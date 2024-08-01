Никакого шоколада и бургеров! Врачи назвали пять продуктов, которые быстро помогают при изжоге

Изжога может проявляться не только болью в животе, но и в груди Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Жжение в области живота и груди хотя бы раз возникало у любого городского жителя. Еда на бегу, фастфуд, кофе — и вот уже изжога не дает спокойно жить. Мы узнали у врачей, какие продукты провоцируют это состояние и что можно съесть, чтобы желудок успокоился.

Что такое изжога и почему она возникает

За последние 5–10 лет частота возникновения изжоги действительно возросла, сообщила Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест». Это связано с изменением образа жизни: люди стали есть больше полуфабрикатов и фастфуда, что негативно влияет на состояние органов ЖКТ и способствует усилению симптомов изжоги.

— Изжога возникает, когда кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Выстилающая его слизистая оболочка более чувствительна и не рассчитана на контакт с кислотой желудочного сока, — объяснила врач. — Поэтому появляются характерные симптомы: жжение, боль. Если содержимое желудка поднимается выше, человек испытывает жжение в ротоглотке, а также неприятный горько-кислый вкус во рту.

Происходить такой выброс кислоты в пищевод может по разным причинам. Например, из-за переедания. Когда желудок наполнен, нижнему пищеводному сфинктеру сложнее удерживать пищу, и она может частично возвращаться в пищевод. Особенно часто это происходит, если после плотного обеда вы решили активно подвигаться или, наоборот, прилечь — в этом случае нагрузка на сфинктер увеличится еще сильнее.



— Употребление спиртных и кофеиносодержащих напитков, слишком жирной и острой пищи, курение также способствуют изжоге. Это объясняется тем, что такие продукты и напитки, а также табачный дым, раздражают слизистую оболочку желудка.



Изжога может начать мучить из-за лишнего веса или беременности. Усилить симптомы могут и лекарства, например нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), антидепрессанты.



Какие продукты провоцируют изжогу

Если начались проблемы с ЖКТ, то от сладенького придется отказаться Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Изжогу могут вызывать самые разные продукты. Жирные и жареные блюда хуже усваиваются и замедляют опорожнение желудка, поэтому давление на сфинктер повышается.

— Шоколад и кофе содержат метилксантины — химические соединения, которые расслабляют сфинктер, способствуя возникновению изжоги. Цитрусовые и томаты обладают высокой кислотностью. Они раздражают слизистую оболочку желудка и пищевода, усиливая симптомы изжоги. Острая пища, включая жгучий перец, лук и чеснок, а также газированные напитки, раздражают слизистую оболочку ЖКТ, усиливая неприятные явления, — перечислила Екатерина Кашух.



Любой фастфуд также негативно влияет на ЖКТ и легко может вызвать изжогу, особенно если есть бургеры с картошечкой фри слишком часто.

Что делать при изжоге

Изжога — не самостоятельное заболевание, а симптом, который может говорить о самых разных заболеваниях. Среди них гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ.

— При этой патологии изжога часто сочетается с осиплостью голоса, длительным сухим кашлем. Это одна из самых частых причин изжоги, — подчеркнула Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье». — Также изжога может возникать при расширении пищевода — ахалазии, грыже пищеводного отверстия диафрагмы. Или язвенных и эрозивных заболеваниях: язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки.

В любом случае нужно обязательно обратиться к врачу. Для экстренного устранения изжоги используются антациды — препараты, которые нейтрализуют желудочную кислоту и быстро снимают симптомы. Снять острое состояние можно не только препаратами, но и некоторыми продуктами, у которых высокий уровень pH, то есть низкая кислотность.

Перед приемом любых лекарств нужно проконсультироваться с врачом.



Среди них есть пять самых эффективных:

банан. Фрукт может помочь с высоким содержанием соляной кислоты, обладает обволакивающим эффектом;

дыня. Фрукт с высоким уровнем щелочи;

овсянка. Может предотвратить возвращение изжоги, так как обладает обволакивающим эффектом и содержит клетчатку;

сельдерей. Содержит флавоноиды и способен немного облегчить состояние даже при повреждениях желудка;

огурец. Нужно употреблять только свежий овощ.

Но часть популярных народных средств, которые широко применяются, могут только навредить. Дарья Утюмова предупреждает, что молоко, несмотря на то, что ненадолго нейтрализует соляную кислоту и обволакивает желудок, вызывает повторное образование желудочного сока. Это приводит к появлению изжоги вновь.

— Раствор соды также не будет эффективным. При попадании соды в желудок образуется углекислый газ, который растягивает орган и резко повышает в нем давление. Это и вызовет повторную изжогу, — подчеркнула Дарья Утюмова. — Отвар мяты, в свою очередь, может только навредить при изжоге. Мята расслабляет нижний пищеводный сфинктер, в результате чего соляная кислота устремляется в пищевод.

Какие анализы сдать при изжоге

Единичные случаи изжоги могут быть и у здоровых людей. Но частая изжога говорит о серьезных проблемах с ЖКТ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Если изжога возникает чаще двух раз в неделю — это повод обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Чаще всего врачи назначают обследования:

эзофагогастродуоденоскопию — исследование пищевода и желудка при помощи гибкой трубки с камерой на конце;

рентгенографическое исследование с контрастом;

pH-метрия пищевода — для измерения уровня кислоты;

манометрия пищевода — для оценки давления;

анализы крови — для выявления инфекции и воспалительного процесса.

Что делать, чтобы не было изжоги

В первую очередь придется менять режим питания и образ жизни. Ужинать придется не позже чем за три часа до сна и, конечно, не переедать.

— Пищу принимать лучше теплую, не очень горячую и не слишком холодную. Ограничить жирные, сладкие, маринованные, острые блюда, а также цитрусовые, лук, чеснок, кислые фрукты и шоколад. Рекомендуется исключить алкоголь, кофе, крепкий чай, кислые соки и морсы, — перечислила Дарья Утюмова.



Важно отказаться от курения и нормализовать массу тела, если есть избыточный вес. Чтобы не вызвать изжогу, не стоит носить слишком тесную одежду, тугие пояса, бандажи или корсеты, поднимать тяжести.



— При приеме пищи нужно не отвлекаться на просмотр видео или чтение книг, прислушиваться к своим ощущениям. Не ложитесь сразу после еды, не занимайтесь спортом или физическим трудом на полный желудок. Если изжога беспокоит ночью, рекомендуется слегка приподнять изголовье кровати, чтобы голова была выше грудной клетки, — советует Екатерина Кашух.

Что еще почитать о здоровье

Жара и сезон отпусков не способствуют здоровью кишечника, и многие люди могут впервые столкнуться с такой неприятной ситуацией, как запор.



Мы узнали у врачей, что такое «плохой» и «хороший» холестерин, как они взаимосвязаны и что делать, чтобы его понизить без приема лекарств.



Врачи объяснили, что делать при повышенном давлении и пульсе.

