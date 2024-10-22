«Бродящий по миру вирус». Почему мы безостановочно болеем и что такое «тридемия»

Рассказываем, можно ли заболеть несколькими вирусами за пару недель Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Вы, вероятно, отмечали, что сейчас люди часто не успевают выздороветь до конца — как тут же заражаются снова. Осень превращается в карусель инфекций: горло, насморк, кашель, больничный, лекарства, выход на работу, метро, горло, насморк, кашель…

Врачи утверждают: сейчас мы находимся в состоянии «тридемии». Что это такое и как себя защитить — MSK1.RU разбирается вместе с иммунологами и инфекционистами.

Какие вирусы сейчас угрожают россиянам?

Термин «тридемия» совсем новый. Он произошел от слова «эпидемия» и «три»: из названия понятно, что так можно описать ситуацию, когда «в циркуляции находится одновременно и коронавирусная инфекция, и вирусы ОРВИ, и грипп», отметил в разговоре с MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

Сегодняшняя ситуация усугубляется еще и разными штаммами COVID-19. Вирус быстро мутирует, а иммунитет, выработанный к одному штамму, не защищает от другого.

Сейчас до трех вариантов «омикрона» циркулируют, и между ними нет перекрестного иммунитета. Человек, переболевший одним вариантом омикрона, может заболеть сразу другим. Владимир Болибок врач-иммунолог

Эпидемия коронавируса принесла миру не только бродящий по миру вирус — из-за того, что некоторое время назад «масштабно применялись антибиотики», развились штаммы респираторных бактериальных инфекций, нечувствительных к антибиотикам.

— Также мы сейчас сталкиваемся с тем, что возникают ОРЗ — острые респираторные заболевания бактериального характера. Они более затяжные, с достаточно выраженной симптоматикой: боль в горле, гнойные пробки, гайморит, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

По мнению профессора и врача-инфекциониста Елены Мескиной, повторно заболеть другой разновидностью одного и того же вируса достаточно легко, особенно, если организм ослаблен.

— В этом явлении ничего редкого нет, бывает череда респираторных инфекций, но всегда здесь играет роль множество факторов: физическое перенапряжение, эмоциональная нагрузка, контакт с заболевшим, большая концентрация вируса в помещении, какое-то фоновое забывание, например, гастрит, расстройство кишечника, — уточнила врач-инфекционист Елена Мескина.

Здоровые взрослые люди не должны болеть каждые две недели. Елена Мескина врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского

Вакцинация больше не помогает?

Самую распространенную вакцину, «Спутник Лайт», не так давно «обновили» на омикрон, однако этого недостаточно, рассказал MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Невозможно успевать обновлять вакцину на все актуальные штаммы. Потому что вирус настолько быстро мутирует, что невозможно чисто технически с точки зрения производства вакцины за ними [штаммами] угнаться, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

Однако не всё так безнадежно: в России есть еще две вакцины, которые можно считать более перспективными в этом отношении: они создают более продолжительную защиту за счет работы с консервативными элементами вируса — белком.

Первая альтернатива «Спутнику» — «КовиВак». Это вакцина, которая содержит, кроме С-протеина, еще другие протеины, которые находятся внутри вируса. Еще одна российская вакцина, которая может помочь в долгосрочной перспективе — это «Конвасэл», поделился врач Владимир Болибок.

— Она [вакцина «Конвасэл»] основана на так называемом внутреннем протеине, N-протеин, нуклеокапсидном. Это белок, на который, как на шпульку — нитка, наматывается РНК вируса. Этот белок очень консервативен, он практически не мутирует, и во всех вариантах вируса этот белок одинаковый, — пояснил врач-иммунолог.

Эта вакцина создает достаточно долгосрочный иммунитет и защищает по крайней мере от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Владимир Болибок врач-иммунолог

Я болею каждые две недели. Что делать?

Как объясняет врач Елена Мескина, важным шагом для предотвращения рецидивирующих инфекций является поддержка общего состояния здоровья и тщательная диагностика.

— Если человек болеет каждые две недели, это повод обратиться к врачу и обследоваться на предмет скрытых заболеваний, — предупредила врач. Часто именно хронические заболевания, такие как диабет или расстройства пищеварительной системы, могут оставаться незамеченными, но оказывать серьезное влияние на иммунитет.

И не стоит самостоятельно «прописывать» себе иммуномодуляторы — этим, напоминает Елена Мескина, должен заниматься врач, который перед назначением препаратов проведет должное обследование.

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Врачи сходятся во мнении, что укрепление иммунной системы — это комплексный процесс, требующий не только медикаментозной поддержки, но и изменения образа жизни.

— Физическая активность, правильное питание, полноценный сон и контроль стресса — всё это влияет на иммунитет, — объяснила в разговоре с MSK1.RU врач Елена Мескина.

Однако Владимир Болибок, врач-иммунолог, подчеркивает, что в контексте борьбы с коронавирусом укрепление иммунитета само по себе не гарантирует защиту от заражения.

Что касается коронавирусной инфекции, то вы тут укрепляйте или не укрепляйте [иммунитет], вы все равно будете ее, инфекцию, цеплять, потому что контагиозность, то есть способность вируса заражать, просто колоссальная. Владимир Болибок врач-иммунолог

Единственная надежная защита от тяжелого течения болезни — это вакцинация, подчеркнул врач. Однако поддержка организма всё же важна: прием поливитаминов и других общеукрепляющих препаратов в «сезон простуд» тоже может облегчить течение болезни.

Болибок также напомнил о необходимости соблюдать простые меры профилактики, знакомые нам всем со времен пандемии: ношение масок, проветривание помещений и использование обеззараживающих ламп.

— Когда был жесткий локдаун, все носили маски и сидели по домам, у нас вообще исчезли грипп и ОРВИ как таковые. Они вообще не распространялись. Социальное дистанцирование играет большую роль. Чем более «кучный» у вас коллектив, тем быстрее мутирует инфекция и тем более тяжелую форму она принимает. Носите хотя бы маску, так вы будете защищены от ОРВИ, — предупредил врач.

Елена Мескина, врач-инфекционист, поддержала рекомендацию коллеги принимать витамины, и добавила, что из препаратов, которые можно выбрать самостоятельно, она может посоветовать также пробиотики. Однако если вопрос иммунитета стоит очень остро, нужно обратиться за помощью к врачу-иммунологу.