«Жизнь превратилась в ад». Семья купила в новостройке квартиру с «поющими» батареями

В Екатеринбурге семья купила квартиру с «поющими» батареями. Это случилось еще в 2020 году, и с тех пор каждый отопительный сезон Бутаковым приходится слушать заунывный вой из-под подоконников. Странные звуки не прекращаются ни днем, ни ночью.



«Музыкальные» стояки установили в доме, который построили в 2015 году. Жильцы пытаются добиться правды.

— Уже второй год стараемся хоть как-то решить проблему шума в квартире, но в прошлом году ни ГЖИ, ни прокуратура не отреагировали, только отделались отписками на мои запросы. Роспотребнадзор провел замеры и обнаружил превышение шума, но это ни к чему не привело, — рассказала хозяйка квартиры Оксана Бутакова.