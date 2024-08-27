Витамин D без кальция — деньги на ветер: как совмещать витамины, чтобы был толк — подробная табличка от врачей

Если пить витамины как попало, то это деньги на ветер Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Многие из нас пьют витамины. Одни делают это по рекомендациям своего лечащего врача, другие — с целью профилактики, чтобы не допустить дефицита. Но правильно ли вы принимаете их? А ведь от этого зависит, будет ли от них польза или нет. Более того, некоторые витамины и вовсе запрещено совмещать. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина вместе с врачами и нутрициологом разбиралась, как правильно пить витамины, чтобы траты на них не были напрасны.

Какие витамины нужно пить россиянам

До этого врач-эндокринолог Татьяна Коновалова рассказывала NGS24.RU, какие витамины нужны нам всем.



В первую очередь — витамин D. Он способствует всасыванию кальция, фосфора и в результате укрепляет кости и помогает работе, что особенно важно для детей во время роста. Недостаток этого витамина влечет упадок сил и ослабление иммунитета, предрасположенность к простудам, болезням зубов и костей и даже развитию онкологических заболеваний. Чтобы выяснить, какой у вас уровень витамина D в крови, нужно сдать соответствующий анализ — такой делают многие лаборатории. Если он ниже нормы в 50–80 нг/мл, то нужно идти к врачу.



Во вторую — витамины группы B. Они играют важную роль в клеточном обмене, необходимы для нормальной работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем организма. Если их не хватает, то идет поражение нервных окончаний, возможны парестезия, анемия и многое другое. Если брать ту же анемию, то ее основные симптомы — это выраженная слабость, бледно-желтая кожа, особенно у пожилых людей, а еще человек практически не может двигаться.

В первую очередь йод нужно принимать детям и беременным женщинам Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Еще один важный микроэлемент — йод. Ни для никого не секрет, что в регионах России дефицит йода — об этом постоянно говорят сами медики. По словам врача-эндокринолога, россияне должны употреблять 120–150 микрограммов этого витамина вместе с пищей и водой — это суточная норма. Однако, продолжает Татьяна Коновалова, этого не происходит, из-за чего у людей начинаются серьезные проблемы со здоровьем, а именно с щитовидной железой. Детям, подросткам и особенно беременным нужно ежедневно употреблять препараты йода в виде калия йодида. Его суточная доза для беременных — 250 микрограммов. Обычным людям до 40 лет — это 150 микрограммов. Подросткам — 60–90 микрограммов.



Но польза этих и других витаминов во многом зависит от правильности их употребления.

Как правильно пить витамины

Попросили врача-диетолога Марию Швабауэр подробно рассказать, как пить витамины, чтобы от них был толк.



По словам диетолога, водорастворимые витамины нужно пить перед едой, жирорастворимые — во время еды, а минералы — разделить по разным приемам пищи. Мария Швабауэр говорит, что витаминно-минеральные комплексы «не всегда хороши», потому что не все минералы совместимы друг с другом.



Витамины разделяют на две категории:

жирорастворимые витамины — A, D, E и K. Они накапливаются в печени, жировой ткани, мышцах и легче усваиваются, если идут вместе с пищевыми жирами;

водорастворимые — витамин С, все витамины группы В и фолиевая кислота. Их важно употреблять регулярно, так как они не сохраняются в организме и быстро выводятся.

— Витамин D — утром во время еды, хорошо усваивается с жирной пищей. Витамины группы В — утром до еды, потому что они тонизируют. Йод обычно принимают в первой половине дня, лучше утром — неважно, натощак или с едой, — объяснила прием важных витаминов Мария Швабауэр.

Витамин D, витамины группы B и йод лучше принимать по утрам — тогда от них будет толк Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Конечно, список витаминов на этом не заканчивается. Некоторые пьют omega-3, а также хром, калий и магний.



