Если на животе проступила сосудистая «медуза». Врач объясняет, куда бежать

«Рисунок» должен быть примерно таким Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Если случился сбой, организм подает яркий сигнал. На животе проступает «голова медузы». О чем сигнализирует этот необычный «знак», рассказывает Доктор Питер.

Похож на мифическое существо

— «Голова медузы» — это обозначение, которое дается расширенным венозным сосудам на животе. Они имеют извитую форму, выступают над поверхностью кожи и напоминают мифическое существо со змеями вместо волос, — рассказывает гастроэнтеролог Ольга Чернова.

Ольга Чернова — гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук

Эта особенность — один из симптомов портальной гипертензии — повышения давления в воротной вене, транспортирующей кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы в печень. Таким образом кровь застаивается и начинает искать обходные пути. Это приводит к разрастанию венозной сети.

Если вы заметили такое расширение вен передней брюшной стенки — «голову медузы» —обязательно надо обратиться к гастроэнтерологу.

Эта патология наблюдается при заболеваниях печени Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











О каких болезнях говорит «голова медузы»

— Эта патология чаще всего наблюдается при циррозе и других тяжелых заболеваниях печени, — продолжает Ольга Чернова. — При развитии цирроза печени здоровая ткань органа постепенно заменяется фиброзной. Из-за этого печень становится плотной, бугристой, отличается по размеру и больше не может выполнять свои функции. Причинами заболевания могут быть злоупотребление алкоголем, гепатит С и В, жировой гепатоз и застой желчи.

Хроническое воспаление печени — опасное заболевание, которое требует обязательного лечения. Поэтому при обнаружении расширенных вен на животе следует обратиться к врачу.

— Запущенный цирроз печени приводит к печеночной недостаточности и печеночной коме, — предупреждает врач. Помимо цирроза, «голова медузы» может указывать на:

алкогольный гепатит;

злокачественные новообразования в печени;

тромбоз воротной и нижней полой вен;

отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.

Сама не пройдет!

Специальной терапии, которая направлена на устранение этого симптома, не существует. Самому убрать «голову медузы» нельзя.

— Пациентам назначают лечение против гипертензии, чтобы не допустить развития кровотечений из расширенных вен. Для снижения давления в сосудах на животе используются как консервативные, так и хирургические методики, — объясняет Ольга Чернова. — Препараты, расширяющие сосуды портальной системы, используются в комплексе с вазоконстрикторами, которые сужают сосуды в селезенке. Это позволяет нормализовать давление в венах.

Если необходима операция, то пациенту проводится шунтирование, при этом создаются искусственные соединения между сосудами, снижающие давление в воротной вене.

— Важно устранить не только симптом, но и патологии, вызвавшие гипертензию. Самолечение может привести к непоправимым последствиям, поэтому при первых проявлениях расширения вен на животе необходимо обратиться за медицинской помощью, — резюмирует врач.

Бляшки на веках

Впрочем, к врачу стоит бежать и при других деформациях тела. Точный на сто процентов диагноз медики могут поставить, уже когда увидят пациента. По его внешнему виду еще до того, как получат результаты анализов.

Например, диагональная складка на мочке уха говорит о высоком риске болезней сердца и инфаркта, ее еще называют симптомом Фрэнка; желтоватые бляшки на веках свидетельствуют о том, что у человека зашкаливает холестерин и развился атеросклероз; выраженное потемнение в кожных складках задней поверхности шеи повествует о сахарном диабете; утолщенные пальцы и ногти как стекла часов — о заболеваниях легких и сердца.

О состоянии многое расскажут ногти, язык, высыпания на теле, цвет кожи и так далее.

Если отекают ноги, наведайтесь к врачу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Приглядитесь к своим ногам!

Ранее мы рассказывали о том, что стоит насторожиться, если отекают ноги. Неожиданно, но так может проявляться сердечная недостаточность.

— Если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции и усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет — это повод обратиться к кардиологу, — предупреждает Наталья Платонова.

Наталья Платонова — кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением кардиологии для лечения больных инфарктом миокарда клиники имени Петра Великого на базе СЗГМУ имени Мечникова

От работы сердца и сосудов зависит состояние всех органов и систем организма. По данным ВОЗ, основные причины смерти в мире — это болезни сердечно-сосудистой системы. Но многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди вовремя записались на прием к кардиологу.