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Фоторепортаж

Размером с кухню: сибирячка превратила крошечную студию в стильное жилье — смотрим на удивительный ремонт

Здесь кровать под потолком в прихожей, а вокруг окна огромный шкаф — ремонт и мебель делали сами вручную

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Бюджет был сильно ограничен, поэтому ремонт Лена делала самостоятельно — с работами и мебелью ей помогал друг

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Крошечные студии были трендом в новосибирских новостройках в середине 2010-х — для многих горожан такие квартирки стали первым самостоятельным жильем, квартирным стартом. Среди них была и фотограф Лена Петрова: 8 лет назад она купила квартиру размером с чью-то кухню, но смогла обустроить ее так, что места хватило и для громоздких велосипеда и сноуборда, и для полноценной кровати, и для приема гостей. Как у нее получилось, девушка рассказала журналисту НГС.

Студию площадью 23 квадрата фотограф из Новосибирска Лена Петрова купила в 2015 году. Накопления девушки тогда составляли 100 тысяч рублей — ровно столько потребовалось на первоначальный взнос на новостройку «Сибири» на улице Фадеева.

— Это моя первая квартира, я мечтала о ней — как, наверное, любой студент, приехавший в Новосибирск, который потом скитался по съемным квартирам, — рассказала Лена журналисту НГС. — Когда я получила ключи и первый раз зашла в квартиру, я подумала: «Господи, это же просто чья-то кухня».

Вся жизнь сосредоточена вокруг окна: здесь хранятся все вещи и можно отдыхать на огромном подоконнике

Вся жизнь сосредоточена вокруг окна: здесь хранятся все вещи и можно отдыхать на огромном подоконнике

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Впрочем, фотограф сразу понимала, что студия крошечная, так что еще до сдачи дома готовила «план-капкан», как будет ее обустраивать. Лена ведет активный образ жизни, и в 23 квадрата нужно было уместить ее всю — вместе с велосипедом и сноубордом. Так получилось необычное решение с огромной зоной хранения вокруг окна и кроватью под потолком в прихожей.

— Я знала, что если поставлю диван или кровать, то все передвижения будут вокруг кровати или вокруг дивана, — объяснила девушка.

Сейчас в квартирке ничего не нужно обходить, и до всего необходимого можно легко дотянуться. Окно заменили на необычное, которое Лена фактически придумала сама. Предполагалось, что подоконник станет полноценной зоной и ничего там не должно мешать, в том числе смотреть вниз, на улицу.

Всю мебель из дерева создал друг Лены, собирали ее тоже самостоятельно — только позже докупили фасады

Всю мебель из дерева создал друг Лены, собирали ее тоже самостоятельно — только позже докупили фасады

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Фотограф вспоминает, когда пришла в компанию по производству и установке окон, над ней даже смеялись: окно, которое она придумала, было «неправильное». Створки его верхней части открываются, как в пассажирских поездах, сверху. Их можно открыть целиком или зафиксировать в одном из двух положений для проветривания.

На подоконнике можно сидеть, а можно даже спать — он раскладывается в основание для спального места, для которого девушка заказала матрас.

— Я люблю гостей, и я понимала, что если у меня будет одно спальное место — мне что, всё время спать с гостями, если кто-то приедет и останется ночевать? Такое мне не очень нравилось, — объяснила она.

Черная стена — единственная, которую выровняли во время ремонта. На ней гости оставляют пожелания и рисунки мелом

Черная стена — единственная, которую выровняли во время ремонта. На ней гости оставляют пожелания и рисунки мелом

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Всю стену вокруг окна занимает огромный шкаф, который по эскизам Лены (как и всю остальную корпусную мебель в квартире) отрисовал и сделал ее друг Миша Полыгалов — художник по декоративной штукатурке и мастер-столяр.

— Денег не было, но была куча энтузиазма, — вспоминает Лена. — Когда я Мише говорила про свои безумные идеи: «А вот тут будет огромный шкаф, у которого будет низ раскладываться», — он отвечал: «О, прикольно, делаем!»

Внизу — секция для хранения велосипеда, наверху — для сноуборда, по бокам — для вещей. Там же встроена небольшая рабочая зона и есть светильник для чтения.

Каркас небольшой кухни построен из дерева, фасады позже заказали уже у профессиональных мебельщиков. У столешницы тоже деревянная основа, которая покрыта фанерой и специальным покрытием — такими делают барные стойки в барах и ресторанах.

