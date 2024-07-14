DAVA выкачал жир, Анна Заворотнюк стала похожа на маму, Instasamka не может остановиться: как меняются звезды с помощью пластики

Обмануть природу и естественное старение звездам зачастую помогают пластические хирурги. Обращаются за изменением внешности и те, кому нет 30 лет. Да и мужчины тоже — например, Филипп Киркоров и Стас Михайлов. Основатель сети медицинских клиник Марият Мухина рассказала MSK1.RU, какие процедуры делали себе селебрити.
«Instasamka хочет избавиться от имплантов»
24-летняя блогерша и певица Instasamka (настоящее имя Дарья Затеева), начала заниматься изменением своей внешности в 21 год. Она увеличивала себе губы, грудь, ягодицы, устанавливала виниры, делала ринопластику.
— Instasamka всё это вынесла, потому что было желание пробиться, — поделилась Мухина. — Она стала более эффектной и запоминающейся, и у нее действительно пошла карьера в гору после преображений.
Instasamka делает над самой невероятные вещи для того, чтобы хайпануть. Но для организма это очень большая нагрузка.
Врач напомнила, что сначала Instasamka губы себе надувала, потом сдувала, а когда убрала филлер из носогубок, сообщила подписчикам, что из-за него не могла нормально дышать и до сих пор говорит в нос.
— А после того, как Дарья поставила в ягодицы импланты, спустя время стала думать над тем, как будет их вытаскивать, — уточнила Марият. — В общем, складывается впечатление, что болевой синдромом ее не покидает. И еще Instasamka делала себе височный лифтинг — поднимала брови, меняла разрез глаз и сейчас нос у нее стал более аккуратный, а раньше был картошкой.
«Выворот макаки» Анастасии Решетовой
28-летняя модель и блогер Анастасия Решетова увеличивала себе грудь, колола филлеры в губы, делала ринопластику, булхорн (подтяжку верхней губы) и инъекционную косметологию.
— Анастасии очень сильно укоротили верхнюю губу и неудачно перекроили нос — слишком урезали, видны ноздри. Это некрасиво, — отметила Марият Мухина. — И лицо у нее в целом стало каким-то отечным. Решетова с пластикой перебарщивает. На одном из последних фото она чем-то похожа на Викторию Боню, которой хирургические вмешательства тоже не пошли на пользу. Такой способ аугментации (увеличения губ филлером), я называю «выворот макаки».
Хоть Решетова и младше на 13 лет своей соперницы — певицы Алсу, выглядит она хуже. Через 10 лет Анастасия не будет такой же красивой.
«Из-за пластики Авестисян ходит в париках»
26-летняя блогерша, певица и предпринимательница Гоар Авестисян делала липосакцию живота, боков, рук и ног, уменьшала грудь и удаляла обвисший жир.
— Гоар удалось самой сбросить 90 килограммов, — рассказала врач. — Но, скорее всего, она похудела с помощью бариатрической операции. До этого мы наблюдали за ее бесконечными диетами, но результата не было, а потом вдруг такое волшебство. А после Гоар урезали оставшиеся лоскуты кожи. Остались рубцы толщиной пять сантиметров, которые нужно шлифовать.
По мнению косметолога, Авестисян также делали эндоскопический лифтинг. Он омолаживает лицо, и части тела должны становиться более гармоничными.
— Но у Гоар всё далеко не идеально и кожа также стала провисать на лице и подбородке. Вообще, за один раз с живота можно убирать килограмма два. Если больше — уже травматично.
Из-за того, что Гоар много сидела на диетах, ткани могут заживать плохо. И наверняка не хватает коллагена и кальция и пониженный гемоглобин.
— То, что Гоар делала, сильно вредно для организма, и она опять может располнеть, — сказала доктор медицинских наук. — Плюс ко всему от таких вмешательств часто лезут волосы, и они не восстанавливаются. Поэтому Гоар ходит в париках и этого не скрывает. У нее их целая коллекция.
«Стужук потеряла самобытность»
29-летняя блогер София Стужук подтянула cебе веки, увеличила грудь, сделала ринопластику.
— Она творит над собой что-то бесконечно и постоянно говорит, что ничего не ест. Не бережет свой организм, будто живет последний день, — сказала Марият Мухина. — Даже не позавтракав, бежит уже в кресло к косметологу и ведет оттуда репортажи. Но ведь запрещено делать процедуры на голодный желудок, может упасть давление.
Врач считает, что это яркий пример психического расстройства — дисморфофобии, когда люди одержимы своим несовершенством или несуществующим недостатком своего тела или лица.
В итоге Стужук не добилась выдающегося результата. Наоборот, она стала среднестатистической гражданкой, абсолютно потеряла свою самобытность.
«Если DAVA наберет вес, всё поплывет»
31-летний рэп-исполнитель и видеоблогер DAVA (настоящее имя Давид Манукян) обратился к пластическому хирургу, чтобы улучшить рельеф живота.
— DAVA сделал себе скульптурную липосакцию, когда выкачивают жир вплоть до мышц, формируя кубики фактически из тканей. Но если вдруг он будет набирать вес, это всё поплывет, зрелище будет ужасное, — предположила Марият Мухина. — Еще DAVA откачивал жир с подбородка. Это очень опасная хирургическая процедура, потому что там находятся слюнные железы.
Давид начал ценить свою фигуру, теперь занимается в тренажерном зале регулярно, старается поддерживать физическую форму, и у него пока всё держится.
«Анна Заворотнюк стала похожа на маму»
Хорошую оценку Марият Мухина поставила 28-летней модели и блогеру Анне Заворотнюк:
— Анна сделала безоперационную подтяжку лица, ринопластику, и разрез глаз у нее стал другой. Также она закачала себе губы филлерами. Но здесь, на мой взгляд, результат положительный. Дочь Анастасии Заворотнюк действительно похорошела и стала похожа на свою маму.
Стоит ли обращаться к пластическим хирургам?
Ранее мы рассказывали, как певица Алиса Мон сбежала от мужа и сделала пластику и как после смерти пациента задержали двух хирургов клиники Тимура Хайдарова.
Читайте также:
Киркорову пластические хирурги делали пресс, а Леонтьеву — глаза: кто еще из российских звезд ложился под нож.
Долина сделала подтяжку, а Лолита «сломала» ребра: на какие пластические операции идут российские звезды — в одном видео.