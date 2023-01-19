Бастрыкин заинтересовался отказом выдачи бесплатной квартиры новосибирской сироте

— В СМИ сообщается, что сироте в местной администрации незаконно отказали в постановке в очередь на получение положенного по закону жилья, ссылаясь на достижение ею 20-летнего возраста и на закрепление за ней дома, который находится в непригодном для проживания состоянии, — говорится в сообщении информцентра СК РФ.