— Омегу лучше во время или после еды. Если выпить натощак, может быть потом отрыжка — больше из этих побуждений, — пояснила врач. — Хром — за полчаса до еды, потому что влияет на обмен инсулина. Обычно назначают два-три раза в день. Калий редко назначают, но обычно вместе с магнием. Магний лучше всего пить вечером перед сном, чтобы хорошо спалось.

По мнению Марии Швабауэр, самые сложные по взаимодействию из списка витаминов — кальций, железо и цинк. Она советует принимать их в разное время:



кальций — утром с витамином D;

цинк — во время перекуса;

железо — в обед, лучше натощак, но если чувствительное пищеварение, то можно после еды. Запивать водой, но не чаем, кофе или соками. Не совмещать с молочными продуктами.

Но прежде чем начать пить что-то, нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

Сдаем анализы и вводим постепенно

Нутрициолог Ирина Бывшева говорит, что прежде чем начать пить тот или иной витамин, важно определить дозировку. Для этого нужно обратиться к врачу и сдать назначенные им анализы.



— Самостоятельно без анализов можно применять профилактические дозировки в течении одного месяца, если производителем не указана иная, — пояснила нутрициолог. — При обнаружении дефицита по результатам анализов — восполняющая, она же лечебная, дозировка рекомендуется нутрициологом или врачом на один-два месяца. Далее — контроль анализов. И по результатам либо переходить на профилактическую дозу, то есть поддерживающую, либо оставаться на восполняющей еще на один месяц с последующим контролем.

Чтобы понять, что не хватает в организме, нужно сдать анализы Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Как отмечает Ирина Бывшева, нутрицевтики (биологически активные добавки (БАД), которые применяются для направленного изменения пищи. — Прим. ред.) нужно вводить поэтапно и по одному. По ее словам, можно начинать с половины дозы и отслеживать реакцию организма.



— Например, кофе и чай содержат танины и ухудшают всасывание магния, железа. Соки и морсы, особенно грейпфрутовый, угнетают ферментативную активность печени и замедляют выведение веществ, — объяснила нутрициолог. — Главные враги витаминов — алкоголь и курение, в том числе пассивное. Алкоголь особенно активно разрушает витамины группы В и С. Кофеин мешает усвоению витамина С и группы В. Старайтесь пить кофеиносодержащие напитки через один-два часа после еды.

Некоторые витамины нужно пить строго утром, а другие — строго вечером Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Кроме этого, продолжает Ирина Бывшева, важно соблюдать время и кратность приема витаминов.



— Для достижения результата важно правильно соблюдать временной интервал, чтобы концентрация вещества поддерживалась в крови все 24 часа. Ведь органы человека, например печень и почки, работают круглосуточно и постоянно перерабатывают и выводят препарат, нутрицевтик, из организма, — уточняет она. — При применении профилактических современных комплексов нет необходимости разводить витамины на разное время приема. При восполнении витаминов и минералов с использованием больших дозировок в виде БАД необходимо учитывать их совместимость, так как это может отражаться на усвоении и метаболизме других биологически активных веществ.

В таблице — информация о витаминах, которые можно и нельзя пить друг с другом Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Ирина Бывшева также составила список состояний, которые нужно учитывать, — при них прием БАД возможен только после консультации с врачом. Это:



прием антикоагулянтов (препаратов, которые уменьшают свертываемость крови, снижают риск образования опасных сгустков крови в кровеносных сосудах и сердце или растворяют существующие сгустки крови. — Прим. ред.);



онкология (даже в ремиссии);

алкоголизм или злоупотребление алкоголем;

курение;

остеопороз;

гиперкальциемия или склонность к ней;

болезни печени;

болезни почек.

— Самолечением заниматься нельзя. Потому что в той же аптеке фармацевт даст вам симптоматическое лечение, которое подействует на следствие заболевания, но никак не на его причину. Не во всех болезнях нужны витамины. В некоторых прием витаминов может быть опасным, — добавила врач-эндокринолог Татьяна Коновалова.

Стоит ли пить пачками?

По мнению врачей, между простыми биологическими добавками и фармакологическими препаратами есть существенные различия.

