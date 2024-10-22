«Бродящий по миру вирус». Почему мы безостановочно болеем и что такое «тридемия»

Вы, вероятно, отмечали, что сейчас люди часто не успевают выздороветь до конца — как тут же заражаются снова. Осень превращается в карусель инфекций: горло, насморк, кашель, больничный, лекарства, выход на работу, метро, горло, насморк, кашель…
Врачи утверждают: сейчас мы находимся в состоянии «тридемии». Что это такое и как себя защитить — MSK1.RU разбирается вместе с иммунологами и инфекционистами.
Какие вирусы сейчас угрожают россиянам?
Термин «тридемия» совсем новый. Он произошел от слова «эпидемия» и «три»: из названия понятно, что так можно описать ситуацию, когда «в циркуляции находится одновременно и коронавирусная инфекция, и вирусы ОРВИ, и грипп», отметил в разговоре с MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.
Сегодняшняя ситуация усугубляется еще и разными штаммами COVID-19. Вирус быстро мутирует, а иммунитет, выработанный к одному штамму, не защищает от другого.
Сейчас до трех вариантов «омикрона» циркулируют, и между ними нет перекрестного иммунитета. Человек, переболевший одним вариантом омикрона, может заболеть сразу другим.
Эпидемия коронавируса принесла миру не только бродящий по миру вирус — из-за того, что некоторое время назад «масштабно применялись антибиотики», развились штаммы респираторных бактериальных инфекций, нечувствительных к антибиотикам.
— Также мы сейчас сталкиваемся с тем, что возникают ОРЗ — острые респираторные заболевания бактериального характера. Они более затяжные, с достаточно выраженной симптоматикой: боль в горле, гнойные пробки, гайморит, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.
По мнению профессора и врача-инфекциониста Елены Мескиной, повторно заболеть другой разновидностью одного и того же вируса достаточно легко, особенно, если организм ослаблен.
— В этом явлении ничего редкого нет, бывает череда респираторных инфекций, но всегда здесь играет роль множество факторов: физическое перенапряжение, эмоциональная нагрузка, контакт с заболевшим, большая концентрация вируса в помещении, какое-то фоновое забывание, например, гастрит, расстройство кишечника, — уточнила врач-инфекционист Елена Мескина.
Здоровые взрослые люди не должны болеть каждые две недели.
Вакцинация больше не помогает?
Самую распространенную вакцину, «Спутник Лайт», не так давно «обновили» на омикрон, однако этого недостаточно, рассказал MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.
— Невозможно успевать обновлять вакцину на все актуальные штаммы. Потому что вирус настолько быстро мутирует, что невозможно чисто технически с точки зрения производства вакцины за ними [штаммами] угнаться, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.
Однако не всё так безнадежно: в России есть еще две вакцины, которые можно считать более перспективными в этом отношении: они создают более продолжительную защиту за счет работы с консервативными элементами вируса — белком.
Первая альтернатива «Спутнику» — «КовиВак». Это вакцина, которая содержит, кроме С-протеина, еще другие протеины, которые находятся внутри вируса. Еще одна российская вакцина, которая может помочь в долгосрочной перспективе — это «Конвасэл», поделился врач Владимир Болибок.
— Она [вакцина «Конвасэл»] основана на так называемом внутреннем протеине, N-протеин, нуклеокапсидном. Это белок, на который, как на шпульку — нитка, наматывается РНК вируса. Этот белок очень консервативен, он практически не мутирует, и во всех вариантах вируса этот белок одинаковый, — пояснил врач-иммунолог.
Эта вакцина создает достаточно долгосрочный иммунитет и защищает по крайней мере от тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Я болею каждые две недели. Что делать?
Как объясняет врач Елена Мескина, важным шагом для предотвращения рецидивирующих инфекций является поддержка общего состояния здоровья и тщательная диагностика.
— Если человек болеет каждые две недели, это повод обратиться к врачу и обследоваться на предмет скрытых заболеваний, — предупредила врач. Часто именно хронические заболевания, такие как диабет или расстройства пищеварительной системы, могут оставаться незамеченными, но оказывать серьезное влияние на иммунитет.
И не стоит самостоятельно «прописывать» себе иммуномодуляторы — этим, напоминает Елена Мескина, должен заниматься врач, который перед назначением препаратов проведет должное обследование.
Я в целом здоров, но частенько заболевает горло. Как не разболеться?
Врачи сходятся во мнении, что укрепление иммунной системы — это комплексный процесс, требующий не только медикаментозной поддержки, но и изменения образа жизни.
— Физическая активность, правильное питание, полноценный сон и контроль стресса — всё это влияет на иммунитет, — объяснила в разговоре с MSK1.RU врач Елена Мескина.
Однако Владимир Болибок, врач-иммунолог, подчеркивает, что в контексте борьбы с коронавирусом укрепление иммунитета само по себе не гарантирует защиту от заражения.
Что касается коронавирусной инфекции, то вы тут укрепляйте или не укрепляйте [иммунитет], вы все равно будете ее, инфекцию, цеплять, потому что контагиозность, то есть способность вируса заражать, просто колоссальная.
Единственная надежная защита от тяжелого течения болезни — это вакцинация, подчеркнул врач. Однако поддержка организма всё же важна: прием поливитаминов и других общеукрепляющих препаратов в «сезон простуд» тоже может облегчить течение болезни.
Болибок также напомнил о необходимости соблюдать простые меры профилактики, знакомые нам всем со времен пандемии: ношение масок, проветривание помещений и использование обеззараживающих ламп.
— Когда был жесткий локдаун, все носили маски и сидели по домам, у нас вообще исчезли грипп и ОРВИ как таковые. Они вообще не распространялись. Социальное дистанцирование играет большую роль. Чем более «кучный» у вас коллектив, тем быстрее мутирует инфекция и тем более тяжелую форму она принимает. Носите хотя бы маску, так вы будете защищены от ОРВИ, — предупредил врач.
Елена Мескина, врач-инфекционист, поддержала рекомендацию коллеги принимать витамины, и добавила, что из препаратов, которые можно выбрать самостоятельно, она может посоветовать также пробиотики. Однако если вопрос иммунитета стоит очень остро, нужно обратиться за помощью к врачу-иммунологу.
Ранее мы рассказывали, почему мы болеем в пору дождей и к чему готовиться в этом году.