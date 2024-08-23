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Здоровье Модель Playboy похвасталась грудью, которую она увеличила в Новосибирске — смотрим на пышные формы

Модель Playboy похвасталась грудью, которую она увеличила в Новосибирске — смотрим на пышные формы

Девушка родом из нашего города

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5 комментариев

Операцию в родном городе она решила сделать по нескольким причинам

Модель Playboy Виктория Кузнецова похвасталась новой грудью, которую она сделала в Новосибирске. Об этом девушка сообщила в личных соцсетях.

Как отметила модель, операцию по увеличению груди она решила сделать в Новосибирске по нескольким причинам. Во-первых, это ее родной город. Во-вторых, цены здесь значительно ниже, чем Москве, при этом качество и профессионализм врачей не уступают столичным. Ну и в-третьих, за отзывами клиники, где прошла операция, девушка следила давно и осталась довольна комментариями пациенток.

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
5
Картавый
23 августа 2024, 00:43
Зачем шаман себе грудь вставил? Ужас ужасный 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
mr.Mister.
23 августа 2024, 00:45
Не могу понять кто это?? Какой пол то?
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