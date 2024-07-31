«Уходила в другую комнату, сидела и кричала»: сибирячка заживо гнила после липосакции. Откровенно о неудачной пластике

Об операциях Евгении напоминают шрамы на теле Источник: Мария Ленц / NGS24.RU, личный архив Евгении Долгоруковой











Фигура мечты требует жертв. Пока одни потеют в спортзале и следят за рационом, другие выбирают лечь под нож. Но думать, что пластическая операция — простой путь, не стоит. Во-первых, это дорого, во-вторых, восстанавливаться болезненно и неприятно. Красноярке Евгении Долгоруковой пришлось еще сложнее, у нее появился некроз после нескольких операций, которые ей делали за один раз. Она буквально гнила заживо. Наша коллега из NGS24.RU Полина Бородкина поговорила с Евгенией и узнала, что же пошло не по плану и чем может обернуться пластическая операция.

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«Я стеснялась носить обтягивающую одежду»

Евгения решила поделиться своим опытом с другими женщинами Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Евгения всегда хотела сделать пластическую операцию, а после рождения второго ребенка решилась на нее окончательно.



— Пропорциональность была у меня всегда. Грудь и бедра были одинаковыми в сантиметрах. Например, 92 и 92. Талия была широковатой, и бока всегда были — вот эти «ушки», — говорит девушка. — Я думаю, что на пластические операции идут те, кто все-таки комплексует. Или недоволен своей внешностью. Бока всегда парили, я стеснялась носить обтягивающую одежду.

Евгения пыталась привести себя в порядок самостоятельно, но, когда не увидела результата и столкнулась с нервным срывом, решила лечь под нож.

— Я нашла фитнес-центр, записалась на LPG-массаж, на танцы — тверк, латиноамериканские танцы, посещала тренировки по здоровой спине, я два месяца ходила просто по две-три тренировки в день, через день была на LPG, правильно питалась, ни сантиметр, ни килограмм никуда не ушел. При том, что я даже уже грудью не кормила, — вспоминает Евгения. — У меня случилась истерика, я сказала мужу, что иду к хирургу.

Источник: личный архив Евгении Долгоруковой

Евгения давно следила за одним пластическим хирургом в соцсетях — ей очень импонировали работы врача, поэтому она написала именно ему. Она не назвала имя доктора, потому что не имеет к нему претензий.

В 2022 году Евгения оказалась у него на операционном столе и сделала сразу несколько операций, за которые отдала 400 тысяч рублей.

— Я максималист по жизни и хотела всё и сразу: и грудь подтянуть, и бока убрать, и попу добавить. После родов выяснилось, что у меня диастаз, поэтому еще ушивали и его. То есть была абдоминопластика — это когда убирают кожный фартук, липосакция с живота, боков и липофилинг ягодиц, — перечисляет Евгения. — Липосакцию и липофилинг комплексно называются липоскульптурой. Это когда с одного места забирают, а в другое место добавляют.

Однако после этой операции жизнь Евгении превратилась в сущий ад с бесконечными перевязками и истериками.

«Поняла, что это уже не синяк»

Евгения получила не совсем то, что хотела: развился некроз, она начала буквально гнить заживо. Вместо красивой фигуры для нее на полгода открылся портал в ад — именно столько ушло времени на восстановление.

— Сначала он выглядит просто как темный синяк, потом начинает еще сильнее темнеть, и когда он стал черный, я поняла, что это уже не синяк. Швы были некрасивые, были нагноения, почернения. Я думаю, что мне не подошли нити, которыми меня зашивали. Как будто на них была аллергическая реакция, — считает Евгения. — Я сделала операцию в феврале, а полноценно помылась после нее только в июле, тогда как обычно после таких вмешательств это можно делать спустя две недели. А у меня были открытые раны, поэтому я мылась частично.

Вместе с перевязками Евгения боролась и с нервными срывами.



— Я включала детям и мужу музыку погромче, закрывала им двери, уходила в другую комнату, закрывалась и включала себе музыку погромче, сидела и кричала, — вспоминает наша собеседница. — Такие приступы были несколько раз, потому что очень сильно выматывало, очень сильно устаешь, эти постоянные перевязки, видишь в зеркале, что совсем не то, что ты хотел, и по фигуре не то.

Выглядели последствия пластической операции жутко Источник: личный архив Евгении Долгоруковой











Евгения предполагает, что во время операции врач повредил брюшную артерию. Еще она считает, что некроз мог развиться из-за того, что ей сильно перетянули компрессионное белье, из-за чего в места оперативных вмешательств не поступала кровь в том количестве, в котором должна была.



Но сложилась так, что Евгения познакомилась с другим красноярским пластическим хирургом. Он всё и исправил.



