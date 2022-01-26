Успокаиваемся и садим: показываем, как сделать флорариум своими руками (для тех, кто уже очень скучает по даче)

Флорариум или растительный террариум — это небольшая домашняя оранжерея, внутри которой растут даже самые прихотливые растения. Он интересно дополнит уютный зимний интерьер. Флорист Юлия Беликова рассказала для наших коллег из журнала «Elle Decoration», как сделать стильное украшение для дома всего за час.

Изначально флорариумы были придуманы для того, чтобы перевозить тропические растения с одного континента на другой. Раньше они назывались «вардовскими ящиками» и представляли собой большие сундуки со стеклянными вставками. Оценив этот флористический прием, европейцы начали выращивать в таких террариумах различные влаголюбивые и редкие растения: орхидеи, папоротники и мхи.