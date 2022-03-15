«Жизнь превратилась в ад». Семья купила в новостройке квартиру с «поющими» батареями

В Екатеринбурге семья купила квартиру с «поющими» батареями. Это случилось еще в 2020 году, и с тех пор каждый отопительный сезон Бутаковым приходится слушать заунывный вой из-под подоконников. Странные звуки не прекращаются ни днем, ни ночью.
«Музыкальные» стояки установили в доме, который построили в 2015 году. Жильцы пытаются добиться правды.
— Уже второй год стараемся хоть как-то решить проблему шума в квартире, но в прошлом году ни ГЖИ, ни прокуратура не отреагировали, только отделались отписками на мои запросы. Роспотребнадзор провел замеры и обнаружил превышение шума, но это ни к чему не привело, — рассказала хозяйка квартиры Оксана Бутакова.
Когда начался второй отопительный сезон в новой квартире, ситуация только ухудшилась. Экспертиза подтвердила, что допустимый для ночного времени шумовой порог в 30 децибел превышен на несколько единиц.
— В этом году стало еще хуже. Мы подали в суд в сентябре, провели независимую экспертизу в январе. Видимо, и в этом году ничего не изменится.
Мы все вынуждены спать в берушах, в том числе ребенок, — пожаловалась Оксана.
По требованию суда организация «Независимая экспертиза» установила причину громкого звука.
— Источником шума в стояках служат приборы отопления, которые находятся в подвальном помещении под квартирой и подключены к стоякам. Включенные приборы повышают шумовой фон на величину от 1 до
Дом в 2015 году построила компания ЛСР. Сейчас за его состоянием следит управляющая компания «Лайф групп», на которую и подала в суд Оксана.
В компании говорят, что сделали всё возможное, чтобы устранить проблему. Дефект, который обнаружили эксперты, скорее всего, должен исправить застройщик.
— Результаты судебной экспертизы говорят о том, что проблема не на стороне УК, а на стороне застройщика. Думаю, на следующем судебном заседании будет решено привлечь к этому делу застройщика, — рассказал директор управляющей компании Антон Шевелев. — Кроме того, в квартире сделана незаконная перепланировка. Хозяйка говорит, что приобрела квартиру с перепланировкой. Мы попросили их предоставить документы, но никаких документов они не предоставили. Если переоборудовать квартиру законным методом, то система отопления будет расположена по-другому.
По словам Антона Шевелева, УК промыла систему отопления, провела ревизию запорной арматуры, заменили терморегуляторы в батареях на краны, но это не помогло избавиться от шума. Следующее судебное заседание по делу о «поющих батареях» назначено на 22 марта.
В компании ЛСР сказали, что не получали претензий по этому поводу.
— Собственник данной квартиры не обращался к нам с замечаниями на шумную работу радиаторов отопления, — сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».