«Когда дошли до шва, началось кровотечение»

Врач не признал свою ошибку и сослался на индивидуальную особенность пациентки, но при этом был готов исправить то, что случилось, но Евгения оказалась в руках другого пластического хирурга, красноярского. Она познакомилась с ним на конкурсе «Ты уникальна», в котором была участницей, а он — спонсором. В итоге спецприз от него достался именно ей. Евгения отдала ему 250–350 тысяч рублей за новую грудь и еще 40 тысяч рублей за исправление шва.

— На первой операции поставили импланты и убрали бока, а еще поменяли форму сосков, потому что они были разные. На второй мы перешивали шов. Если раньше было ощущение, что он припаян к мышцам, очень сильно тянуло место, то сейчас перешили, всё поправили, жира подсадили туда, комфортнее стало, — радуется Евгения. — Когда дошли до шва, началось сильное кровотечение. Меня спасали и, можно сказать, откачивали. Я сутки не могла стоять. Я лежала в больнице вместо суток двое.



Евгения планирует избавиться от шрамов лазерной шлифовкой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Шрам после некроза перекрылся татуировкой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Тот самый шов, при перешивании которого началось кровотечение Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Несмотря на пережитое, Евгения не унывает и всё равно пытается любить свою новую фигуру. Часть шрамов она перекрыла татуировкой, остальную планирует убрать с помощью лазерной шлифовки.



— Конечно, мне хотелось бы, чтобы всё было по-другому, чтобы всё сразу получилось так, как надо. Но я не жалею. Я очень радуюсь своей фигуре, мне нравятся пропорции, мне нравится, что я могу надеть обтягивающую одежду, — отмечает Евгения.

Евгении очень нравится ее новая фигура Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











А тем, кто планирует обратиться к пластическим хирургам, Евгения советует искать врача по рекомендациям.



— Когда я смотрела его работы (речь о враче, который делал Евгении первую операцию. — Прим. ред.), они были такими, как мне надо. А когда пришла на операцию, у него в соцсетях работы все пропали тогда. Возможно, он выкладывал чьи-то работы, а потом удалил их. Но мне сказал, что просто решил вести соцсеть с нуля и по-другому — не так, как он делал это раньше, — рассказывает Евгения. — Искать нужно по рекомендациям, потому что все мы выкладываем в соцсети только то, что хорошо. Ни один врач не выложит то, что плохо зажило, что загноилось. У всех врачей были такие ситуации, но это не значит, что доктор плохой. Смотрите, чтобы вас устраивали его работы. Потому что я сейчас смотрю, например, на работы первого хирурга, который меня оперировал, — у него такое видение фигуры, вот с этими боками, от которых мы так хотим избавиться.

Как избежать некроза

Чтобы разобраться, почему всё пошло не по плану, мы обратились за комментарием к пластическому хирургу, аспиранту кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова, члену Международного общества эстетических пластических хирургов ISAPS Ольге Громовой.

— Некроз тканей — это нарушение кровоснабжения, нарушение поступления кислорода в определенный участок тела, органа или тканей, вследствие чего возникает отмирание клеток, некротические изменения — это один вариант. Второй вариант — это когда плохо обрабатываются послеоперационные швы и туда заносится инфекция, бактерии вызывают некроз и гниение. При пластических операциях некроз встречается не чаще, чем при любых других. Любая операция всегда несет за собой риск некроза. Никто не может дать 100-процентную гарантию, потому что есть группа пациентов, которая склонна к этому. Например, курильщики. Если мы оперируем лицо, то риск некроза — 2–3%, если мы берем площади больше, то, соответственно, риск некроза увеличивается, потому что объем в разы больше, — пояснила пластический хирург Ольга Громова



Ольга Громова назвала как минимум три основные причины, почему может возникнуть некроз после пластической операции. Особенно после абдоминопластики.

1. Пациент неправильно обрабатывает зону рубца.

— Как правило, пациенты какой-то период времени делают это дома самостоятельно, но какая-то часть обработок происходит в клинике — самые первые, за которые мы переживаем, — объясняет пластический хирург.

2. Если было сильно затянуто компрессионное белье, из-за чего был сдавлен кровеносный сосуд, который эту часть кровоснабжает, — уточнила врач.

3. Когда есть сильное натяжение тканей.

— В нынешней хирургии мы стараемся делать всё по векторам, и в соответствии с этим протоколом мы не натягиваем ткани. Ткани должны ложиться достаточно свободно, если сильное натяжение, то это тоже риск возникновения некроза, — отметила Ольга Громова.

Чтобы избежать некроза, нужно придерживаться трех простых правил, говорит пластический хирург: