мае был юбилей, а я выкладываю эти кирпичики штукатурки в ванной. В какой-то момент я расплакалась и говорю: «Всё, Миш, поехали жарить шашлык».
Очень многое в квартире сделано своими руками и с любовью. Лена говорит, что сама занималась разводкой электрики, ставила розетки и выключатели, научилась работать с декоративной штукатуркой, торцовочной пилой и лобзиком. По ее словам, за
Сейчас у нее новый проект: пару лет назад она купила квартиру побольше в «сталинке», которую тоже отремонтировала и обставила сама. А в свою первую студию Лена ищет арендаторов.
Квартиры-студии были на пике популярности в середине нулевых. Сейчас, по словам экспертов, этот тренд в прошлом, но в новостройках еще можно встретить совсем скромные по площади варианты — даже до