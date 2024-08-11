«У подавляющего большинства опухоли обнаруживают после летнего отдыха». Известный нейрохирург — о мозге

Нейрохирург Юрий Шулев Источник: Dr-shulev.ru











Ключевую роль в нашем благополучии играет, понятное дело, мозг, как центральный орган нервной системы. Но есть привычки, которые его убивают. Какие же? И так ли важно нашему «главе» здоровое тело? На эти и другие вопросы «Доктору Питеру» отвечает известный российский нейрохирург Юрий Шулев.

Наш эксперт начинал как хирург небольшого госпиталя в городе Бийске, потом — служба в Германии, затем — учеба на кафедре нейрохирургии Военно-медицинской академии — ее профессор Шулев считает альма-матер.

— Я очень благодарен учителям: Борису Александровичу Самотокину и Виталию Александровичу Хилько. Эти известные советские ученые сыграли огромную роль в моей жизни, — рассказывает Юрий Шулев.

Важная страница в биографии Юрия Алексеевича — работа с ранеными. Он помогал им во время Афганской войны в военном госпитале Кабула и в Чечне. И задумался, как взрывная волна влияет на мозг, что именно означает термин «контуженый». Эти размышления и помощь более чем тысяче раненым в Афганистане, вылились сначала в кандидатскую, а потом и в докторскую диссертацию. Исследования положили начало современным представлениям о повреждениях черепа и головного мозга при взрывах.

Крутой поворот в судьбе доктора Шулева произошел в начале 90-х. Тогда еще Ленинград получил кредит около 100 миллионов долларов на развитие медицины, благодаря чему в городе создали одну из самых современных больниц в Европе — Городскую многопрофильную больницу № 2. Много лет Юрий Алексеевич работал там заведующим отделением нейрохирургии.



— Замечательный человек Юрий Алексеевич Шулев. Как иначе я могу охарактеризовать этого человека, если я сейчас сижу, разговариваю и помню все, что было вчера и что — 40–50 лет назад?! — писал народный артист РФ Евгений Татарский, которого в 2002 году Шулев оперировал после разрыва аневризмы головного мозга.



При общении с Юрием Алексеевичем поражаешься, как человеческий мозг способен вместить столько информации. Его памяти позавидуют и молодые.

— Есть период жизни, в котором мы живем на ресурсах, и до определенного возраста, конечно, о здоровье можно не задумываться. Но после 30 лет, и особенно после 40, эти ресурсы заканчиваются. С возрастом вероятность и прямого, и опосредованного поражения нейронов нарастает. Однако многие факторы помогают замедлить этот процесс, — отмечает нейрохирург.



Далее — от первого лица.

Питайтесь разумно

Мы — то, что мы едим Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Разумное рациональное питание — один из главных факторов здорового мозга. Мы — то, что мы едим. Главное, не уходить в крайность. Ешьте то, что полезно. Но не надо сидеть на диетах, к примеру, на так называемой кетодиете. Это уже опасно.



Найдите хорошего врача-наставника

К выбору врача отнеситесь серьезно Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Вы же не пойдете стричься в первую попавшуюся парикмахерскую? Скорее всего, у вас уже есть свой мастер. Машину тоже, наверное, обслуживаете в проверенном автосервисе. Поэтому и к выбору врача отнеситесь серьезно.



Понятно, что по ОМС не найти врача, который будет на связи 24 часа в сутки. Это совсем другая нагрузка, и это должно оплачиваться. Поэтому, если есть возможность, нужно найти хорошего врача, который будет знать вашу историю болезни. Такой врач-наставник, контролирующий ваше здоровье.

Многих тяжелых болезней, в том числе последствий инсульта, можно избежать, если их профилактировать. Поддерживайте связь с какой-то умной медицинской системой. Это чрезвычайно важно, чтобы иметь возможность с кем-то посоветоваться, получить нужные рекомендации и в случае неблагополучия заранее знать, куда следует обратиться.

