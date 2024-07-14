DAVA выкачал жир, Анна Заворотнюк стала похожа на маму, Instasamka не может остановиться: как меняются звезды с помощью пластики

Поклонники обычно быстро замечают, когда их кумиры меняются после пластических операций Источник: Instasamka / T.me, dava_m / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), София Стужук / T.me











Обмануть природу и естественное старение звездам зачастую помогают пластические хирурги. Обращаются за изменением внешности и те, кому нет 30 лет. Да и мужчины тоже — например, Филипп Киркоров и Стас Михайлов. Основатель сети медицинских клиник Марият Мухина рассказала MSK1.RU, какие процедуры делали себе селебрити.

«Instasamka хочет избавиться от имплантов»

24-летняя блогерша и певица Instasamka (настоящее имя Дарья Затеева), начала заниматься изменением своей внешности в 21 год. Она увеличивала себе губы, грудь, ягодицы, устанавливала виниры, делала ринопластику.



— Instasamka всё это вынесла, потому что было желание пробиться, — поделилась Мухина. — Она стала более эффектной и запоминающейся, и у нее действительно пошла карьера в гору после преображений.



Instasamka делает над самой невероятные вещи для того, чтобы хайпануть. Но для организма это очень большая нагрузка. Марият Мухина, доктор медицинских наук

Врач напомнила, что сначала Instasamka губы себе надувала, потом сдувала, а когда убрала филлер из носогубок, сообщила подписчикам, что из-за него не могла нормально дышать и до сих пор говорит в нос.



— А после того, как Дарья поставила в ягодицы импланты, спустя время стала думать над тем, как будет их вытаскивать, — уточнила Марият. — В общем, складывается впечатление, что болевой синдромом ее не покидает. И еще Instasamka делала себе височный лифтинг — поднимала брови, меняла разрез глаз и сейчас нос у нее стал более аккуратный, а раньше был картошкой.

Источник: Instasamka / T.me











«Выворот макаки» Анастасии Решетовой

28-летняя модель и блогер Анастасия Решетова увеличивала себе грудь, колола филлеры в губы, делала ринопластику, булхорн (подтяжку верхней губы) и инъекционную косметологию.



— Анастасии очень сильно укоротили верхнюю губу и неудачно перекроили нос — слишком урезали, видны ноздри. Это некрасиво, — отметила Марият Мухина. — И лицо у нее в целом стало каким-то отечным. Решетова с пластикой перебарщивает. На одном из последних фото она чем-то похожа на Викторию Боню, которой хирургические вмешательства тоже не пошли на пользу. Такой способ аугментации (увеличения губ филлером), я называю «выворот макаки».

Хоть Решетова и младше на 13 лет своей соперницы — певицы Алсу, выглядит она хуже. Через 10 лет Анастасия не будет такой же красивой. Марият Мухина, доктор медицинских наук

Источник: Анастасия Решетова / Т.me











«Из-за пластики Авестисян ходит в париках»

26-летняя блогерша, певица и предпринимательница Гоар Авестисян делала липосакцию живота, боков, рук и ног, уменьшала грудь и удаляла обвисший жир.



— Гоар удалось самой сбросить 90 килограммов, — рассказала врач. — Но, скорее всего, она похудела с помощью бариатрической операции. До этого мы наблюдали за ее бесконечными диетами, но результата не было, а потом вдруг такое волшебство. А после Гоар урезали оставшиеся лоскуты кожи. Остались рубцы толщиной пять сантиметров, которые нужно шлифовать.



По мнению косметолога, Авестисян также делали эндоскопический лифтинг. Он омолаживает лицо, и части тела должны становиться более гармоничными.



— Но у Гоар всё далеко не идеально и кожа также стала провисать на лице и подбородке. Вообще, за один раз с живота можно убирать килограмма два. Если больше — уже травматично.

Из-за того, что Гоар много сидела на диетах, ткани могут заживать плохо. И наверняка не хватает коллагена и кальция и пониженный гемоглобин. Марият Мухина, доктор медицинских наук

— То, что Гоар делала, сильно вредно для организма, и она опять может располнеть, — сказала доктор медицинских наук. — Плюс ко всему от таких вмешательств часто лезут волосы, и они не восстанавливаются. Поэтому Гоар ходит в париках и этого не скрывает. У нее их целая коллекция.

Источник: Гоар Аветисян / T.me











«Стужук потеряла самобытность»

29-летняя блогер София Стужук подтянула cебе веки, увеличила грудь, сделала ринопластику.



— Она творит над собой что-то бесконечно и постоянно говорит, что ничего не ест. Не бережет свой организм, будто живет последний день, — сказала Марият Мухина. — Даже не позавтракав, бежит уже в кресло к косметологу и ведет оттуда репортажи. Но ведь запрещено делать процедуры на голодный желудок, может упасть давление.



Врач считает, что это яркий пример психического расстройства — дисморфофобии, когда люди одержимы своим несовершенством или несуществующим недостатком своего тела или лица.

В итоге Стужук не добилась выдающегося результата. Наоборот, она стала среднестатистической гражданкой, абсолютно потеряла свою самобытность. Марият Мухина, доктор медицинских наук

Источник: София Стужук / T.me











«Если DAVA наберет вес, всё поплывет»

31-летний рэп-исполнитель и видеоблогер DAVA (настоящее имя Давид Манукян) обратился к пластическому хирургу, чтобы улучшить рельеф живота.



— DAVA сделал себе скульптурную липосакцию, когда выкачивают жир вплоть до мышц, формируя кубики фактически из тканей. Но если вдруг он будет набирать вес, это всё поплывет, зрелище будет ужасное, — предположила Марият Мухина. — Еще DAVA откачивал жир с подбородка. Это очень опасная хирургическая процедура, потому что там находятся слюнные железы.

Давид начал ценить свою фигуру, теперь занимается в тренажерном зале регулярно, старается поддерживать физическую форму, и у него пока всё держится. Марият Мухина, доктор медицинских наук

Источник: dava_m / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











«Анна Заворотнюк стала похожа на маму»

Хорошую оценку Марият Мухина поставила 28-летней модели и блогеру Анне Заворотнюк:



— Анна сделала безоперационную подтяжку лица, ринопластику, и разрез глаз у нее стал другой. Также она закачала себе губы филлерами. Но здесь, на мой взгляд, результат положительный. Дочь Анастасии Заворотнюк действительно похорошела и стала похожа на свою маму.



Источник: anna_zavorotnyuk, a_zavorotnyuk / instagram (деятельность запрещена в РФ)











Стоит ли обращаться к пластическим хирургам? Конечно! Чтобы быть красивым Можно, но только по медицинским показаниям Нет, нужно ценить естественную красоту

Ранее мы рассказывали, как певица Алиса Мон сбежала от мужа и сделала пластику и как после смерти пациента задержали двух хирургов клиники Тимура Хайдарова.



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