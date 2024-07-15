НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

1 м/c,

с-в.

 745мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

ТЕМА ДНЯ

Розыгрыш крутых подарков от NGS.RU

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Здоровье истории «Учительница сказала всем, что я заразная»: как 19-летняя красавица живет без мочевого пузыря и костей в тазу

«Учительница сказала всем, что я заразная»: как 19-летняя красавица живет без мочевого пузыря и костей в тазу

Света пережила несколько операций и до 17 лет ходила в памперсах

759
1 комментарий
В косметичке Светы вместо косметики — медикаменты и катетеры

«Это че за мост у тебя вместо ног», «Ворота в метро», «Это что за рогатка», «Между ног собака пробежала», — это только малая часть комментариев от мужчин и даже женщин, которые пермячка Света Дан выложила у себя в посте. Света родилась без некоторых костей, ей удалили мочевой пузырь. Сейчас она постоянно ходит с катетером, а из-за особенностей строения таза ее ноги широко расставлены. Но красавица старается жить полной жизнью — рисует, получила водительские права. Наши коллеги из 59.RU пообщались со Светой, чтобы узнать ее историю.

Свете Дан живет в г. Оса Пермского края, ей 19 лет, учится в Пермском авиационном техникуме на программиста и пишет картины. Когда мама Светы Татьяна была ею беременна, на УЗИ не было видно каких-то отклонений, но при рождении оказалось, что у нее экстрофия мочевого пузыря. Органы, которые должны были быть внутри, оказались снаружи — мочевой пузырь и кишечник. Позже выяснилось и то, что у девочки не хватает костей в тазобедренном суставе. Новорожденную Свету матери не отдали — врачи попытались решить проблему девочки, зашив ее брюшную полость. Однако еще до выписки из роддома швы разошлись и девочку пришлось оперировать заново, а мать Светы не поставили в известность о том, как будет проходить операция. Так врачи удалили девочке мочевой пузырь.

Скриншот из видео Светы, в котором она объясняет, что именно из-за отсутствия части костей в тазу у нее такая фигура

«Ухаживать никто не будет и она умрет»

— Чтобы не бороться с этим всем, просто взяли и отрезали мне мочевой, — делится Света. — Возможно, мешался и выталкивал все обратно. Маме меня выдали, сказав: «ну, уже отрезали». Ей сказали, чтобы она отказалась от меня: «все равно она до двух лет ходить не будет. Если отказником станет, ухаживать никто не будет и она умрет». Но мама с папой все равно забрали меня и выходили. И развивалось у меня все нормально.

Наша героиня объясняет, что вместе с мочевым ей удалили и мочеточник, так что врачи сделали так, чтобы моча выходила через кишечник и анальное отверстие. До 17 лет Света ходила в памперсах — она не могла контролировать мочеиспускание, ко всему прочему это сопровождалось и неприятным запахом. Тем не менее она признается, что в какой-то мере считала это нормальным, просто потому что даже и не знала, как жить иначе. Света считает, что с таким диагнозом ее сразу после рождения должны были отправить на самолете в Москву, как она узнала позже, ей там действительно могли помочь. Ее бы и прооперировали, и могли бы немного нарастить кости. Сейчас, в 19 лет, это делать поздно — организм полностью сформировался.

— Мне сказали, что с вероятностью 98% я стала бы растением, потому что взрослый организм не примет нарощенные кости, — говорит Светлана. — И решили, что мне повезло, что не видно болезни, потому что девочки с такой болезнью обычно ходят с ноги на ногу, хромая. А у меня походка, как у здорового человека.

В детском саду у Светы не было проблем. Ее определили в группу со здоровыми детьми и никто из них не обращал внимание, что она в памперсе. Воспитатели знали о недуге ребенка и помогали ей, а родители приезжали днем проведать. А вот в школе начались трудности.

Дети решили, что заразная

Первый класс Света окончила в Осе, а потом вся семья переехала в Пермь — здесь девочка начала ходить в школу №44. Будущую классную руководительницу Светы предупредили о состоянии здоровья девочки и попросили, чтобы та объяснила детям в классе, что со Светой нужно быть осторожней — любое падение или сильный толчок грозит ей переломами. Учительница же представила девочку как инвалидку. Света вспоминает, что женщина тогда придумала ей какие-то другие диагнозы, сказав детям, чтобы ее лишний раз не трогали. Дети решили, что Света заразная, а учительница им ничего не объяснила.

Так выглядит уже установленный катетер

— Она там такое мне напридумывала: «у этой девочки больные почки, она сама очень больная, заразная», хотя всего этого, конечно, не было, — рассказывает Света. — И в итоге я ни с кем не общалась, пыталась заговорить, но у меня не получалось, потому что дети сами не хотели. Я их понимаю, это вина преподавателя, который меня так подставил.