Постоянно нагружайте мозг

У людей, которые много читают, решают задачи, учат иностранные языки, мозг сохраняется лучше Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Функционирует только то, что функционирует. Знающие люди, когда покупают лодку, смотрят, сколько часов работал двигатель. Они не купят лодку с двигателем, который мало работал, — значит, эта лодка не ходила в море, а стояла в гавани.



Так и с мозгом. Он должен постоянно работать. Конечно, у людей, которые много читают, решают задачи, учат иностранные языки, мозг сохраняется лучше.



Не нужно бояться, что вы перегрузите мозг информацией. Это невозможно!



Сдерживайте негативные эмоции

По мнению врача, наши прародители видели агрессивное животное, и организм, получив через зрительный анализатор информацию, выделял кортизол, норадреналин Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Не надо друг другу хамить, не надо друг друга ненавидеть. Вы можете не разделять точку зрения другого человека, но поставьте себе внутренние тормоза. Это важный фактор профилактики здорового мозга.



У нас очень мощная связь через зрительный анализатор с вегетативной нервной системой. Наши прародители видели агрессивное животное, и организм, получив через зрительный анализатор информацию, выделял кортизол, норадреналин. Так возникает стресс — выброс гормонов, который должен реализоваться в мышечной нагрузке.



В это время повышается давление, увеличивается частота сердцебиений, чтобы мышцы активнее снабжались кровью. И когда мышцы начинают работать, стресс разрешается.

Но современный человек не может каждую агрессивную информацию реализовывать мышечным действием. В результате стресс возник, а мышцы не функционируют. И кровь начинает распирать сосуды. А сосуд — это трубка, которая выстлана однослойным плоским эпителием. Растянулся сосуд — эпителий порвался. Как только в эпителии появляется дырка, образуется тромб или бляшка. Поэтому стресс для современного человека — это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.



Окружайте себя приятными людьми

Посмеешься с подружками — и стрессы ушли Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Хорошая психологическая среда, прежде всего интеллектуальная, дружелюбная, она важна. Сегодня где ни идешь, слышишь мат. Не знаю, может, просто я в таких местах бываю. Но вот гуляю по Невскому, вижу: симпатичные девчонки — и матом разговаривают. И что вы хотите от этого мозга?



Тренируйте сердце

Человек должен много двигаться Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Физическая активность — это основа здорового мозга. Человек должен много двигаться. Десять тысяч шагов в день — это минимум, причем их нужно пройти зараз. Сейчас у многих есть умные часы. И вот человек смотрит в них, радуется, что за день прошел 10 тысяч шагов. Но это неправильно.



Должны быть длительные, ритмически повторяющиеся движения. Мое мнение: если человек старше 50 лет проходит меньше 10 километров за день, он сам себя убивает. А желательно проходить 10 миль — это 16 километров.



Мозг не может рассматриваться в качестве изолированного объекта. Он функционирует благодаря системе кровообращения. Мозг должен получать 55 мл крови на 100 г мозгового вещества в минуту. 30 мл — уже плохо, память хуже работает. А если 20 мл, то мозг в состоянии ишемической полутени: он не мертвый, но уже не работает. Когда поступает еще меньше крови, наступает некроз.



Наше тело почти на 80% состоит из мышцы. Сердце — тоже мышечный орган. Сосуды, которые в организме как дороги для доставки крови, также имеют мышечную стенку: они сжимаются и разжимаются. Поэтому сердце, сосуды должны быть крепкими, их, как мышцы, нужно тренировать. Они должны хорошо работать, чтобы мозг нормально кровоснабжался.

Но это еще не всё. Вот загнали кровь в мозг, а дальше она должна как-то прийти назад в сердце. И это происходит за счет периферических мышц, которые окружают вены. Мышцы — это как маленькое сердце для каждого сегмента тела. Они сокращаются, сжимают вены, и благодаря этому кровь поступает обратно в сердце.



