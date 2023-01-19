Бастрыкин заинтересовался отказом выдачи бесплатной квартиры новосибирской сироте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту возможного нарушения прав сироты из Черепановского района Новосибирской области.
— В СМИ сообщается, что сироте в местной администрации незаконно отказали в постановке в очередь на получение положенного по закону жилья, ссылаясь на достижение ею 20-летнего возраста и на закрепление за ней дома, который находится в непригодном для проживания состоянии, — говорится в сообщении информцентра СК РФ.
Девушка по имени ранее Елена из Черепановского района рассказала «Народному фронту», что после детдома ей предложили заселиться в дом в поселке Светлый Коченевского района, где 20 лет не производился ремонт, для жизни он не пригоден.
Обстоятельства ситуации сейчас изучают новосибирские следователи. Им поручено доложить о результатах процессуальной проверки непосредственно Бастрыкину.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — подчеркнули в СКР.
Главный российский следователь Александр Бастрыкин в 2022 году уделил особое и доселе невиданное внимание Новосибирску и его проблемам. И это взаимно: из Новосибирской области главе СК поступает столько же жалоб, сколько со всей остальной части России.