Мальчишки-одноклассники дразнили Свету — говорили про ее ноги, называя их кривыми. Тогда Света начала носить юбки-карандаши. Девочки же называли одноклассницу анорексичкой из-за худобы. Тем не менее, подруги у нее все же появились — ими стали девочки, которые пришли в эту школу позже.

На выпускном из девятого класса Света спросила у одноклассников, почему те с ней не общались. Они объяснили, что к ней просто боялись подходить: кто-то не хотел навредить, а кто-то действительно думал, что чем-то заразится.

Эту картину Светлана написала для себя на Новый год

«Мне придется оставить свою мечту стать художницей»

Еще в предподростковом возрасте Света попала под присмотр московских врачей, однако какое-то время они не могли ей помочь — при осмотре не могли обнаружить матку и яичники из-за того, что расположенные неправильно кишки все закрывали. Поэтому пришлось ждать момента, когда пойдут первые месячные. После в одной московской больнице нашли, казалось бы, решение проблемы — из части кишечника сделать мочевой пузырь. Но и там возникли сложности: при подобной операции мочевой пузырь крепят к аппендиксу, а у Светы на тот момент его уже не было. Так что Свете сделали пупок (она родилась без него из-за того, что мочевой пузырь был наружу) и прикрепили к нему резервуар.

Света проходила так примерно полгода, но все это время моча выходила из пупка фонтаном. Тогда она училась в Художественном училище — ей пришлось отчислиться, потому что она уже не могла так ходить.

— Врач сказал, что мне придется оставить свою мечту стать художницей, — делится Света.

В итоге ей сделали еще одну операцию: проделали стому — отверстие в бедре, в которое через мышцу наполовину вставляется сорокасантиметровый катетер для откачивания мочи. Теперь каждые два часа Свете нужно менять катетер. Она пока привыкает к новым условиям жизни, ежедневно ездит врачу для переустановки катетера, но по возможности меняет его и сама — с обезболивающими.

На рентгеновском снимке видно, как глубоко в бедро входит катетер

«Я встаю, реву, а у меня огромное пятно на джинсах»

Сейчас Света учится в Пермском авиационном техникуме на программиста. Преподаватели там знают о ее здоровье, с ними даже есть договоренность, что если она пропускает пары, то это происходит по уважительной причине. Однако до этого случился неприятный инцидент: Света протекла и попросилась выйти с пары, а преподаватель ее не отпустила — была контрольная.

— Я в итоге встаю, реву, и вот тогда она видит, что у меня огромное пятно на джинсах и только в этот момент отпускает, — вспоминает наша героиня.

После этого случая подобного не повторялось. Сейчас к Свете относятся с пониманием и помогают с учебой, так как она, все же, очень много пропускает по состоянию здоровью.

Света не может заниматься спортом — слишком высок риск вывихов и переломов, а еще не может позволить себе прибавить в весе из-за стомы и хрупкости костей. Мама приучила ее к сбалансированной еде: утром каша на воде, на обед суп, а вечером что-нибудь поплотнее — плов с мясом, например. С годами это переросло в привычку и Света остается в своем рационе, не переедая. Она быстро устает даже при ходьбе и даже так ей нужно быть очень аккуратной, тем не менее никакой боли она не чувствует. С другой стороны, отмечает Света, ей повезло — репродуктивная система у нее в порядке, но рожать самой врачи ей строго запрещают.

— Это просто везение в этом плане, что по женской части, тьфу-тьфу, у меня все хорошо, — говорит Света. — Матку, конечно, все еще видно только при месячных. Но ребенок у меня, говорят врачи, не будет держаться, потому что костей нет, которые держали бы живот. В теории, ребенка я выносить могу, но мне сказали, что высок риск того, что или я умру, или ребенок.

Светлане советуют прибегнуть к суррогатному материнству или взять ребенка из детского дома, если она когда-нибудь захочет детей. В том случае, если Света все же забеременеет, ей на первом же месяце нужно будет лечь в больницу в Москве, чтобы быть под постоянным присмотром врачей.

Сейчас, в 19 лет, Света продолжает жить с родителями — в семье у них царит любовь и гармония. Она самостоятельно готовит, убирается и делает прочие мелочи по дому, но уход других людей ей все еще необходим. Мама помогает ей ставить уколы с препаратом через шприц «Жанет» с емкостью 150 миллилитров и большой толстой иглой.