Поэтому, даже если нет возможности много ходить, гулять, просто делайте перекаты с пятки на носок — это задействует огромное количество мышц, благодаря которым венозная кровь возвращается в сердце.



Сегодня огромное количество совсем не старых мужчин и женщин, у которых такие пастозные (отекшие. — Прим. ред.) ноги. Они начинают себе придумывать всякие болезни, пьют мочегонные. А на самом деле люди просто мало двигаются, из-за чего застаивается венозная кровь. Двигательная активность, работа мышц обеспечивают циркуляцию крови, а значит, здоровье мозга.



Кроме того, физическая активность — это здоровье опорно-двигательного аппарата. Все-таки головной мозг насажен на какую-то палку.



Сегодня все лечат позвоночник, лечат от остеохондроза. Но такой болезни нет. В 99% случаев это так называемое функциональное состояние. Человек ничем не болен. Но у него гиподинамия, он мало двигается, у него слабенькое сердце, не работают суставы, из-за чего и возникают всякие болевые феномены.



Сделайте МРТ мозга хотя бы раз в жизни

Причины инсультов у молодых людей — это, как правило, аномалии сосудов головного мозга — врожденное состояние. К счастью, сегодня есть много способов диагностики. Компьютерная томография, ангиография дают возможность выявить эти аномалии до разрыва сосудов.



Огромное преимущество нашей медицины в том, что эта диагностика доступна по цене. В Германии, Израиле, в Америке МРТ стоит около 1,5–2 тысяч долларов.



Если человеку предстоит дальний перелет, часто это туристические поездки с резкой сменой климата, в таком случае нелишним будет сделать профилактическую КТ или МРТ — исследование головного мозга. Особенно если возраст после 30 лет, есть постоянные головные боли.

В общем, лишней такая диагностика не будет. Магнитно-резонансная томография, кроме того, это и ранняя диагностика опухолей головного мозга, пока они не проявляют себя никакими симптомами.



Защищайтесь от солнца

У подавляющего большинства опухоли обнаруживают после летнего отдыха, особенно глиомы (наиболее распространенная опухоль мозга. — Прим. ред.) Это связано с чрезмерной инсоляцией.

Ультрафиолетовое излучение — мощный мутаген, который не только вызывает рак кожи, но и является фактором риска развития опухолей.



Больше работайте руками

Если есть свободное время, учитесь игре на музыкальных инструментах, занимайтесь рукоделием, пилите, стройте, чините машину.



Приведу пример. В Америке в резидентуру по нейрохирургии приходится 90 человек на место. И один из критериев, по которому выбирают, — владение каким-то музыкальным инструментом. Это совершенствует мелкую моторику рук, развивает координацию движений, что важно в работе хирургов. Но для здоровья мозга такие увлечения тоже чрезвычайно полезны.



Пейте жареный зеленый чай

Например, такой Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ранее мы рассказывали о том, как полезен для мозга зеленый чай. Обычный и жареный.

Ученые собрали 20 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Женщин включать в эксперимент не стали, чтобы не пришлось учитывать влияние менструального цикла.

Накануне исследования мужчины обязались как следует выспаться и не употреблять алкоголь. Кофеин и тяжелые физические нагрузки также были запрещены.

Далее участникам давали напиток: сначала просто горячую воду, потом зеленый чай и жареный зеленый чай. А затем предлагали выполнить арифметические задания. Всего таких тестов было четыре, и перед каждой задачей нужно было выпить напиток.



Эксперимент длился два дня. Во время заданий ученые с помощью подключенных датчиков непрерывно отслеживали сигналы мозга, сердечный ритм, давление, дыхание и другие физиологические реакции.

— Наше исследование показало, что употребление чая улучшает производительность, повышая скорость правильных ответов на задачи по ментальной арифметике, — пришли к выводу ученые.