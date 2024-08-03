Метеозависимым не позавидуешь: расписание магнитных бурь в августе 2024 года

Надеемся, вы запаслись средствами от головной боли Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Летние месяцы оказались «урожайными» на солнечные возмущения. После богатого магнитными бурями июля следует не менее «щедрый» август — в самом конце прошлого месяца на Солнце начался новый пик активности. Поэтому, метеозависимые, готовьтесь: в новом месяце магнитных бурь не избежать. А чтобы встретить их во всеоружии, подготовили для вас календарь — прогноз магнитных бурь на август 2024 года.



Что такое магнитная буря

Простыми словами, магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — это плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек. Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь сильной солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури.

Изучают эти явления в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики. Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. К счастью, в этом месяце 10-балльных магнитных бурь не будет.

Магнитные бури в августе 2024 года

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ближайшая вспышка солнечной активности возможна 12 августа. Ее мощность составит 4 балла, а произойдет она рано утром и к вечеру ослабнет до 3 баллов. Повторение таких вспышек возможно 14 и 16 августа.

Дальше метеозависимых может ждать вспышка мощностью 5 баллов, которая продлится 2 дня — 17 и 18 августа.

На несколько дней солнечная активность даст передышку, а 21 и 22 августа ждем новую вспышку на Солнце. Она будет довольно сильной, 6 баллов.

Еще одна магнитная буря возможна 25 августа. Она будет слабой, специалисты классифицируют ее как G1. Такое магнитное возмущение может незначительно повлиять на работу электросетей, спутников, маршруты миграции птиц или вызвать полярное сияние.

Сохраните себе этот календарь, чтобы всегда быть начеку Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Специалисты предупреждают, что делать долгосрочный прогноз солнечной активности достаточно сложно. Все данные носят предварительный характер, так как расчеты основаны на вращении Солнца. Этот период составляет 27 дней. Если астрономы видят активность на Солнце, то предполагают, через какой отрезок времени она должна повлиять на Землю.



Как помочь себе при магнитной буре

Контролировать вспышки на Солнце нам не под силу, а вот облегчить себе дни, когда случаются магнитные бури, мы можем. Поэтому в те дни, когда ученые ожидают повышенную солнечную активность, будьте внимательны к самочувствию и следите за кровяным давлением.

Есть пять категорий людей, кто может ощутить на себе солнечную активность Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Гипертоникам стоит опасаться повышения, а гипотоникам — понижения давления во время магнитной бури. Поэтому, гипертоники, ограничьте потребление соли до минимума или вообще пока исключите ее из рациона. Соль задерживает жидкость в организме, что ведет к ухудшению состояния и росту цифр на тонометре. При этом нужно пить как можно больше воды.



Гипотоникам во время магнитных бурь хорошо принимать настойку лимонника или элеутерококка, если у вас нет для этого противопоказаний.

Держите наготове лекарства, которые облегчат симптомы и снимут головную боль. Если же стало плохо, немедленно обращайтесь к врачу — увы, само не пройдет.

Можно ли гулять во время магнитной бури