— Система у меня в организме ночью работает плохо и почти каждую ночь я просыпаюсь в крови или моче, — делится Света. — И мама ради меня ночью встает, проверяет, не протекла ли я, убирает все. Мама у меня святая, делает все для меня. Я очень ей благодарна.

Порой бывает и такое, добавляет Светлана, что ей становится так плохо, что невозможно встать и самостоятельно поменять катетер, а родителей может не быть дома — они оба работают. В такие моменты ей помогает младшая сестра, которой сейчас 13 лет. Она, конечно, не устанавливает катетер Свете, но подает все необходимое и просто остается рядом, чтобы приглядеть за старшей сестрой.

Главное — продолжать рисовать

Главное увлечение Светы — живопись. Она рассказывает, что любила рисовать с детства, а потом окончила художественную школу с отличием. Ей всегда нравилось читать книги, а затем рисовать по их сюжетам. Позже она поступила в Пермское художественное училище, ее работы выделил его директор Георгий Сметанин — даже организовал Свете персональную выставку. Но окончить училище не удалось.

— Мне запретили рисовать, потому что заниматься этим профессионально — значит обрабатывать холсты, контактировать с красками, а открытое отверстие в теле может пропитаться химией даже через одежду, — объясняет героиня. — А еще в училище нужно носить тяжести — холсты, тубусы, мольберты, что мне тоже нельзя. Так что сейчас я рисую дома.

Рисунки с первой выставки девушки

На первом курсе худучилища Света готовилась к одной из операций, уже после первой сессии она должна была лечь в больницу. Но как-то в коридоре ее подловила преподавательница и стала отчитывать за то, что Света пропускает пары.

— Я предупреждала, что готовлюсь к операции, но ей было все равно, — вспоминает Света. — Мне никто не верит, потому что... Потому что я выгляжу не так, будто болею. А я сказать тоже не могу, потому что мне неловко, когда меня начинает кто-то ругать. Проблема, наверное, в том, что мою болезнь не видно, и слава Богу, но когда тебе плохо — никто не верит, что тебе плохо.

Заниматься живописью Света продолжила во многом благодаря Георгию Сметанину, который в какой-то момент проникся ее историей и отметил талант. На протяжении небольшого периода учебы он поддерживал Свету (хотя расположение директора не влияло на расположение преподавателей, отмечает собеседница, они продолжали относиться к ней с подозрением), а когда ей пришлось отчисляться, сказал, что даже если Света не будет учиться, пусть все равно продолжит рисовать.

Света, к слову, пишет картины не только для себя, но и на заказ. Цена зависит от задумки и объема работы.

«Все приятное в будущем»

Из-за того, что практически всю свою жизнь Света провела в больницах, первых подростковых отношений у нее не было. Но она говорит, что каждый раз, когда ей кто-то нравился и они начинали общаться, Света сразу рассказывала парням о своем состоянии, чтобы не было недомолвок, и даже показывала катетер.

Света уверена, что впереди ее ждет только хорошее

Света отмечает и то, что молодых людей ее недуг не отталкивает, хотя по началу они и испытывают страх. Она предполагает, что мальчиков все же обезоруживает ее внешность: «на лицо красивая, фигура тоже как бы симпатичная», — так говорит Света о себе. Сложно отрицать, что девушка по-настоящему красива, а ее болезнь — незаметна, особенно, если о ней не знать.

Недавно Света получила права. Когда были часы вождения, она заходила в торговый центр, меняла перед занятием катетер, а потом откатывала час на машине и возвращалась в ТЦ, чтобы снова поменять катетер. Сейчас Света ездит за рулем только вместе с папой, потому что еще приноравливается к быстрой смене катетера. Когда она чувствует боль и течь из стомы, останавливается, открывает дверь и выкачивает накопившуюся жидкость шприцом. Главное — не паниковать, отмечает собеседница.

Операции у Светы не заканчиваются — скоро она поедет в Москву переделывать систему с катетером, потому что та все еще работает неверно: порой у нее идет кровотечение и моча через живот, а сам катетер проходит с болью. Сейчас она живет в ожидании и находится на постоянной связи с врачами.

Ранее мы рассказывали о том, что пермячка на инвалидной коляске завоевала титул на конкурсе красоты.

ПО ТЕМЕ
Красавица Проблемы со здоровьем Художница Инвалид Редкая болезнь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Лакшери
15 июля 2024, 13:10
Какие тяжёлые испытания! Держись красотка и верь в себя🙏
Гость
15 июля 2024, 13:12
неважно - красавица-не-красавица, но такое отношение к ней некоторых людей это отношение Н Е Л Ю Д Е Й!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,52

Евгений,55

Солнышко,48

Я,49

Виктория,28

Виктория,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление