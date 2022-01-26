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Успокаиваемся и садим: показываем, как сделать флорариум своими руками (для тех, кто уже очень скучает по даче)

Этот элемент декора делается просто и недорого, но очень эффектно смотрится в интерьере — убедитесь сами

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Такой флорариум смотрится необычно и почти не требует ухода. В этом материале мы будем готовить зимний вариант

Такой флорариум смотрится необычно и почти не требует ухода. В этом материале мы будем готовить зимний вариант

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Флорариум или растительный террариум — это небольшая домашняя оранжерея, внутри которой растут даже самые прихотливые растения. Он интересно дополнит уютный зимний интерьер. Флорист Юлия Беликова рассказала для наших коллег из журнала «Elle Decoration», как сделать стильное украшение для дома всего за час.

Изначально флорариумы были придуманы для того, чтобы перевозить тропические растения с одного континента на другой. Раньше они назывались «вардовскими ящиками» и представляли собой большие сундуки со стеклянными вставками. Оценив этот флористический прием, европейцы начали выращивать в таких террариумах различные влаголюбивые и редкие растения: орхидеи, папоротники и мхи.

Сейчас флорариум выполняет в основном декоративную функцию и может быть наполнен самыми разными растениями. Особой популярностью пользуются «сухие» варианты с представителями группы суккулентов (растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. — Прим. ред.) — кактусами, эхевериями, крассулами. Их толстые стебли позволяют сохранять запас влаги надолго, что идеально для разведения во флорариуме. Сборка «сухой» композиции имеет свои особенности, но если соблюсти все пропорции, суккуленты будут замечательно себя чувствовать за стеклом.

На фото — всё, что понадобится в процессе работы

На фото — всё, что понадобится в процессе работы

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Если вы хотите сделать этот необычный предмет декора, для начала вам нужно определиться с формой. Лучше всего начинать со стандартных аквариумов или объемных ваз. Главное, чтобы контейнер был достаточно глубоким для растений. Перед сборкой флорариума форму нужно тщательно помыть и высушить.

Также вам понадобятся дренажная система, в данном случае из керамзита, сухой сфагнум, натуральный мох, который будет прослойкой и не даст слоям смешиваться, субстрат для растений, мелкая галька, сами растения и декоративные элементы. В последнем пункте можно использовать всё, что кажется вам красивым: камни, цветной песок, мох, коряги, гипсовые фигурки. Из инструментов нужно приготовить лопатку, грабли и кисточку.

Шаг 1

Засыпаем керамзит в форму. Его должно быть достаточно много, примерно 4–5 сантиметров.

Для дренажа также подойдет мелкая галька или битый кирпич

Для дренажа также подойдет мелкая галька или битый кирпич

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Шаг 2


Добавляем сфагнум (от греческого sphagnos — «губка»). В естественной среде он способен впитывать воды до 20 раз больше собственного веса.

В нашем флорариуме он поможет создать нужный микроклимат и необходимую прослойку между дренажем и землей

В нашем флорариуме он поможет создать нужный микроклимат и необходимую прослойку между дренажем и землей

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Шаг 3

Добавляем субстрат для растений. Лучше использовать специализированный качественный грунт.

Мы выкладываем землю по краям, оставляя в центре небольшую лунку — это будет колодец для полива

Мы выкладываем землю по краям, оставляя в центре небольшую лунку — это будет колодец для полива

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Шаг 4


Растения важно подбирать небольшие. В прозрачном сосуде растение будет видно со всех сторон, поэтому нужно заранее убрать все засохшие или некрасивые листья. Вытащите растения из горшков, немного очищая корни. Аккуратно посадите их в неглубокие лунки и присыпьте корни грунтом. В центральную часть, которую мы оставили без земли, положите мелкую гальку.

Именно в центр нужно будет наливать воду при поливе, чтобы создать благоприятный климат для ваших суккулентов

Именно в центр нужно будет наливать воду при поливе, чтобы создать благоприятный климат для ваших суккулентов

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Шаг 5

Добавьте декоративные элементы. Для зимнего варианта подходят белые и прозрачные камни, цветной песок, блестки.

Элементы декора могут быть любыми на ваш вкус

Элементы декора могут быть любыми на ваш вкус

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Шаг 6

И, наконец, пришло время оживить наш зимний сад пряничными домиками, человечками, шишками и фонариками — всем тем, с чем у вас ассоциируется зима.

Мягкой кисточкой отряхните растения от блесток или песка. Ваша композиция готова

Мягкой кисточкой отряхните растения от блесток или песка. Ваша композиция готова

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Сразу после сборки флорариум можно не поливать около месяца, потому что влажности в свежем грунте будет достаточно для суккулентов. Далее аккуратно поливайте ваши растения не чаще раза в месяц и старайтесь, чтобы вода не попадала на стебли. Воду стоит вливать тонкой струйкой прямо в «колодец», так вы не зальете суккуленты и не испортите декоративный слой. Поставить домашнюю оранжерею лучше всего ближе к свету.

Как вам результат?

Как вам результат?

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