На части стен и в основе кровати-антресоли — фактурные плиты ОСБ, которые покрыли безопасным лаком

На части стен и в основе кровати-антресоли — фактурные плиты ОСБ, которые покрыли безопасным лаком

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Черная стена кухни — единственная, которую выровняли, потому что на нее предстояло смонтировать навесные шкафы. Все остальные стены и потолок решили не выравнивать, а обыграть — декоративной штукатуркой.

— Мы решили, раз уж будет штукатурка, то хорошая и дорогая. Потратили на нее в районе 30 тысяч рублей, заколеровали, всё сделали. И тут я понимаю, что мне не нравится. Я неделю жила с мыслью, что нет, на самом деле мне всё нравится, но мне не нравилось. А денег уже не было. Тогда я поехала в «Леруа Мерлен», купила самую дешевую белую краску и чуть ли не ночью сама покрасила все стены. И оказалось, что они красятся: ко мне приходили гости, опирались на стены и уходили белые, — со смехом рассказала Лена. Потом стены она, разумеется, перекрасила снова.

К антресольной кровати ведет деревянная лесенка — ее сделали из старого дерева, как и большую часть полочек и декора

К антресольной кровати ведет деревянная лесенка — ее сделали из старого дерева, как и большую часть полочек и декора

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Часть стен в прихожей вместо штукатурки покрыли фактурными ОСБ-плитами: до этого прочитали, что это не самый экологичный материал, поэтому выбирали дорогой и качественный и покрыли лаком, старались не экономить.

Высота потолка — чуть больше 2,8 м, и под него подняли спальное место. Встать там, конечно, не получится, но лежать можно с комфортом. Сначала планировали сделать деревянный каркас, но он съедал ценные сантиметры, поэтому его сделали из стали и декорировали деревом.

Декоративную вешалку-ключницу Лена сделала сама из найденных на берегу Обского моря сосновых веточек

Декоративную вешалку-ключницу Лена сделала сама из найденных на берегу Обского моря сосновых веточек

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В зону спальни ведет деревянная лесенка — ее, как и многие другие деревянные элементы в квартире, сделали самостоятельно из старого дерева. Например, вешалка для одежды в прихожей — обмытая Обским морем ветка, вешалка-ключница — найденные на берегу сосновые веточки.

Большую дверь в ванную Лена тоже хотела собрать из старых досок. Но ремонт делали весной, и доски на берегу Обского моря еще не оттаяли, улыбаясь, объясняет она.

В просторной ванной разместили дополнительное хранение — расширить за ее счет комнату оказалось нельзя

В просторной ванной разместили дополнительное хранение — расширить за ее счет комнату оказалось нельзя

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Крепление двери — амбарное, она ходит между стеной и каркасом кровати-антресоли. Такое решение было самым подходящим: распашную дверь пришлось бы делать ниже из-за кровати, а проем чем-то зашивать — этого делать не хотелось.

Ванная в квартире нетипично просторная. Расширить за ее счет комнату не получалось — в стене между ванной и комнатой расположена вентиляционная шахта, так что в ванной разместили часть хранения в гардеробной системе. Отделку и зеркало Лена делала сама.

Кирпичики в ванной Лена выкладывала по трафарету декоративной штукатуркой, а зеркало сделала из старых досок

Кирпичики в ванной Лена выкладывала по трафарету декоративной штукатуркой, а зеркало сделала из старых досок

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— Мы делали всё быстрее, чтобы я могла скорее переехать: у меня была параллельно съемная квартира, плюс ипотека, плюс на ремонт нужно было где-то деньги брать — было сложно, — говорит девушка. — Я помню, у меня в мае был юбилей, а я выкладываю эти кирпичики штукатурки в ванной. В какой-то момент я расплакалась и говорю: «Всё, Миш, поехали жарить шашлык».

Очень многое в квартире сделано своими руками и с любовью. Лена говорит, что сама занималась разводкой электрики, ставила розетки и выключатели, научилась работать с декоративной штукатуркой, торцовочной пилой и лобзиком. По ее словам, за 8 лет в квартире ничего не «ушаталось». А весь ремонт и обстановка — от белых стен до бытовой техники — обошлись примерно в 350 тысяч рублей.

Сейчас у нее новый проект: пару лет назад она купила квартиру побольше в «сталинке», которую тоже отремонтировала и обставила сама. А в свою первую студию Лена ищет арендаторов.

Квартиры-студии были на пике популярности в середине нулевых. Сейчас, по словам экспертов, этот тренд в прошлом, но в новостройках еще можно встретить совсем скромные по площади варианты — даже до 20 квадратов.

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